Реальность превратилась в разочарование. Как «Боруссия» скатилась до уровня середняка Бундеслиги

С тех пор, как дортмундская «Боруссия» находилась в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги, прошло уже восемь туров. Просто задумайтесь об этом.

«Боруссия», учитывая ее ресурсы, должна стабильно находиться в топ-5, но вместо этого команда проводит еще один странный сезон.

Хотя прошлым летом было немало поводов для оптимизма на фоне сенсационного выхода в Лигу чемпионов и удачной трансферной кампании. В команду пришли Вальдемар Антон, Серу Гирасси и Максимилиан Байер.

Без потерь, правда, тоже не обошлось. Клуб все-таки решил расстаться с Марко Ройсом и Матсом Хуммельсом. Тем не менее, это выглядело как начало новой эры с новым тренером, который отлично понимал философию клуба.

Серу Гирасси globallookpress.com

В Дортмунде часто употребляют слово Stallgeruch, что в переводе с немецкого означает «устойчивый запах». Считается, что этот запах должен присутствовать у каждого, кто связан с клубом. Иными словами, никто не может понимать «Боруссию» так, как человек, глубоко погруженный в атмосферу «черно-желтых» и уникальный дух Рурского региона.

Тот факт, что бывший игрок «Боруссии» и уроженец этого региона Нури Шахин имел очевидное преимущество, проведя вторую половину предыдущего сезона в качестве ассистента своего предшественника Эдина Терзича, должен был служить доказательством магии Stallgeruch.

За пределами поля Ларс Риккен — герой финала Лиги чемпионов 1997 года — обошел бывшего капитана Себастьяна Келя в борьбе за кресло генерального директора. Также в клуб вернулся Свен Мислинтат — спорная, но безусловно талантливая фигура в сфере скаутинга.

Правда же заключается в том, что первая половина сезона лишь подчеркнула бундеслиговую «шизофрению» «Боруссии»: она была грозной на своем поле, но заметно уязвимой в выездных матчах.

Стоит отметить, что в Лиге чемпионов «Дортмунд» выступает гораздо лучше. Однако в Кубке Германии команда Шахина прекратила борьбу еще в октябре, проиграв «Вольфсбургу». В тот вечер главной проблемой стало отсутствие ключевых игроков, особенно защитников, выбывших из-за болезней и травм.

Нури Шахин globallookpress.com

Наступление нового календарного года окончательно предрешило судьбу Шахина. Поражения от «Байера» и «Айнтрахта» еще можно было предвидеть, но разгром в Киле, который случился между этими матчами, окончательно обнажил слабые места «Боруссии».

После четвертого подряд поражения — на этот раз в Болонье в рамках ЛЧ — судьба Шахина была решена. Вскоре после этого клуб расстался и с Мислинтатом.

Выбор Нико Ковача на замену Нури Шахину, возможно, был логичным: это авторитетный, требовательный тренер, который был доступен и не имел прошлого, связанного с «Дортмундом».

В тот момент действительно напрашивалось приглашение специалиста со стороны, способного беспристрастно оценить ситуацию.

Единственной проблемой при назначении Ковача посреди зимы была его репутация тренера, который эффективно использует предсезонную подготовку, делая особый акцент на физической форме игроков. Однако это не помешало ему на прошлой неделе организовать анализ крови, измеряющий интенсивность физических нагрузок у игроков.

Матч против «Лилля» в Лиге чемпионов наглядно продемонстрировал проблемы «Боруссии» с физической готовностью. В первом тайме команда активно вступала в единоборства и выкладывалась по полной как в атаке, так и в обороне. Однако во втором тайме игроки заметно сдали и выглядели откровенно уставшими.

Ничья 1:1 на своем поле ставит под сомнение выход «Дортмунда» в четвертьфинал ЛЧ. Ответный матч на севере Франции, скорее всего, станет испытанием для команды Ковача.

Нико Ковач globallookpress.com

Предстоящая неделя покажет, способна ли «Боруссия» спасти сезон. В эти выходные команде предстоит встреча с «Аугсбургом» — соперником, с которым у «черно-желтых» обычно не бывает серьезных проблем.

Однако в 2025 году «Аугсбург» показывает отличные результаты в гостевых матчах: команда пока не проигрывала на выезде, пропустив всего один гол. Поэтому сейчас все не так однозначно, как раньше.

После этого «Боруссию» ждут два серьезных испытания в гостях — против «Лилля» и «Лейпцига». Эти матчи могут стать ключевыми и определить суть заключительной части сезона. Но, несмотря на все проблемы, обе задачи вполне по силам Ковачу и его команде.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Матч против «Лейпцига» выглядит как встреча, которая может решить судьбу «Боруссии» в борьбе за возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Возможно, странно говорить об этом, когда команда занимает 10-е место, но «Дортмунд» отстает от «Лейпцига» всего на три очка, а от «Майнца», который сейчас находится на четвертом месте, — на шесть. При этом «Майнц» в этом сезоне тоже не отличается стабильностью.

Участие в Клубном чемпионате мира этим летом поможет «Боруссии» частично компенсировать финансовые потери в случае непопадания в Лигу чемпионов. Однако это всё равно будет рассматриваться как неудача.

Самый простой способ проиллюстрировать проблемы «Боруссии» — пройтись по каждому игроку и сравнить их с соперниками. Есть ли хоть один футболист «Боруссии», который прямо сейчас мог бы попасть в стартовый состав «Баварии» или «Байера»?

Юлиан Брандт globallookpress.com

В прошлом сезоне можно было бы назвать вратаря Грегора Кобеля. Возможно, в начале нынешнего чемпионата определенные аргументы были бы в пользу Джейми Гиттенса, но, увы, молодой англичанин сейчас переживает спад формы.

Юлиан Брандт, вице-капитан команды, несмотря на недавние слова поддержки от Ковача, явно не дотягивает до уровня Джамала Мусиалы или Флориана Вирца.

Джованни Рейна так и не воспользовался своими шансами, чтобы доказать, что способен предложить команде нечто большее, чем Брандт.

Раньше «Боруссия» была идеальной площадкой для молодых талантов, у которых здесь была возможность выступать на самом высоком уровне и при этом оставлять себе путь для дальнейшего роста. Достаточно вспомнить Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема, которые еще совсем недавно играли в Дортмунде.

Но, похоже, этот статус теперь перешел к «Айнтрахту», который стремится повторить то, в чем раньше преуспевала «Боруссия».

«Боруссия» продолжит подписывать молодых игроков, но основной вектор развития клуба, похоже, изменился. Ближайшие матчи против «Аугсбурга», «Лилля» и «Лейпцига» дадут нам много ответов в краткосрочной перспективе о том, каким будет будущее «Дортмунда».