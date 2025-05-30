Сейчас или никогда. Предстоящий финал — возможно, последний шанс «Интера» выиграть Лигу чемпионов

После победы над «Фейенордом» (2:0) в Роттердаме в начале марта у Симоне Индзаги, рассчитывает ли «Интер» на дубль. «На требл», — перебил тренер, подняв три пальца.

Индзаги улыбался, но он точно не шутил в тот момент — у команды действительно были на это шансы. Тогда «Интер» уже одной ногой стоял в четвертьфинале Лиги чемпионов, вышел в полуфинал Кубка Италии и лидировал в Серии А.

Но теперь фанаты всерьез опасаются, что сезон завершится без единого трофея — и это станет очередным болезненным ударом для команды, которую годами недооценивали и которая может больше не получить шанса выиграть Лигу чемпионов.

Разбитые сердца в Стамбуле

Поражение в финале Лиги чемпионов 2023 года стало тяжелым ударом для «Интера». От них не ждали победы — откровенно говоря, многие «эксперты» предрекали, что команда просто будет смята могучим «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Однако защита миланского клуба великолепно справилась с угрозой в лице Эрлинга Холанна, и даже несмотря на пропущенный гол от Родри, именно «Интер» доминировал в последней четверти встречи.

Увы, в том матче команда растранжирила целую серию великолепных шансов, чтобы сравнять счет, а главным виновником стал Ромелу Лукаку.

«Я стал чемпионом, потому что игрок чужой команды промахнулся с трех метров», — шутил потом Гвардиола.

Упрямство вместо уныния

И всё же, несмотря на досаду от самого характера поражения, оно не сломило Индзаги и его команду. Напротив — оно стало источником вдохновения.

Симоне Индзаги globallookpress.com

В Стамбуле «Интер» сражался на равных с одной из самых дорогостоящих команд в истории футбола. И, как справедливо заметил Индзаги, «Интер» «как минимум заслуживал дополнительного времени».

В результате тот матч лишь укрепил веру команды в собственные силы, и именно это сыграло ключевую роль в доминировании «нерадзурри» в прошлогодней гонке за Скудетто.

Они должны были сохранить титул и в этом сезоне, но выдохлись на финишной прямой, уступив всего одно очко «Наполи» Антонио Конте, который, в отличие от «Интера», не участвовал в еврокубках.

Цена потери формы

У «Интера» был шанс вернуть лидерство за тур до конца, но 18 мая в матче против «Лацио» (2:2) команда упустила победу, пропустив гол на 90-й минуте. Этот результат означал, что «Наполи» оставалось просто обыграть дома «Кальяри» в последнем туре, чтобы стать чемпионом. Что они и сделали — во многом благодаря Скотту Мактоминею.

Симоне Индзаги globallookpress.com

Способ, которым решилась судьба титула, вызвал ярость у «Интера». Индзаги даже получил красную карточку за бурную реакцию на спорное решение ВАР, когда в добавленное время судья назначил пенальти в пользу «Лацио» за игру рукой Яна Биссека на «Сан-Сиро».

Тем не менее, основной урон был нанесен чуть раньше — в конце апреля, в так называемую «чёрную неделю», когда команда проиграла в чемпионате и «Болонье», и «Роме». Между этими матчами было еще поражение от кризисного «Милана» в полуфинале Кубка Италии.

В этих трех матчах «Интер» выглядел опустошенным, абсолютно выжатым, а Индзаги сетовал на нехватку «остроты» в действиях игроков, вызванную плотным календарем.

И всё же, даже в разгар этого мини-кризиса, «Интер» каким-то образом сумел найти в себе достаточно моральных и физических ресурсов, чтобы переиграть великолепную и куда более молодую команду «Барселоны» в, возможно, величайшем противостоянии в истории Лиги чемпионов.

«В этом и есть вся красота футбола»

Результативная ничья в Барселоне стала потрясающим по драматизму и качеству матчем. Но то, что случилось в ответной игре на «Сан-Сиро», — это было нечто совершенно иное. Матч оказался настолько напряженным и захватывающим, что, по словам очевидцев, у великого Роналдо чуть не случился сердечный приступ, а Давиде Фраттези признался, что едва не потерял сознание после победного гола.

Давиде Фраттези globallookpress.com

«Это просто невероятно, я даже не знаю, что сказать. В этом и есть вся красота футбола. У меня не было врождённого таланта, но я — последний, кто сдается, и первый, кто верит. Это награда за труд и преданность делу», — сказал Фраттези после победы над «Барселоной».

Он говорил не только о себе, но и обо всем «Интере». «Есть команды с большим индивидуальным мастерством, но мы способны создать серьезные проблемы абсолютно любому сопернику» — отметил Алессандро Бастони после победы над «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Не думаю, что возраст — это проблема»

На данном этапе в словах Бастони не приходится сомневаться. Возможно, в мировом футбольном сообществе «Интер» всё еще недооценен, но внутри профессиональной среды клуб пользуется глубочайшим уважением. Хосеп Гвардиола назвал их «мастерами обороны и переходных фаз», а наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, предвкушая финал Лиги чемпионов на «Альянц Арене», охарактеризовал соперника как «настоящую команду».

Франчески Ачерби globallookpress.com

Остается только один вопрос: хватит ли у «Интера» сил, чтобы после изнурительных сражений с «Баварией» и «Барселоной» одолеть и «ПСЖ»? Ведь эта команда уже далеко не молодая. Более того, в плей-офф она вошла с самым возрастным составом среди всех участников.

Ожидается, что в старте на матч в Мюнхене выйдут сразу четверо игроков старше 30 лет — Франческо Ачерби, Янн Зоммер, Генрих Мхитарян и Хакан Чалханоглу. А «малышом» в этом составе, скорее всего, окажется Алессандро Бастони — ему всего 26.

Тем не менее, Симоне Индзаги уверен: окно возможностей для его команды еще не закрылось. И опыт — это не слабость, а преимущество, особенно на фоне относительно молодой команды ПСЖ.

«Я не думаю, что возраст — это проблема. Наоборот, он может сильно помочь в определенные моменты действительно важных матчей. У меня отличная команда, но самое главное — это настоящие мужчины, которые всегда работают с полной отдачей и стараются сохранять хладнокровие», — сказал Индзаги перед финалом Лиги чемпионов.

Последний шанс?

Тем не менее, нельзя отрицать, что время для Индзаги и этой конкретной команды уходит. Сам тренер признался, что вновь получает предложения от других клубов, и, по слухам в Италии, он всерьез рассматривает щедрое предложение из Саудовской Аравии, которое сделает его самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Окончательного решения пока нет, а генеральный директор «Интера» Беппе Маротта отчаянно пытается удержать «главного архитектора этой выдающейся серии сезонов». Однако даже если Индзаги останется, очевидно, что состав команды нуждается в серьезном обновлении, и предстоящее лето может принести немало трансферных перестановок.

На данный момент у «Интера» попросту не хватает глубины состава, чтобы всерьез бороться на трех фронтах. В минувшем сезоне они провели на 19 матчей больше, чем «Наполи», и в итоге это сказалось на финишном отрезке нынешней кампании.

Прогнозы и ставки на футбол

Но впереди осталась одна игра, которая определит, как будет воспринят этот сезон и как запомнится эта команда.

Требл уже упущен, но в субботу в Мюнхене «Интер» может завоевать самый престижный трофей в клубном футболе. Это шанс, который Индзаги и его игроки просто обязаны использовать — возможно, он для них последний.