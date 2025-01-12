Добро пожаловать в «Комо»: тренер Фабрегас, самые богатые владельцы Серии А и голливудские фанаты

Сможет ли бывший игрок сборной Англии Деле Алли восстановить свою карьеру в одном из самых амбициозных и привлекательных проектов в мировом футболе?

За пару недель до того, как Деле Алли начал тренироваться с «Комо», бывший игрок сборной Англии был замечен на трибунах стадиона «Джузеппе Синигалья» перед матчем Серии А с «Ромой», пишет Goal

Сам по себе «Синигалья» не является особенно впечатляющим сооружением. Он не большой и не красивый, но фон захватывает дух. Стадион, который «Комо» даже не мог использовать в течение первых нескольких недель сезона из-за строительных работ, необходимых для того, чтобы сделать его удовлетворяющим правилам Серии А, расположен прямо на берегу одного из самых впечатляющих озер в мире, природного чуда, давно ассоциирующегося с потрясающими пейзажами и знаменитыми посетителями.

Следовательно, Деле даже не был самым известным лицом в толпе 15 декабря. Голливудские звезды Майкл Фассбендер, Кира Найтли и Эдриан Броуди также были среди 10 376 человек, присутствовавших на мероприятии, и никто не был нисколько удивлен.

Потому что это прекрасный мир «Комо 1907»: небольшой клуб с большими амбициями, который может иметь достаточно притягательности, чтобы стать серьезной силой в Серии А.

«Ни герба, ни академии, ни тренировочных полей»

После того, как «Комо» одержал свою первую победу в лиге за более чем два с половиной месяца, обыграв «Рому» со счетом 2:0 благодаря голам Алессандро Габриэллони и Нико Паса в компенсированное время, тренер Сеск Фабрегас, как и следовало ожидать, не хотел слишком много говорить о потенциальном подписании Деле. Во-первых, с бывшей звездой «Тотенхэма» еще ничего не было окончательно решено. А во-вторых, Фабрегас не хотел отвлекать от фантастической игры его футболистов.

«Я только вчера познакомился с Деле», — сказал бывший полузащитник «Арсенала» журналистам. «Я не хочу много говорить об этом, но, возможно, есть шанс, что он начнет тренироваться с нами после Рождества. Посмотрим. Это поможет ему набрать форму и ничего больше. Сейчас мы должны наслаждаться этой победой. Мы должны поговорить о "Комо", Габриэллони и ребятах. Это самое главное».

Нико Пас globallookpress.com

Он был прав. «Комо» были главной историей дня, и Габриэллони, несомненно, заслужил право доминировать в заголовках. В некотором смысле, ветеран-нападающий олицетворяет прогресс клуба за последние шесть сезонов. Забив гол на 93-й минуте в ворота «Ромы», Габриэллони стал всего лишь пятым человеком в истории итальянского футбола, который забивал в каждой лиге от Серии D до Серии A с одной и той же командой — и сцены празднований, которые последовали за этим, были абсолютно прекрасны.

«Невероятная радость!» — с восторгом сказал он в своем послематчевом интервью для DAZN. «Еще несколько лет назад я и не мог представить, что буду здесь!»

Габриэллони присоединился к «Комо» в 2017 году. Он помнит темные дни — сразу после того, как клуб обанкротился во второй раз в этом столетии. Однако все начало меняться после покупки его в 2019 году компанией SENT Entertainment, которая контролируется Djarum Group, индонезийским конгломератом во главе с братьями Хартон, Робертом Буди и Майклом Бамбангом.

Алессандро Габриэллони (справа) globallookpress.com

Бывший полузащитник «Челси» Деннис Уайз изначально был привлечен в качестве консультанта, прежде чем стать генеральным директором в 2021 году, в то время как был достикнут медленный, но устойчивый и симбиотический прогресс как со структурной, так и со спортивной точки зрения.

«Когда мы пришли, — объяснил Уайз, — у нас не было ни герба, ни академии, ни тренировочных полей: нам приходилось все арендовать. Теперь у нас есть все».

