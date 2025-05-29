Обманчивый критерий. Мхитарян и Витинья доказали, что неудачи в АПЛ не делают тебя плохим игроком

Двадцать лет назад, когда «Ливерпуль» обыграл «Милан» и стал победителем Лиги чемпионов, произошли весьма странные события.

«Чудо в Стамбуле» — так принято называть победу «Ливерпуля» над «Миланом» в стамбульском финале Лиги чемпионов в 2005 году. Зрители были ошеломлены увиденным. Да-да, вы не ослышались — Йон-Даль Томассон играл в финале Лиги чемпионов.

Давайте сразу проясним: никакого неуважения к Томассону — он провел очень успешную карьеру в составе сборной Дании, «Фейенорда» и «Милана».

Но у болельщиков «Ньюкасла» наверняка было иное мнение, когда в том финале Карло Анчелотти выпустил датчанина вместо Эрнана Креспо при счете 3:3.

Томассон забил всего четыре гола в 35 матчах за английский клуб и провел в Премьер-лиге лишь один сезон (1997/98), прежде чем вернуться в Эредивизи. И увидеть его через семь лет в составе одного из величайших клубов мира было слегка удивительно.

Однако он был далеко не первым и точно не последним, кто провалился в Премьер-лиге, но при этом достиг футбольных высот в других странах.

Хоселу получил медаль победителя Лиги чемпионов в составе «Реала» в прошлом году, забив два гола в полуфинале против «Баварии» — при том, что в «Сток Сити» и «Ньюкасле» у него вообще ничего не получалось. Эрик-Максим Шупо-Мотинг тоже мучился в «Стоке», но добрался до финала ЛЧ с «Баварией» в 2020 году.

Стефан Савич («Манчестер Сити»), Фернандо Льоренте («Тоттенхэм») и Марко Матерацци, выступавший за «Эвертон» в 90-х, почти ничего не показали в Англии, но позже играли в финале ЛЧ. Если подойти к делу с долей иронии, сюда можно добавить и Джейдона Санчо.

А уже в эти выходные на главную арену Европы выйдут Генрих Мхитарян, Маттео Дармиан и Витинья. Никто из них не оставил заметного следа в Премьер-лиге, но как минимум один из них в субботу станет победителем главного клубного турнира Европы.

Генрих Мхитарян

Возможно, будет преувеличением сказать, что Мхитарян не оставил следа в Премьер-лиге. В 2016 году вскоре после перехода в «Манчестер Юнайтед» он забил великолепный гол ударом «скорпиона» в ворота «Сандерленда», а затем помог клубу выиграть Лигу Европы.

Однако от армянина ждали куда большего после перехода из дортмундской «Боруссии».

Полтора года в «Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью — и именно реакция тренера на тот самый гол «скорпионом» объясняет, почему между ними так и не возникло настоящего взаимопонимания.

«Он нередко забивал красивые голы. Но сейчас важны голы, работа в обороне и креативность», — говорил Моуринью.

Работа в обороне. Именно с этим у Мхитаряна поначалу возникли проблемы. В первом же матче АПЛ его заменили в перерыве — «красные дьяволы» проигрывали «Манчестер Сити» со счетом 0:2. После этого он не выходил в старте до декабря.

«Мне было тяжело, но через два-три месяца ситуация улучшилась», — вспоминал позже Мхитарян.

После Рождества он закрепился в составе, забил шесть голов в Лиге Европы, включая второй мяч в финале против «Аякса». Однако Премьер-лига так и не стала его ареной — всего четыре гола и одна голевая передача в 24 матчах.

Генрих Мхитарян globallookpress.com

В следующем сезоне (2017/18) Моуринью исключил Генриха из состава уже в ноябре, ссылаясь на недостаточную самоотдачу.

«Он начал сезон очень хорошо, но потом постепенно начал исчезать. Его уровень — по голам, передачам, прессингу, отбору мяча на чужой половине поля, умению вести за собой команду на позиции “десятки” — начал падать. Каждый работает, чтобы получить шанс. Всё просто», — объяснял Моуринью.

Если Мхитарян не подходил Моуринью, то, похоже, и Моуринью был не самым подходящим тренером для Мхитаряна.

