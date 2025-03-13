Мастер на все руки. Вальверде стал главной причиной успехов «Реала» в этом сезоне

Федерико Вальверде, по сути, не должен был играть во втором матче плей-офф Лиги чемпионов противтри недели назад. Уругваец был травмирован — у него были проблемы с левой ногой, но, даже проведя на поле больше минут, чем кто-либо другой в этом сезоне, он был лучшим на «Этихаде».

Вальверде постоянно носился по правому флангу, начав встречу на непривычной для себя позиции правого защитника, к которой, впрочем, он очень быстро адаптировался, и покрывал огромные расстояния с энергией игрока, готового сделать всё ради команды. При этом он смог выйти на поле только после обезболивающих уколов.

Мы привыкли романтизировать такие моменты. В этом действительно есть что-то привлекательное — наблюдать за игроком, который жертвует собой, выполняет грязную работу там, где другие предпочли бы просто пропустить матч. Но Вальверде — это нечто большее.

Есть бегунки, а есть потенциальные суперзвезды, которые отказываются от личных амбиций, привычных позиций и зон наибольшего влияния только ради того, чтобы помочь команде.

Именно такую роль выполняет Вальверде, и самое главное, что он уже давно этим занимается. Трудно сказать, какая позиция для него является идеальной. Для одних он — новая версия Стивена Джеррарда в «Реале». Для других — невероятно качественная версия Джеймса Милнера.

Как бы то ни было, он идеально вписывается в систему «Реала». В команде, полной звезд с большими эго, которые с неохотой подстраиваются под обстоятельства, Вальверде просто выполняет свою работу, порой выходя за рамки возможного. Сейчас его можно смело назвать связующим звеном в команде, где доминирует индивидуализм.

Универсальность

Матчи Вальверде можно разбирать как увлекательное чтение. Большинство футболистов могут играть только на одной позиции, некоторые способны справляться с двумя-тремя.

Федерико Вальверде в матче против «Манчестер Сити» globallookpress.com

Но, согласно данным FBRef, за последние три года Вальверде выступал сразу на шести разных позициях — центрального полузащитника, атакующего полузащитника, опорного хавбека, правого вингера, правого полузащитника и правого защитника.

Эти роли в целом связаны между собой — особенно для игрока, который с детства воспитывался в «Пеньяроле» как полузащитник box-to-box. Однако демонстрировать эти навыки на высшем уровне — это вызов совершенно иного масштаба.

Карло Анчелотти неоднократно подчеркивал это: «Феде — это универсальный и невероятно важный игрок. Он закрывает множество позиций и везде играет идеально. Найти такого правого защитника, как он, очень сложно. Для меня всегда непросто определить, где он нужен команде больше в конкретном матче. Иногда он важнее на фланге обороны, а в других случаях — в опорной зоне».

Замена Кроосу?

Сам Вальверде признавался, что испытал сильные эмоции, когда Тони Кроос после завершения карьеры передал ему футболку с восьмым номером. Этот жест был во многом символичным. Ведь именно Кроос задавал ритм игре мадридского клуба и был одним из лучших распасовщиков в истории футбола.

Федерико Вальверде и Тони Кроос globallookpress.com

Но дело было не только в мастерстве — Кроос был ветераном, одним из старожилов команды. Передача номера означала не просто признание футбольного таланта, но и проявление глубокого уважения.

Однако была одна проблема: Вальверде — это не Кроос. Он может делать многое из того, что 34-летний немец уже не мог: бегать, отбирать мячи, держать высокий темп все 90 минут. Но он не обладает такой же филигранной передачей и не управляет ходом игры так, как это делал Кроос.

Тем не менее, в начале сезона Анчелотти попытался использовать Вальверде в качестве замены Кроос — и это оказалось далеко не идеальным решением.

Тогда итальянец пересмотрел свою тактику и понял, что Вальверде может быть идеальным игроком для другой роли. После ухода Крооса Анчелотти выстроил полузащитную тройку, в которой уругваец стал универсальным бойцом, выполняющим весь спектр задач. Благодаря его энергичности один из пары Эдуардо Камавинга — Орельен Чуамени мог оставаться в глубине, освобождая пространство для Джуда Беллингема, которому было комфортнее играть в атакующем стиле.

