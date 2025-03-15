«Ман Сити» не смог обыграть «Брайтон»: Холанн пишет историю, «горожане» снова теряют очки

«Манчестер Сити» в очередной раз не смог удержать победу, дважды позволив «Брайтону» отыграться. Команда Гвардиолы застряла за пределами топ-4, а «Брайтон» уже почти догнал горожан в борьбе за еврокубки, показав характер на «Этихаде».

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 2:2 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (11'), 1:1 Первис Эступинан (21'), 2:1 Омар Мармуш (39'), 2:2 Абдукодир Хусанов (автогол) (48') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган, Савиньо (Бернарду Силва, 58'), Николас Гонсалес, Омар Мармуш (Кевин Де Брёйне, 86'), Жереми Доку, Эрлинг Холанд Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Жоао Педро, Каору Митома (Саймон Адингра, 83'), Янкуба Минте (Браян Груда, 83'), Диего Гомес (Ясин Аяри, 75'), Карлос Балеба (Матс Виффер, 87'), Джек Хиншелвуд, Жоржиньо Рюттер (Дэнни Уэлбек, 75') Предупреждения: Жоао Педро (10'), Савиньо (15'), Каору Митома (18'), Карлос Балеба (26'), Жереми Доку (62'), Матс Виффер (89'), Барт Вербрюгген (90 + 1')

Холанн делает историю, но «Брайтон» не уступает

Матч начался активно: уже на 7-й минуте «Брайтон» забил, но гол Каору Митомы был отменен — японец сыграл рукой при обработке. Казалось, что гости не боятся «Сити» и готовы играть первым номером.

Но стоило «Брайтону» почувствовать уверенность, как «Сити» тут же наказал. Омар Мармуш врывался в штрафную, и защитники его зацепили — пенальти.

«Ман Сити» — «Брайтон» globallookpress.com

Эрлинг Холанн без проблем отправил мяч в сетку и вошел в историю: 100 голевых действий в АПЛ всего за 94 матча (84 гола + 16 ассистов). Никто раньше не добирался до этой отметки так быстро.

Гости не сдались. На 21-й минуте — шикарный штрафной от Первиса Эступиньяна. Мяч влетел в ворота от штанги, а Штефан Ортега выглядел растерянным — сначала дернулся в одну сторону, потом в другую, но на удар уже не среагировал.

«Ман Сити» — «Брайтон» globallookpress.com

Мармуш показывает класс, но «Брайтон» снова отвечает

«Сити» продолжил атаковать и ещё раз вышел вперед на 39-й минуте. Омар Мармуш снова результативен: получил мяч на подступах к штрафной и пробил точно в угол. Красиво и без шансов, 2:1.

«Ман Сити» — «Брайтон» globallookpress.com

Казалось, что чемпионы действовали уверенно, но второй тайм начался с очередной ошибки в обороне. «Брайтон» подавал угловой, мяч заметался в штрафной, Джек Хиншелвуд пробил, а защитник «Сити» Абдукодир Хусанов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. Всего три минуты после перерыва, и снова ничья — 2:2.

Нервы Гвардиолы, штанги и упущенные моменты

После второго гола «Брайтон» получил шикарный шанс выйти вперед — Янкуба Минте не смог замкнуть прострел Диего Гомеса, хотя нужно было просто подставить ногу. «Сити» ответил опасным ударом Мармуша, но спас Барт Вербрюгген — кипер совершил суперсейв.

«Ман Сити» — «Брайтон» globallookpress.com

Гвардиола явно нервничал. «Сити» давил, и на 80-й минуте Нико Гонсалес попал в штангу после розыгрыша углового – голкипер был отыгран, просто не повезло. Но в последние минуты именно «Брайтон» мог забрать три очка! Карлос Балеба оказался один в штрафной и из отличной позиции с 12 метров пробил выше ворот.

«Сити» может потерять даже 5 место

«Сити» снова упустил победу и остался на пятом месте, имея на матч больше, чем конкуренты за топ-4. Гвардиола злился на судейство, на защиту, на упущенные моменты — сезон пока складывается непросто. «Ньюкасл», например, может обогнать команду Пепа уже в своём следующем матче.

Календарь и таблица АПЛ

А вот «Брайтон» — в порядке. Они продолжают доказывать, что могут играть против топ-клубов и остаются в гонке за еврокубки. 47 очков — 1 балл до «Сити» и 2 — до «Челси».

Очередной матча в АПЛ, где всё решили детали. И пока у «Сити» большие проблемы с их контролем.