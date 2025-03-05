«Боруссия» потеряла контроль: «Лилль» увёз ничью и оставил вопросы перед ответным матчем

«Дортмунд» снова не смог удержать победу в важном матче. Первый тайм прошёл под контролем хозяев: быстрый гол Карима Адейеми, прессинг, несколько опасных моментов. Казалось, что «Боруссия» вот-вот добьёт соперника.
Но во второй половине команда провалилась — позволила «Лиллю» перехватить инициативу, потеряла плотность в обороне и в итоге пропустила. Итог — 1:1, и теперь всё решится в ответной игре во Франции.
Адейеми забил — «Боруссия» не добила соперника
«Лилль» начал матч немного собраннее — французы не боялись держать мяч и старались комбинировать. Но их попытки атаковать быстро сталкивались с агрессивным прессингом «Боруссии».
Дортмундцы постепенно забрали инициативу, и на 22-й минуте открыли счёт. После углового Александро неудачно выбил мяч, он отлетел на линию штрафной прямо к Адейеми.
Немец принял решение мгновенно — мощный удар левой ногой, и мяч влетел в нижний угол. Вратарь «Лилля» Лукас Шевалье остался в роли зрителя — 1:0.
Забитый мяч только подстегнул «Боруссию». Команда продолжала давить: Юлиан Брандт выкатывал идеальный пас в штрафную, но никто не успел замкнуть. Шлоттербек зарядил мощный дальний удар — чуть мимо. А на 39-й минуте Паскаль Гросс даже забил после подачи углового, но оказался в офсайде.
Первый тайм прошёл под полным контролем хозяев. «Лилль» практически не угрожал воротам Кобеля — защита «Боруссии» работала чётко.
Перелом после перерыва — «Лилль» почувствовал слабину
Второй тайм начался совсем по-другому. «Лилль» вышел заряженным, активным — французы стали больше держать мяч и чаще находить свободные зоны.
На 58-й минуте «догов» могли назначить пенальти: Джонатан Дэвид в борьбе с Шлоттербеком упал в штрафной, но судья не увидел нарушения. Этот эпизод стал сигналом — гости начали всё больше давить.
«Лилль» провёл 68 минут без ударов в створ, но первый же шанс использовал на 100%. Джонатан Дэвид получил мяч в центре, на скорости ушёл от оппонента и выкатил передачу на Харальдссона. Исландский полузащитник едва не потерял равновесие, но в последний момент дотянулся до мяча и отправил его мимо Кобеля — 1:1.
После гола «Боруссия» словно отключилась. Дортмундцы перестали прессинговать, начали допускать ошибки в передачах. «Лилль» же почувствовал, что может забрать и больше — французы действовали увереннее, чаще шли вперёд, но по-настоящему опасных моментов больше не было.
Ближе к финальному свистку матч стал нервным и рваным. Дортмундцы потеряли Даниэля Свенссона — защитник не смог продолжить игру после жёсткого фола Эйнджела Гомеса. Судья даже не посмотрел эпизод на VAR, но контакт шипами по ноге был очевиден.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Однако в атаке «Боруссия» так и не смогла создать ничего по-настоящему острого. Концовка получилась скомканной, и финальный свисток зафиксировал 1:1.
У кого преимущество?
Этот результат явно в пользу «Лилля». Французы сумели выстоять под давлением, нашли слабые места в игре «Боруссии» и добились важного гостевого гола. Теперь ответная встреча в их руках.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Дортмундцам предстоит сложная поездка во Францию — без преимущества, с нестабильной игрой и с травмой Свенссона. Если они не найдут способа держать концентрацию весь матч, их Лига чемпионов может закончиться уже через неделю.