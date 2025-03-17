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    РПЛ. «Краснодар» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 21-го тура чемпионата России по футболу

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    «Краснодар» — «Спартак»
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    «Краснодар» — «Спартак»
    «Спартак» выиграл центральный матч тура у «Зенита» и смог обойти питерский клуб в РПЛ. «Краснодар» воспользовался осечки команды из Санкт-Петербурга и вышел в единоличные лидеры за 9 туров до окончания чемпионата.

    Изменения в турнирной таблице

    «Краснодар» лидирует в росскийском чемпионате, на ступеньку вверх поднялся «Спартак», расположившись на 2 месте, а вот «Зенит» опустился на 3 строчку чемпионата.

    Поменялись местами в турнирной таблице «Локомотив» (4 место) и «Динамо» (5 место), а также «Рубин» (7 место) и «Ростов» (8 место).

    Большой рывок вверх совершило «Динамо» М, поднявшись с 13 на 10 место. Улучшили положение в чемпионате «Химки» (с 12 на 11).

    Календарь и таблица РПЛ

    На две ступеньки вниз опустились «Крылья Советов» (с 10 на 12 место), «Пари НН» (с 11 на 13)

    Центральный матч тура

    В центральном поединка тура сошлись «Спартак» и «Зенит». Первыми вперёд вышли «красно-белые», под занавес первого тайма голом отметился Кристофер Мартинс Перейра.

    «Лазурные» смогли отыграться лишь к 83-й минуте матча, мяч в сетку ворот московского клуба отправил Луис Энрике. «Спартак» смог вырвать победу лишь на 92-й минуте — автором гола стал Перейра.

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    • Таким образом «Спартак» набрал 43 очка и поднялся на 2 место, столько же баллов у «Зенита», который опустился на 3 строчку.

    Единоличное лидерство

    На чистое первое место в российской Премьер-лиге поднялся «Краснодар», который набрал в чемпионате 46 очков. Южане с минимальным счетом выиграли у «Ростова» в рамках минувшего тура (1:0).

    «Краснодар» — «Спартак»«Краснодар» — «Спартак»
    globallookpress.com

    Единственный и победный гол на 78-й минуте забил Мозес Кобнан. «Ростов» после этого поражения опустился 8 строчку, набрав 30 пунктов.

    Московское трио

    На 4 месте в российской Премьер-лиге идет «Локомотив», который выиграл у «Динамо» (2:1). В составе «железнодорожников» точными ударами отметились Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов.

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  • Сегодня

    • В итоге «Локомотиву» с 40 очками удалось обойти в таблице «Динамо», который опустился на 5 место с 39 баллами.

    В топ-6 входит ЦСКА, набравший 38 пунктов, «армейцы» на выезде переиграли «Акрон» (2:1).

    Другие матчи тура

    Рубин с минимальным счётом выиграл у «Пари НН» (1:0), «Динамо» М на своем поле разгромило «Крылья Советов» (4:0). В битве аутсайдеров «Оренбург» оказался сильнее «Факела» (1:0), а «Химки» и «Ахмат» обменялись голами, но победителя так и не выявили (1:1).

    Тур № 22

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 28 по 31 марта.

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    Лидер чемпионата «Краснодар» на своём поле сразится с «Факелом», игра состоится 30 марта. В этот же день «Спартак» отправится на выезд к «Ахмату», а «Зенит» примет «Рубин».

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