«Меня не волновали деньги»

Уайз также сыграл ключевую роль в неожиданном переходе Фабрегаса в «Комо» летом 2022 года — в то время, когда клуб все еще находился в Серии B. «Деннис был самым убедительным [из директоров клуба, с которыми я общался]», — объяснил полузащитник в то время. «Меня не волновали деньги. Я просто хотел присоединиться к проекту, который меня воодушевлял. Я вижу долгосрочное будущее у этого клуба».

Были явно существенные финансовые факторы, поскольку Фабрегас стал акционером клуба по прибытии (всего за несколько недель до того, как его бывший партнер по «Арсеналу» Тьерри Анри последовал его примеру), но победитель чемпионата мира также был, несомненно, мотивирован перспективой ясного пути к тренерской работе.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Его окончательное назначение на пост тренера первой команды в ноябре 2023 года все равно стало своего рода сюрпризом — «Комо» достойно начал сезон под руководством Морено Лонго, — но это всегда было частью долгосрочного плана. Просто он появился немного раньше, чем все ожидали.

Фабрегас, который тренировал Primavera ( молодежную команду до 19 лет) клуба с момента завершения карьеры игрока в конце сезона 2022-23, в то время даже не имел необходимой квалификации, чтобы занять должность главного тренера на постоянной основе. Следовательно, Осиан Робертс был назначен исполняющим обязанности тренера, а Фабрегас формально стал одним из помощников валлийца.

«Хотите поехать на Ибицу?!»

Однако в оставшейся части сезона 2023–24 было очевидно, что Фабрегас был тем, кто задавал тон. Он даже пообещал игрокам оплатить поездку на Ибицу, если они обеспечат себе повышение в высший дивизион чемпионата Италии, и он сдержал свое слово.

«Едва он это сказал, как это уже было сделано», — рассказал центральный нападающий Патрик Кутроне в интервью Cronache di Spogliatoio. «Через несколько часов после игры мы были в самолете!»

«Комо» празднует победу в Серии В globallookpress.com

Не то чтобы Кутроне сомневался в Фабрегасе хоть на секунду. «Мы очень сблизились с "мистером" (тренером)», — объяснил он. «За девять туров до конца мы отправились на отдых в испанскую Марбелью. Он сказал нам: "Мы можем выиграть все оставшиеся игры и сразу выйти в Серию А. Если вы в это верите, мы сможем это сделать". И с того дня мы набрали больше очков, чем кто-либо другой. Этот момент дал нам моральную силу, добиться того, что мы сделали».

«Но с самого начала он очень хорошо вошел в роль менеджера, он всегда говорил нам, что его тренировали лучшие, и что он их изучал. И почему бы не поучиться у Пепа Гвардиолы? Или у Жозе Моуринью? Или у Антонио Конте? Или у Арсена Венгера?»

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«Он был очень полезен, он всегда давал нам отличные советы по всем вопросам. Его работа выходила за рамки поля, становясь фундаментальной и за его пределами».

«Тьерри Анри в раздевалке "Комо"!»

Несмотря на всю хорошую работу, проделанную за кулисами Фабрегасом, и все деньги, вложенные в клуб братьями Хартоно, повышение все еще казалось Кутроне сюрреалистичным.

Нападающему прочили большие перспективы в «Милане», после того как он пробился в основную команду «россонери» еще подростком в 2017 году, но его карьера пошла на спад после необдуманного перехода в «Вулверхэмптон».

Поэтому после одной неудачной аренды за другой он вернулся домой, в «Комо», и вывел команду Фабрегаса в высший дивизион, забив 14 голов в 32 играх.

«Когда судья дал финальный свисток в матче против "Козенцы", я ничего не мог понять», — сказал он Cronache di Spogliatoio. «Болельщики выбежали на поле и ошеломили меня. Но мне удалось найти в толпе брата и мать. Мы обнялись и расплакались, потому что два года назад, когда умер мой отец, у нас дела шли не очень хорошо. Это был прекрасный момент».

Тьерри Анри и Патрик Кутроне globallookpress.com

«А потом, то, чего я меньше всего ожидал увидеть: Тьерри Анри в раздевалке "Комо"! Я был поражен. Он подошел ко мне и обнял меня три или четыре раза. Я не знала, что делать. Это был Анри, икона мирового футбола! Увидев его в нашей раздевалке, я была под впечатлением, но потом мы вернулись на поле, и он вручил мне награду Лучшему игроку сезона Серии B... Анри! Это безумие!»

