Трансферный дайджест. 11 — 17 марта

Антуан Гризманн

«Атлетико», нападающий, 33 года

Похоже, игровой цикл Антуана Гризманна в мадридском «Атлетико» подходит к концу.

Как сообщает Relevo, 33-летний француз уже уведомил руководство «матрасников» о своем желании покинуть клуб по семейным причинам и перебраться в американскую МЛС, а конкретно в «Лос-Анджелес», где выступают его друзья Уго Льорис и Оливье Жиру.

Будущее Гризманна в «Атлетико» определится в течение недели после встречи с боссами команды, где форвард представит веские причины своего ухода.

Нынешний контракт француза действует до лета 2026 года. Ожидается, что руководство «Атлетико» не будет чинить препятствий Гризманну при расставании, учитывая все его заслуги перед мадридцами.

Антуан Гризманн globallookpress.com

В этом сезоне Гризманн сыграл за команду во всех турнирах 39 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. За «Атлетико» он играл с 2014 по 2019 год, позже уходил на два сезона в «Барселону», а потом снова вернулся в команду.

Наш прогноз: Гризманн переберется в МЛС.

Нико Уильямс

«Атлетик», полузащитник, 22 года

22-летний вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс второй год является одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке. К нему прицениваются многие европейские топ-клубы, но он пока хранит верность родному клубу.

За последние два сезона испанец с ганскими корнями прошел путь от перспективного футболиста, который обладает высокой стартовой и позиционной скоростью до разностороннего игрока, способного играть на нескольких позициях. Благодаря своему прогрессу, младший из братьев Уильямс не только закрепился в сборной Испании, но и стал одним ключевых исполнителей на победном Евро-2024.

С каждым сыгранным матчем его цена растет, уже сейчас он стоит на портале Tramsfermarkt 80 млн евро и это точно не предел. Как сообщает известный журналист Кристиан Фалк, к Нико Уильямсу теперь приценивается лондонский «Арсенал», готовый заполучить его в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему вингеру со стороны мюнхенской «Баварии», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Известно, что в контракте Уильямса есть пункт об отступных в размере 80 млн евро. Вопрос, захочет ли он покидать «Атлетик», который близок к возвращению в Лигу чемпионов?

Нико Уильямс globallookpress.com

В этом сезоне футболист сыграл 37 матчей за басков во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 7 ассистов.

Наш прогноз: Уильямс-младший продолжит играть за родной клуб, если «Атлетик» завоюет право выступать в Лиге чемпионов.

Федор Смолов

«Краснодар», нападающий, 35 лет

Летом 2024 года нападающий Федор Смолов вернулся в «Краснодар», но завоевать место в основе не смог, а в весенней части сезона вообще очень редко появляется на поле. Осенью нападающий не всегда играл в матчах РПЛ, но стабильно получал игровую практику в Кубке России, впрочем, откуда «быки» благополучно вылетели.

Всего 35-летний в этом сезоне сыграл в РПЛ 14 матчей и забил всего один мяч, проводя на поле в среднем по 26 минут. Совсем жалкая статистика для столь именитого и статусного нападающего.

Понятно, что тренерский штаб «Краснодара» во главе с Мурадом Мусаевым не рассчитывает на Смолова на него в будущем. Сейчас форварду 35 лет и его контракт истекает летом.

Как сообщает «СЭ», в клубе намерены сделать ставку в качестве дублера Кордобы на молодого воспитанника Эдуарда Кокшарова, получающего сейчас игровую практику в «Пари НН» на правах аренды.

Федор Смолов globallookpress.com

Сейчас Кокшарову 20 лет, он игрок молодежной сборной России, очень перспективен, а первую часть сезона почти всю пропустил из-за травмы. По мнению руководства «Краснодара», он окрепнет в «Пари НН» и будет претендовать на место в основе, а Смолов летом уйдет.

Наш прогноз: Смолов покинет стан «быков», завершит карьеру и продолжит развиваться в медиаиндустрии.

Дариу Эссугу

«Спортинг», полузащитник, 20 лет

Лондонский «Челси» продолжает собирать таланты со всего мира в желании усилить свой состав и создать боеспособный костяк на несколько сезонов вперед.

Очередным приобретением «синих» станет опорник лиссабонского «Спортинга» Дариу Эссугу, в данный момент выступающий на правах аренды в испанском «Лас-Пальмасе».

