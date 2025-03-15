«Ман Сити» не смог обыграть «Брайтон»: Холанн пишет историю, «горожане» снова теряют очки

Холанн делает историю, но «Брайтон» не уступает
Матч начался активно: уже на 7-й минуте «Брайтон» забил, но гол Каору Митомы был отменен — японец сыграл рукой при обработке. Казалось, что гости не боятся «Сити» и готовы играть первым номером.
Но стоило «Брайтону» почувствовать уверенность, как «Сити» тут же наказал. Омар Мармуш врывался в штрафную, и защитники его зацепили — пенальти.
Эрлинг Холанн без проблем отправил мяч в сетку и вошел в историю: 100 голевых действий в АПЛ всего за 94 матча (84 гола + 16 ассистов). Никто раньше не добирался до этой отметки так быстро.
Гости не сдались. На 21-й минуте — шикарный штрафной от Первиса Эступиньяна. Мяч влетел в ворота от штанги, а Штефан Ортега выглядел растерянным — сначала дернулся в одну сторону, потом в другую, но на удар уже не среагировал.
Мармуш показывает класс, но «Брайтон» снова отвечает
«Сити» продолжил атаковать и ещё раз вышел вперед на 39-й минуте. Омар Мармуш снова результативен: получил мяч на подступах к штрафной и пробил точно в угол. Красиво и без шансов, 2:1.
Казалось, что чемпионы действовали уверенно, но второй тайм начался с очередной ошибки в обороне. «Брайтон» подавал угловой, мяч заметался в штрафной, Джек Хиншелвуд пробил, а защитник «Сити» Абдукодир Хусанов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. Всего три минуты после перерыва, и снова ничья — 2:2.
Нервы Гвардиолы, штанги и упущенные моменты
После второго гола «Брайтон» получил шикарный шанс выйти вперед — Янкуба Минте не смог замкнуть прострел Диего Гомеса, хотя нужно было просто подставить ногу. «Сити» ответил опасным ударом Мармуша, но спас Барт Вербрюгген — кипер совершил суперсейв.
Гвардиола явно нервничал. «Сити» давил, и на 80-й минуте Нико Гонсалес попал в штангу после розыгрыша углового – голкипер был отыгран, просто не повезло. Но в последние минуты именно «Брайтон» мог забрать три очка! Карлос Балеба оказался один в штрафной и из отличной позиции с 12 метров пробил выше ворот.
«Сити» может потерять даже 5 место
«Сити» снова упустил победу и остался на пятом месте, имея на матч больше, чем конкуренты за топ-4. Гвардиола злился на судейство, на защиту, на упущенные моменты — сезон пока складывается непросто. «Ньюкасл», например, может обогнать команду Пепа уже в своём следующем матче.
А вот «Брайтон» — в порядке. Они продолжают доказывать, что могут играть против топ-клубов и остаются в гонке за еврокубки. 47 очков — 1 балл до «Сити» и 2 — до «Челси».
Очередной матча в АПЛ, где всё решили детали. И пока у «Сити» большие проблемы с их контролем.