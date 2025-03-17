Бывшая звезда «Динамо», Модрич и еще семь игроков старше Месси, которые продолжают зажигать в Европе

Лионель Месси продолжает творить чудеса в МЛС, несмотря на то что ему уже 37 лет. Однако он не единственный футболист, который показывает высокий уровень в таком возрасте.

Месси и Криштиану Роналду два десятилетия доминировали в европейском футболе, но аргентинец с некоторых пор играет в США, а португалец в Саудовской Аравии.

Однако среди возрастных футболистов есть и те, кто продолжает выступать на высшем уровне в Европе.

Джеймс Милнер

«Швейцарский нож» среди футболистов, Милнер за свою 23-летнюю карьеру успел сыграть практически на всех возможных позициях.

Он начал свой путь в «Лидсе» в 2002 году, затем перешел в «Ньюкасл», а в 2008 году — в «Астон Виллу».

Джеймс Милнер globallookpress.com

В 2010 году Милнер стал игроком «Манчестер Сити», где завоевал свои первые трофеи — титулы чемпиона Англии в 2012 и 2014 годах.

Позже он стал важной, хоть и недооцененной, частью «Ливерпуля» Юргена Клоппа и сыграл 22 матча в их чемпионском сезоне 2020/2021.

В 2023 году Милнер покинул «Энфилд» и присоединился к «Брайтону», проведя 15 матчей в своем первом сезоне на «Амекс».

В этом году он испытывает трудности с игровым временем, так как с октября восстанавливается после травмы бедра. Однако его выступления до этого доказывают, что даже в 39 лет он может быть полезен в английской Премьер-лиге.

Лука Модрич

Единственный обладатель «Золотого мяча» в этом списке, Модрич не только продолжает играть на высочайшем уровне, но и делает это в самом большом клубе мира — в мадридском «Реале».

Лука Модрич globallookpress.com

Он занимает девятое место по количеству матчей за «сливочных» в истории клуба и за 13 лет в Мадриде шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.

Его выступления в 2018 году, включая победу в Лиге чемпионов с «Реалом» и выход в финал чемпионата мира с Хорватией, принесли ему «Золотой мяч». Модрич стал первым футболистом с 2007 года (после Кака), который сумел прервать гегемонию Месси и Криштиану Роналду.

Но впечатляет не только пик карьеры хорвата — его долговечность на высшем уровне не менее удивительна.

Хотя Карло Анчелотти приходится следить за его игровым временем, Модрич по-прежнему остается ключевой фигурой в команде, и ходят слухи, что клуб в очередной раз планирует предложить ему новый контракт.

Кстати, Модрич завоевал больше трофеев, чем «Тоттенхэм» за всю свою историю. Неплохо, да?

Мануэль Нойер

Вратарь, которому Месси забил один из самых знаменитых своих голов. Нойер по-прежнему защищает ворота «Баварии» спустя годы после того, как аргентинский волшебник разорвал оборону мюнхенского клуба в Лиге чемпионов.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Но если забыть тот момент (с кем не бывает, Мануэль), Нойер — возможно, главный вратарь поколения, человек, который переосмыслил роль голкипера и создал эталон, ставший эталоном для всех топовых игроков этого амплуа.

Помимо невероятных рефлексов и умения отражать удары, его мастерство за эти годы немного угасло, но даже в 38 лет он остается капитаном «Баварии» и провел за нее уже более 550 матчей.

Эдин Джеко

Автор второго по значимости гола в истории «Манчестер Сити», Джеко успел поиграть за несколько топ-клубов Европы, хоть и не достиг той же вершины, что и на «Этихаде».

Эдин Джеко globallookpress.com

После «Сити» босниец перешел в «Рому», где провел шесть лет, а затем в 2021 году отправился в «Интер».

Под руководством Симоне Индзаги «Интер» едва не выиграл чемпионство, отстав всего на два очка от «Милана», но сумел завоевать Кубок Италии.

В 2023 году Джеко покинул Италию и перебрался в «Фенербахче», где сейчас играет под руководством Жозе Моуринью.