Это потребовало перестройки — и не только от самого Вальверде, но и от всей команды, — но в результате помогло сформировать новую конфигурацию полузащиты.

Третий лучший правый защитник в мире

Конечно, теперь все это уже не имеет значения. У «Реала» в этом сезоне не было катастрофической эпидемии травм, но команда потеряла несколько ключевых игроков на длительный срок.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Особенно пострадала правая сторона обороны: сначала Дани Карвахаль выбыл из-за серьезного повреждения связок, потребовавшего операции, а затем Эдер Милитао порвал кресты — второй сезон подряд.

Когда же Лукас Васкес, основной запасной вариант на правый фланг защиты, нуждался в отдыхе, Анчелотти попросил Вальверде закрыть эту позицию.

И уругваец справился более чем уверенно. Он без особых проблем вписался в новую роль, доказав, что может стать надежной заменой. Ключом к его успеху стало превосходное чтение игры. Это подтверждает статистика: Вальверде в среднем за матч делает 1,78 перехвата.

Позже Анчелотти заявил, что Вальверде — третий лучший правый защитник в мире после Карвахаля и Васкеса.

Никакого эго

Ценность Вальверде заключается не только в игровых качествах, но и в его отношении к делу. Он обладает правильным менталитетом, чтобы компенсировать слабости других. Если говорить только о таланте, то вряд ли найдется команда, способная сравниться с атакующим потенциалом, который есть в распоряжении Анчелотти.

Федерико Вальверде и Джуд Беллингем globallookpress.com

Но вместе с этим появляется и определенный уровень эго. Особенно этим грешат Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Винисиус — далеко не ленивый игрок: он может много бегать, действовать вне своей привычной позиции и хотя бы делать вид, что участвует в оборонительных действиях. Однако он не отрабатывает в защите, не закрывает свободные зоны и не предугадывает моменты, когда это необходимо. Дело тут даже не в недостатке футбольного интеллекта, а скорее в желании сэкономить энергию. Винисиус не выполняет оборонительную работу, потому что это может сказаться на его эффективности в атаке.

То же самое можно сказать и о Мбаппе, хотя его ситуация немного отличается. Капитан сборной Франции лишь частично придерживается понятий «оборона» и «черновая работа». Временами это приводит к тому, что «Реал» фактически играет вдевятером, особенно когда команда без мяча.

Это не значит, что Вальверде вынужден постоянно закрывать за ними все дыры — в команде есть и другие игроки, готовые выполнять черновую работу. Но возникает эффект домино: из-за недостаточной оборонительной работы Винисиуса и Мбаппе Беллингему приходится чаще продвигаться выше в прессинге, что, в свою очередь, оставляет дыры в центре поля. И Вальверде, как всегда, решает эту проблему.

Где же его оптимальная позиция?

Этим летом Вальверде исполнится 27 лет, и хотя его универсальность невероятно полезна, кажется, что он способен на гораздо большее.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Да, умение играть практически на любой позиции делает его незаменимым, но в то же время накладывает ограничения. Как говорится в известной футбольной пословице, он может всё, но не является мастером ни в одной из ролей.

Его выступления за сборную Уругвая показывают, на какой уровень он может выйти, если будет играть в средней линии. Марсело Бьелса использует Вальверде в паре опорных полузащитников, но предоставляет ему свободу подключения в атаку, пока Мануэль Угарте (игрок «Манчестер Юнайтед») остается глубже.

Иногда он даже действует на позиции «десятки», играя под мобильным нападающим. Логично было бы, если бы на клубном уровне он тоже закрепился на одной позиции.

Вполне вероятно, что «Реал» предоставит ему такую возможность уже в следующем сезоне. Если клуб действительно подпишет Трента Александер-Арнольда, как ожидается, то у Карвахаля появится серьезный конкурент на правом фланге обороны.

Прогнозы и ставки на футбол

Возвращение Милитао обеспечит еще большую глубину состава в защите наряду с Васкесом. Это должно дать Вальверде свободу, чтобы раскрыть свой максимальный потенциал.

До тех пор он останется мастером на все руки, универсалом, который выполняет колоссальную работу, но получает недостаточно признания. Он — Галактико, который не занимает первые полосы газет, но делает «Реал» одной из лучших команд планеты.