Календарь и таблица Серии А

«После этого я обернулась и увидела Джейми Варди. Просто так, случайно. Мы поговорили 30 секунд, и он поздравил меня, а затем и я его его с повышением Лестера».

«Я наслаждалась каждой минутой»

С момента их возвращения в Серию A на «Синигалье» стало появляться еще больше знаменитостей, чем когда-либо прежде. Хью Грант пришел на игру против «Пармы», Бенедикт Камбербатч и Крис Пайн присутствовали на встрече с «Фиорентиной», а Кейт Бекинсейл была там на победе над «Вероной» со счетом 3:2.

«Матч был волшебным», — сказала актриса Underworld BLU. «Толпа была полна энергии, и все сошли с ума, когда местный герой Кутроне забил гол. Я наслаждался каждой минутой!»

Рафаэль Варан globallookpress.com

Привлечение актеров вряд ли является приоритетом для Комо (даже если это фантастика для маркетинговых служб клуба и отдела по связям с общественностью). Фабрегас гораздо больше озабочен тем, чтобы убедить известных игроков пойти по его стопам, и пока что он неплохо справляется с этой задачей: Андреа Белотти, Пепе Рейна, Альберто Морено, Серхи Роберто и Рафаэль Варан прибыли летом.

К сожалению, последний с тех пор был вынужден завершить карьеру из-за постоянных проблем с травмами, но, что показательно, Варан решил остаться в «Комо», заняв новую должность в совете клуба по образованию, что позволит ему тесно сотрудничать с Робертсом, который вернулся к своей роли руководителя по развитию после ухода с поста тренера, как только Фабрегас получил все необходимые полномочия.

Деле Алли тренируется с «Комо» в Марбелье Соцсети

Сообщалось даже, что Варан в настоящее время пытается убедить бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, что его карьере пойдет на пользу, если он перейдет в январе в аренду в «Комо», а не в «Милан». Сейчас такой ход кажется маловероятным, но подписание Деле Алли — вполне вероятная возможность, поскольку 28-летний игрок провел последние несколько дней, тренируясь вместе с Кутроне и компанией в Марбелье перед матчем с «Лацио» в пятницу.

Прогнозы и ставки на Серию А

Нельзя уйти от того факта, что ему придется бороться за выживание, поскольку «Комо» в настоящее время занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Однако они находятся в лучшей форме в этом сезоне, набрав восемь очков в последних пяти играх, и потерпели единственное поражение с конца ноября в гостях у «Интера».

«Аякс», амбиции и Ибица

Фабрегас также получает массу похвал за свою гибкую футбольную философию. «Комо» может играть в тот умный и свободный футбол, синонимом которого был испанец в свои игровые дни — но период в Серии B также научил Фабрегаса важности прагматизма в определенных сценариях.

И это сочетание амбиций и реализма, похоже, лежит в основе всего проекта в «Комо». Братья Хартоно являются самыми богатыми владельцами в Серии А с некоторым отрывом, и все же их руководство клубом характеризуется разумностью, а не расточительством (летнее подписание Паса из мадридского «Реала» за 6 миллионов евро было абсолютно мастерским ходом).

Фабрегас и Нико Пас globallookpress.com

В городе, который долго высмеивали за то, что стиль там преобладал над содержанием, владельцы «Комо» явно пытаются построить что-то прочное и устойчивое, что подчеркивается партнерством, которое клуб только что заключил с «Аяксом».

Конечно, статус клуба Серии А является ключом к тому, чтобы «Комо» оставался таким же притягательным. И Фабрегас это знает. Звезды не будут продолжать приезжать на «Синигалью», если команда не будет преуспевать.

Однако его команда, несомненно, улучшается, а его игрок также должен быть еще более мотивированным, чем в прошлом сезоне. «В прошлом году, — недавно сказал Фабрегас, — я обещал команде пять дней отпуска на Ибице. В этом году, если мы выживем в Серии А, я заплачу за 10 дней!»

Вы точно не будете делать ставку против них. С братьями Хартоно, Фабрегасом и звездным, постоянно расширяющимся составом, «Комо» действительно может осмелиться мечтать о том, чтобы стать таким же известным и любимым, как прекрасное озеро, на берегу которого они обитают.