«Мне не хватало атакующего футбола», — признался Мхитарян через пару месяцев после перехода в «Арсенал».

В «Арсенале» он тоже провел 18 месяцев и снова дошел до финала Лиги Европы — правда, в решающем матче против «Челси» не сыграл из-за напряженных отношений между Арменией и принимающим финал Азербайджаном.

Его показатели в «Арсенале» были чуть лучше, чем в «Юнайтед». Три голевые передачи в дебютном домашнем матче против «Эвертона» стали ярким началом. Но, как и прежде, ему не хватало стабильности.

В 2019 году Мхитарян ушел в аренду в «Рому». В первом сезоне он забил девять мячей в 22 матчах Серии А и остался в клубе до 2022 года, пока его снова не продал тот самый Моуринью.

Сейчас, в возрасте 36 лет, Мхитарян проводит, возможно, один из лучших сезонов в карьере, раскрывшись на новой позиции центрального полузащитника под руководством Симоне Индзаги.

«Мхитарян — суперумный футболист, всегда работает на команду. Мне очень приятно быть его тренером», — признался Индзаги.

В «Интере» он стал универсальным полузащитником: прессингует, отдает разрезающие передачи, играет на продвижение, не чурается и жестких отборов. Сейчас, возможно, даже Моуринью нашел бы для него место в составе.

Маттео Дармиан

Дармиан — еще один игрок, переживающий вторую молодость на заключительном этапе своей карьеры. Как и Мхитарян, он готовится сыграть во втором финале Лиги чемпионов за три сезона.

В финале 2023 года против «Манчестер Сити» Мхитарян вышел на замену, тогда как Дармиан начал матч в стартовом составе, но был заменен. Однако в этот раз их роли могут поменяться местами: Мхитарян, скорее всего, начнет с первых минут, а Дармиан будет конкурировать за место вингбэка с Дензелом Дюмфрисом, хотя итальянец иногда также начинает матчи на позиции правого центрального защитника.

35-летний Дармиан — инь к ян Дюмфриса. Он надежен и стабилен, тогда как нидерландец полон энергии и всегда стремится помогать команде в атаке. Но Дармиан лучше играет в защите. Выбор Индзаги даст ясное представление о его плане на игру.

За пять лет в «Интере» Дармиан, с детства болевший за «нерадзурри» и прошедший академию заклятого соперника «Милана», выиграл два Скудетто, два Кубка Италии и теперь вышел во второй финал Лиги чемпионов.

Маттео Дармиан globallookpress.com

Дармиан выигрывал трофеи и в «Манчестер Юнайтед», но его вклад в победы в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке Лиги был куда менее заметным, чем в «Интере».

Если пытаться вспомнить что-то примечательное из его четырех лет на «Олд Траффорд», на ум может прийти история о том, как клубному повару пришлось варить ему яйца, потому что он не умел делать это сам.

После трансфера из «Торино» по инициативе Луи ван Гала поначалу всё складывалось очень даже неплохо. В августе 2015 года он даже был признан игроком месяца в клубе.

«Я помню свою первую игру за "Юнайтед" — это были невероятные эмоции, я чувствовал себя ребенком. "Олд Траффорд" — это нечто фантастическое. Не зря его называют театром мечты», — рассказывал итальянец.

Но дальше всё пошло под откос.

«Ван Гал был одержим правилами. Именно он позвал меня в "Юнайтед". В один из первых дней в Манчестере он отвел меня в сторону и сказал: "Ты здесь благодаря мне. У тебя есть мое доверие, ты будешь конкурировать с Валенсией. Знай: имена для меня ничего не значат". Так всё и было», — вспоминал Дармиан.

Ван Гал, своей одержимостью доводивший многих игроков до отчаяния, покинул клуб в 2016 году, а его преемник, Жозе Моуриньо, не питал к Дармиану особой симпатии. При Ван Гале он сыграл 28 матчей в Премьер-лиге, но затем лишь 18 в сезоне 2016/17, восемь — в следующем, и всего шесть — в своем последнем сезоне на «Олд Траффорд».