Дрис Мертенс

Любимец Неаполя, Мертенс провел почти 300 матчей за легендарный итальянский клуб, но покинул его до того, как «Наполи» выиграл всего третий чемпионский титул в своей истории.

Дрис Мертенс globallookpress.com

После девяти лет на стадионе «Диего Армандо Марадона» бельгийский нападающий перебрался в «Галатасарай», где играет и по сей день.

Клуб выиграл два подряд титула в Суперлиге и сейчас уверенно движется к третьему чемпионству подряд.

Однако, возможно, главное достижение Мертенса — это то, что он, похоже, единственный бельгиец из «золотого» поколения, который ни с кем не поссорился.

Матьё Вальбуэна

Постараемся не упоминать его рост. Карьера Вальбуэна, мягко говоря, была интересной.

Матьё Вальбуэна globallookpress.com

Более 50 матчей за сборную Франции, выступления за «Марсель», «Лион», московское «Динамо» и «Фенербахче», а также громкий скандал с шантажом, в котором был замешан Карим Бензема, — Вальбуэна действительно пережил многое.

Но даже сейчас он продолжает играть в греческом афинском клубе «Калитея».

Помимо своего роста (он всего на дюйм ниже Месси), Вальбуэна всегда был техничным вингером и отлично вписывался в ранние команды Дидье Дешама.

Родившись немного раньше своего времени, он не застал триумф французов на ЧМ-2018, но всё же имеет в своем активе трофеи, включая титул чемпиона Франции 2009/2010 с «Марселем».

В 40 лет Вальбуэна играет в греческой Суперлиге, и 24 матча за сезон в таком возрасте — это достойно уважения.

Данте

Футболист, про которого Пеп Гвардиола однажды сказал, что «хотел бы иметь ещё 1 000 таких». Данте продолжает выступать в Европе за «Ниццу».

Данте globallookpress.com

В составе «Баварии» бразильский защитник выиграл Лигу чемпионов в 2013 году, а также завоевал четыре чемпионских титула Бундеслиги и три кубка, после чего перешел в «Вольфсбург», откуда в 2016 году уехал в «Ниццу».

За французский клуб Данте провел более 250 матчей и объявил, что его 300-я игра, которая состоится в конце сезона 2025/2026, станет последней в карьере.

Неплохо для игрока, который обошелся клубу всего в 2,5 миллиона евро. Джим Рэтклифф наверняка доволен.

Джейми Варди

Кто бы мог подумать, что секрет долголетия в футболе — это портвейн, смешанный с Red Bull?

Варди по-прежнему играет в Премьер-лиге и провел уже более 400 матчей за «Лестер».

Джейми Варди globallookpress.com

Его карьера — настоящая сказка: от любительского футбола до чемпионства в АПЛ. Однако, в отличие от Н’Голо Канте и Рияда Мареза, которые отправились покорять новые вершины, Варди отверг интерес со стороны «Арсенала» и остался верен «лисам».

В сезоне 2023/2024 он забил 18 голов и помог «Лестеру» выиграть Чемпионшип. Текущий сезон в Премьер-лиге стал непростым для всех новичков, но даже в таких условиях 38-летний нападающий сумел забить семь мячей.

Пусть его скорость уже не та, что раньше, но возможный вылет «Лестера» обратно в Чемпионшип позволит Варди как можно дольше оставаться в игре.

Пепе Рейна

Чемпион мира в составе сборной Испании — хотя на том турнире он скорее был лидером раздевалки, чем основным игроком. Бывший вратарь «Ливерпуля» завершает свою карьеру в итальянской «Комо», который в текущем сезоне выступает в Серии А.

Пепе Рейна globallookpress.com

Рейна присоединился к клубу в августе 2024 года, в тот же месяц, когда ему исполнилось 42 года. Главным тренером «Комо» является его бывший товарищ по сборной Сеск Фабрегас.

Начав сезон в статусе основного голкипера, Рейна потерял место в составе после того, как клуб в январе подписал Жана Бютеза.

Тем не менее, заканчивать карьеру в живописном регионе Комо, в окружении друзей — не самый плохой способ уйти из футбола.