Ему сейчас 20 лет и он является воспитанником «Спортинга», хотя за основной состав сыграл всего 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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Летом он перешел в «Лас-Пальмас», где в этом сезоне в Примере провел 17 матчей (почти все в основном составе), являясь сейчас одним из лучших опорников чемпионата Испании.

Дариу Эссугу globallookpress.com

Уверенная игра в Примере и привлекла внимание скаутов «Челси». По данным португальского издания A Bola, сумма сделки составит 22 млн евро. Ранее сообщалось, что «Челси» договорился о трансфере 17-летнего вундеркинда «Спортинга» Жеовани Кенда за 45-50 млн евро. Двоим им будет веселее в АПЛ.

Наш прогноз: Эссугу станет футболистом «Челси».

Энцо Фернандес

«Челси», полузащитник, 24 года

Мадридский «Реал» давно «ведет» аргентинского полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса и летом готов по нему сделать официальное предложение, информирует TEAMtalk.

Инициатором сделки является главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, которому очень импонирует футбол 24-летнего хавбека и он в нем видит игрока основного состава, по манере игры чем-то напоминающего Луку Модрича.

Сам же «Челси» не очень желает расставаться с одним из своих лидеров, но может согласиться в случае выгодного предложения. Еще одним доводом в сторону этого трансфера является желание лондонского клуба заполучить в свои ряды 25-летнего Орельена Чуамени.

«Челси» испытывает проблемы с полузащитниками оборонительного плана и Чуамени, и, по мнению, Энцо Марески является отличным вариантом для того, чтобы закрыть эту позицию. В связи с этим возможен обмен футболистами и небольшая доплата со стороны «Реала».

Энцо Фернандес globallookpress.com

Сейчас Чуамени оценивается на портале Transfermarkt в 80 млн евро, а Фернандес в 75 млн евро.

Наш прогноз: Фернандес перейдет в «Реал», а Чуамени проследует в обратном направлении.

Вирджил ван Дейк

«Ливерпуль», защитник, 33 года

Вероятно, время великого защитника Вирджила ван Дейка в английском «Ливерпуле» и вообще в АПЛ подходит к концу.

33-летний футболист никак не может договориться с мерсисайдцами о новом контракте и может отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.

По данным авторитетного французского издания L’Equipe, гранд местного футбола «Аль-Хиляль» приготовил для голландца контракт с ежегодным окладом в размере 20 млн евро в год, осталось только дать согласие и поставить под ним подпись.

Пока же ван Дейк пока намерен доиграть спокойно сезон, принести чемпионский титул «Ливерпулю» и только потом начать серьезно думать о своем будущем, желающие на него всегда найдутся.

Виджил ван Дейк globallookpress.com

За мерсисайдцев защитник выступает с 2018 года, перейдя из «Саутгемптона». С «Ливерпулем» он становился чемпионом АПЛ, побеждал в ЛЧ, Суперкубке Европы, Кубке Англии и Кубке английской лиги.

Наш прогноз: ван Дейк покинет «Ливерпуль».

Нико Шлоттербек

«Боруссия» Д, защитник, 25 лет

Дортмундская «Боруссия» полностью проваливает нынешний сезон, но при этом к центральному защитнику команды Нико Шлоттербеку у болельщиков минимум претензий по ходу сезона.

25-летний защитник выступает за «шмелей» третий сезон после перехода из «Фрайбурга», с каждым годом прогрессируя и становясь все увереннее на поле. Сейчас Шлоттербек оплот обороны дортмундской «Боруссии» и основной защитник сборной Германии.

Неудивительно, что им заинтересовался английский «Ливерпуль», который ищет Вирджилу ван Дейку, который, вероятно, покидает стан мерсисайдцев. По данным немецкого издания Bild, сумма сделки может составить 50 млн.

Нынешний контракт Шлоттербека действует до 2027 года, но руководство «Боруссии» намерено предложить защитнику новое соглашение и существенно увеличить ему зарплату с нынешних 5 млн евро в год. «Ливерпуль» пока ждет ответа от футболиста.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

25-летний Шлоттербек обладает отличным первым пасом и скоростью, великолепно играет на «втором этаже», крепок физически — отличный вариант для АПЛ и «Ливерпуля», где не было сильного левоного защитника в центре обороны со времен Сами Хююпя.

Наш прогноз: Шлоттербек переберется в «Ливерпуль», ему нечего делать в «Боруссии».