Начав в качестве основного правого защитника, Дармиан часто играл на левом фланге, поскольку Антонио Валенсия прочно занял правый фланг, а позже на этой позиции закрепился Эшли Янг.

Из-за нехватки игрового времени Дармиан также выпал из состава сборной Италии — он не вызывался в национальную команду с 2017 года до своего возвращения в 2023-м.

Всего он провел за «Манчестер Юнайтед» 92 матча, а затем в 2019 году перешел в «Парму», где восстановил свою репутацию перед неожиданным переходом в «Интер».

Почему у него не получилось на «Олд Траффорд»? Отчасти из-за травм, но также сказывались нехватка физической мощи и редкие результативные действия в атаке.

Болельщики ценили Дармиана за его профессионализм, несмотря на недостаток игрового времени. В последние годы среди игроков «Манчестер Юнайтед» нечасто можно встретить такое отношение к делу.

Витинья

Если бы английские комментаторы постоянно не напоминали зрителям, что когда-то Витинья играл за «Вулверхэмптон», вы могли бы и не вспомнить об этом. А он действительно играл там.

И уж точно трудно припомнить хоть что-то запоминающееся, что он сделал в форме «Вулвз». Даже болельщикам «волков» сложно вызвать в памяти какие-то яркие моменты, кроме одного — и единственного — гола: удар с 30 метров в ворота, кого бы вы думали? Скромного «Чорли» в Кубке Англии в 2021 году.

Витинья globallookpress.com

«Вулвз» — и сейчас приготовьтесь удивиться — в 2020 году рискнули взять в аренду молодого португальца из агентского пула Жорже Мендеша. На тот момент Витинье было 20 лет, он еще толком не закрепился в «Порту», и отправился в «Вулверхэмптон» на годичный просмотр. Там его уже ждали восемь португальских игроков (включая Рубена Невеша, Педру Нету и Руя Патрисиу), португальский главный тренер Нуну Эшпириту Санту и множество соотечественников в штабе.

То есть, почти как дома. Но так как это был ковидный сезон, у Витиньи возникли проблемы с адаптацией — особенно на поле, где путь в основу на его родной позиции в центре поля был закрыт Невешем и Жоау Моутиньо.

В первые три месяца Витинья получил лишь 53 минуты игрового времени в Премьер-лиге. Первый матч в старте он сыграл только в декабре, против «Манчестер Юнайтед», когда Нуну начал отходить от своей знаменитой схемы 3-4-3 и стал пробовать расстановку 4-2-3-1, в которой появилось место для классической «десятки».

И вот появился Витинья — технически превосходный, но оказавшийся не на своем месте: атакующая роль не позволяла ему раскрыться так, как он делает это в «ПСЖ» — с ролью дирижера, контролирующего темп и ведение игры из глубины поля.

Это не значит, что Нуну не понимал, где скрыты сильные стороны Витиньи. Он считал, что когда игрок физически окрепнет, у него будет потенциал стать даже лучше, чем Моутиньо. Но… Моутиньо всё еще играл, и места в основе не было.

«Ему нужно многое подтянуть — физику, игру в единоборствах — это те аспекты, к которым обычно долго адаптируются», — говорил тогда Нуну.

Во второй половине сезона Витинья стал получать больше шансов, но это было уже в самом конце сезона.

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Нуну покинул клуб в мае 2021 года, что резко сократило шансы на то, что «волки» выкупят Витинью у «Порту». Нуну точно настаивал бы на трансфере, но его преемник Бруну Лаже оказался менее заинтересован в этом. Лаже отказался от этой же сделки даже в январе, когда Витинья уже пробился в основу «Порту».

Так что это «Вулвз» теперь могут жалеть, а не Витинья.

«Я сильно вырос, и не только как игрок. Я многому научился о том, что значит быть в клубе за пределами своей страны, вне зоны комфорта. Если бы мог вернуться, я бы ничего не изменил», — вспоминал Витинья о периоде в Англии.

Из резервиста в «Вулверхэмптоне» — в сердце полузащиты «ПСЖ» и сборной Португалии всего за четыре года. Впереди — финал Лиги чемпионов. Неплохой путь.