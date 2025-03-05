«Боруссия» потеряла контроль: «Лилль» увёз ничью и оставил вопросы перед ответным матчем

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» в Дортмунде сыграла вничью с «Лиллем» — 1:1.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Боруссия Д — Лилль 1:1 Голы: 1:0 Карим Адейеми (22'), 1:1 Хакон-Арнар Харальдссон (68') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту, 83'), Нико Шлоттербек, Эмре Джан, Паскаль Грос, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс (Максимилиан Байер, 66'), Марсель Забитцер, Юлиан Брандт (Джованни Рейна, 83'), Серу Гирасси, Daniel Svensson (Рами Бенсебаини, 83') Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон, Этан Мбаппе (Матиас Фернандес, 71'), Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Джонатан Дэвид, Ngal'ayel Mukau (Андре Гомеш, 77'), Исмаили (Митчел Баккер, 77') Предупреждения: Эмре Джан (61'), Паскаль Грос (90 + 3')

«Дортмунд» снова не смог удержать победу в важном матче. Первый тайм прошёл под контролем хозяев: быстрый гол Карима Адейеми, прессинг, несколько опасных моментов. Казалось, что «Боруссия» вот-вот добьёт соперника.

Но во второй половине команда провалилась — позволила «Лиллю» перехватить инициативу, потеряла плотность в обороне и в итоге пропустила. Итог — 1:1, и теперь всё решится в ответной игре во Франции.

Адейеми забил — «Боруссия» не добила соперника

«Лилль» начал матч немного собраннее — французы не боялись держать мяч и старались комбинировать. Но их попытки атаковать быстро сталкивались с агрессивным прессингом «Боруссии».

Дортмундцы постепенно забрали инициативу, и на 22-й минуте открыли счёт. После углового Александро неудачно выбил мяч, он отлетел на линию штрафной прямо к Адейеми.

«Боруссия» Д — «Лилль» globallookpress.com

Немец принял решение мгновенно — мощный удар левой ногой, и мяч влетел в нижний угол. Вратарь «Лилля» Лукас Шевалье остался в роли зрителя — 1:0.

Забитый мяч только подстегнул «Боруссию». Команда продолжала давить: Юлиан Брандт выкатывал идеальный пас в штрафную, но никто не успел замкнуть. Шлоттербек зарядил мощный дальний удар — чуть мимо. А на 39-й минуте Паскаль Гросс даже забил после подачи углового, но оказался в офсайде.

«Боруссия» Д — «Лилль» globallookpress.com

Первый тайм прошёл под полным контролем хозяев. «Лилль» практически не угрожал воротам Кобеля — защита «Боруссии» работала чётко.

Перелом после перерыва — «Лилль» почувствовал слабину

Второй тайм начался совсем по-другому. «Лилль» вышел заряженным, активным — французы стали больше держать мяч и чаще находить свободные зоны.

На 58-й минуте «догов» могли назначить пенальти: Джонатан Дэвид в борьбе с Шлоттербеком упал в штрафной, но судья не увидел нарушения. Этот эпизод стал сигналом — гости начали всё больше давить.

«Боруссия» Д — «Лилль» globallookpress.com

«Лилль» провёл 68 минут без ударов в створ, но первый же шанс использовал на 100%. Джонатан Дэвид получил мяч в центре, на скорости ушёл от оппонента и выкатил передачу на Харальдссона. Исландский полузащитник едва не потерял равновесие, но в последний момент дотянулся до мяча и отправил его мимо Кобеля — 1:1.

После гола «Боруссия» словно отключилась. Дортмундцы перестали прессинговать, начали допускать ошибки в передачах. «Лилль» же почувствовал, что может забрать и больше — французы действовали увереннее, чаще шли вперёд, но по-настоящему опасных моментов больше не было.

«Боруссия» Д — «Лилль» globallookpress.com

Ближе к финальному свистку матч стал нервным и рваным. Дортмундцы потеряли Даниэля Свенссона — защитник не смог продолжить игру после жёсткого фола Эйнджела Гомеса. Судья даже не посмотрел эпизод на VAR, но контакт шипами по ноге был очевиден.

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Однако в атаке «Боруссия» так и не смогла создать ничего по-настоящему острого. Концовка получилась скомканной, и финальный свисток зафиксировал 1:1.

У кого преимущество?

Этот результат явно в пользу «Лилля». Французы сумели выстоять под давлением, нашли слабые места в игре «Боруссии» и добились важного гостевого гола. Теперь ответная встреча в их руках.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Дортмундцам предстоит сложная поездка во Францию — без преимущества, с нестабильной игрой и с травмой Свенссона. Если они не найдут способа держать концентрацию весь матч, их Лига чемпионов может закончиться уже через неделю.