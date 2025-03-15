«Лейпциг» не подпустил «Боруссию» к зоне еврокубков: хозяева были точнее, гости — бессильны

«Лейпциг» поймал «Боруссию» на её же ошибках
Гости начали агрессивно и контролировали мяч, но уже на старте игры стало понятно, что их главная проблема — реализация. Дортмундцы накатывали волнами, но либо не доводили атаки до ударов, либо попадали в Гулачи.
«Лейпциг» же сделал ставку на быстрые переходы из обороны в атаку — и уже в первые 15 минут дважды проверил каркас ворот. Сперва Луис Опенда мощным ударом отправил мяч в перекладину, а затем Хави Симонс заставил Грегора Кобеля совершать великолепный сейв.
Однако даже голкипер «Боруссии» не мог спасать вечно. На 18-й минуте он вновь отразил удар Давида Раума, но отбил прямо перед собой. Первым на добивании оказался Симонс — и с нескольких метров не промахнулся. 1:0 — и «Лейпциг» продолжил гнуть свою линию.
Опенда хоронит Дортмунд в начале второго тайма
Казалось, что «Боруссия» ещё вернётся в игру — перед самым перерывом Карим Адейеми едва не сравнял счёт — его удар в дальний угол в великолепном прыжке взял Гулачи.
Но во втором тайме «Лейпциг» снова показал свою эффективность. На 48-й минуте Симонс подал угловой, а Луис Опенда в непозволительном одиночестве ждал мяч на дальней штанге. Один касание — и мяч в сетке. 2:0 — и это был нокаут.
Дортмунд атакует, но всё мимо
После второго пропущенного мяча гости пошли в атаку и провели почти идеальный тайм по количеству созданных моментов.
Они нанесли 25 ударов по воротам, 9 из них — в створ, но голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи выдал один из лучших матчей сезона. Особенно впечатляющим был момент на 63-й минуте, когда Адейеми вывел на рандеву с вратарём Серу Гирасси, но тот не смог переиграть кипера.
Всё это в очередной раз подсветило главную проблему Дортмунда в этом сезоне — реализацию. Они создают моменты, и очень качественные, но никак не могут превратить их в голы.
«Лейпциг» гонится за Лигой Чемпионов, «Боруссия» тонет
«Лейпциг» наконец вернулся в гонку за Лигу чемпионов и сравнялся по очкам с «Айнтрахтом». В следующем туре им предстоит непростая выездная встреча с «Боруссией» Менхенгладбах.
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А вот Дортмунду надо срочно что-то предпринимать, чтобы думать о высоких целях. После выхода в четвертьфинал ЛЧ победа над «Лиллем» показалась фанатам проблеском надежды, но матч в Лейпциге снова вернул их к реальности — 7 очков от зоны Лиги Чемпионов, когда ещё не все матчи сыграны. Следующая игра против «Майнца» — шанс хоть немного поправить ситуацию.
Но всегда остаётся шанс на чудо — у «Боруссии» в апреле два матча против «Барселоны». И, кажется, команде Нико Ковача надо вложить всё, что у них есть, в это противостояние и постараться шокировать весь мир.