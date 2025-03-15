«Лейпциг» не подпустил «Боруссию» к зоне еврокубков: хозяева были точнее, гости — бессильны

Команда Марко Розе наконец прервала четырёхматчевую серию без побед в Бундеслиге, уверенно разобравшись с «Боруссией» Дортмунд. Победа со счётом 2:0 позволила «Лейпцигу» догнать «Айнтрахт» и вновь включиться в борьбу за Лигу чемпионов. А вот «Боруссия» продолжает своё катастрофическое выступление в чемпионате: это уже 11-е поражение за сезон, а команда Нико Ковача опустилась на 11-е место.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Боруссия Д 2:0 Голы: 1:0 Ксави Симонс (18'), 2:0 Луа Опенда (48') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лютсхарел Гертрейда, Вилли Орбан, Эль-Шадай Битшиабу, Боте Баку, Кристоф Баумгартнер (Кевин Кампль, 61'), Николас Зайвальд (Амаду Айдара, 81'), Давид Раум (Кастелло Люкеба, 81'), Ксави Симонс (Тидиам Гомис, 81'), Луа Опенда (Лукас Клостерман, 66'), Беньямин Шешко Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон (Карни Чуквуэмека, 72'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 72'), Паскаль Грос, Эмре Джан, Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер (Рами Бенсебаини, 33') Предупреждения: Эмре Джан (10'), Юлиан Рюэрсон (45 + 1'), Давид Раум (63'), Карни Чуквуэмека (83'), Амаду Айдара (86'), Кастелло Люкеба (86')

«Лейпциг» поймал «Боруссию» на её же ошибках

Гости начали агрессивно и контролировали мяч, но уже на старте игры стало понятно, что их главная проблема — реализация. Дортмундцы накатывали волнами, но либо не доводили атаки до ударов, либо попадали в Гулачи.

«Лейпциг» же сделал ставку на быстрые переходы из обороны в атаку — и уже в первые 15 минут дважды проверил каркас ворот. Сперва Луис Опенда мощным ударом отправил мяч в перекладину, а затем Хави Симонс заставил Грегора Кобеля совершать великолепный сейв.

«Лейпциг» — «Боруссия» globallookpress.com

Однако даже голкипер «Боруссии» не мог спасать вечно. На 18-й минуте он вновь отразил удар Давида Раума, но отбил прямо перед собой. Первым на добивании оказался Симонс — и с нескольких метров не промахнулся. 1:0 — и «Лейпциг» продолжил гнуть свою линию.

Опенда хоронит Дортмунд в начале второго тайма

Казалось, что «Боруссия» ещё вернётся в игру — перед самым перерывом Карим Адейеми едва не сравнял счёт — его удар в дальний угол в великолепном прыжке взял Гулачи.

«Лейпциг» — «Боруссия» globallookpress.com

Но во втором тайме «Лейпциг» снова показал свою эффективность. На 48-й минуте Симонс подал угловой, а Луис Опенда в непозволительном одиночестве ждал мяч на дальней штанге. Один касание — и мяч в сетке. 2:0 — и это был нокаут.

Дортмунд атакует, но всё мимо

После второго пропущенного мяча гости пошли в атаку и провели почти идеальный тайм по количеству созданных моментов.

Они нанесли 25 ударов по воротам, 9 из них — в створ, но голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи выдал один из лучших матчей сезона. Особенно впечатляющим был момент на 63-й минуте, когда Адейеми вывел на рандеву с вратарём Серу Гирасси, но тот не смог переиграть кипера.

«Лейпциг» — «Боруссия» globallookpress.com

Всё это в очередной раз подсветило главную проблему Дортмунда в этом сезоне — реализацию. Они создают моменты, и очень качественные, но никак не могут превратить их в голы.

«Лейпциг» гонится за Лигой Чемпионов, «Боруссия» тонет

«Лейпциг» наконец вернулся в гонку за Лигу чемпионов и сравнялся по очкам с «Айнтрахтом». В следующем туре им предстоит непростая выездная встреча с «Боруссией» Менхенгладбах.

Календарь и таблица Бундеслиги

А вот Дортмунду надо срочно что-то предпринимать, чтобы думать о высоких целях. После выхода в четвертьфинал ЛЧ победа над «Лиллем» показалась фанатам проблеском надежды, но матч в Лейпциге снова вернул их к реальности — 7 очков от зоны Лиги Чемпионов, когда ещё не все матчи сыграны. Следующая игра против «Майнца» — шанс хоть немного поправить ситуацию.

Но всегда остаётся шанс на чудо — у «Боруссии» в апреле два матча против «Барселоны». И, кажется, команде Нико Ковача надо вложить всё, что у них есть, в это противостояние и постараться шокировать весь мир.