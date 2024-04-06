«Трактор»
Путь к плей-офф: По ходу регулярки челябинцы пережили непростой период, но на финише сезона смогли набрать лучшие игровые кондиции. И хотя в таблице Востока «Трактор» оказался лишь шестым (80 очков), он явно мог претендовать на большее.
Последние матчи: Шестая строчка вывела «Трактор» на «Салават Юлаев», серия с которым остановилась на шестом матче в Челябинске, где хозяева добились волевой победы, уступая по ходу встречи 0:2 — 4:2.
Трактор — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Еще безудержнее «Трактор» провел раунд с «Динамо» Москва — сильнейшим клубом по итогам регулярки. И хотя ни в одной встрече челябинцы не имели явного преимущества, покончить с обладателем Кубка Континента им удалось всухую — 4:0.
Полуфинальная серия с «Локомотивом» началась не так радужно: в первой встрече команда Алексея Заварухина, ведя в счете, отпустила игру и устроилась на крупное поражение (2:5). Во втором матче челябинцы продержались до овертайма, но уступили, пропустив гол на 3-й его минуте (2:3 ОТ).
Не сыграют: В списке потерь челябинцев числится Андрей Чибисов.
Состояние команды: В обоих матчах в Ярославле «Трактор» старался не отказываться от своей модели игры, но в случае с «Локо» это пока не работает. В преддверии домашнего этапа команда Заварухина в ускоренном темпе проведет работу над ошибками и, вполне вероятно, изменит/улучшит свою схему.
«Локомотив»
Путь к плей-офф: На финальном отрезке регулярного чемпионата «Локомотив» — с двумя другими клубами — упоминался в контексте борьбы за лидерство на Западе, но по итогам 68 матчей он обосновался на третьей строчке с 93 очками.
Последние матчи: Кубковая кампания ярославцев началась с соперничества с ЦСКА, который вошел в плей-офф без реальных шансов защитить титул действующего чемпиона. Серия продлилась пять матчей, а точку «Локо» поставил максимально эффектно на домашнем льду (6:3).
Ударно команда Игоря Никитина начала и четвертьфинал с «Авангардом», добившись трех побед в четырех встречах. Но додавить соперника, сменившего тренера, удалось лишь в седьмом матче, да еще и на катке «Арены G-Drive» (2:0).
На фоне упорного противостояния с омичами «Локомотив» здорово начал полуфинал. В дебютной игре он оформил разгром (5:2), а во второй встрече вырвал победу в овертайме благодаря шайбе Георгия Иванова (3:2 ОТ). В Челябинск ярославцы едут в выгодном положении — 2:0.
Не сыграют: На текущий момент в составе «Локомотива» нет кадровых потерь.
Состояние команды: Домашний этап серии «Локомотив» завершил со стопроцентным успехом, однако даже 2:0 в этом противостоянии ничего не значат, а вот победа в третьем матче, за которую ярославцы будут всеми силами цепляться, способна значительно все упростить.
Статистика для ставок
- «Трактор» потерпел всего одно поражение в восьми последних домашних матчах
- В четырех встречах из предыдущих пяти в Челябинске результативность «Трактора» непременно находилась на уровне 3+ голов
- Всего в одной игре из последних четырех на выезде «Локомотив» пропустил больше гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.50, аналогичный коэффициент сейчас дается на победу «Локомотива». Ничья оценивается в 4.20.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.
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Прогноз: Серия с «Авангардом» показала «Локомотиву», насколько важно продолжать оказывать давление на соперника в попытках развить преимущество, иначе соперничество — даже при явном превосходстве — может затянуться на семь матчей.
Четко осознавая значимость победы в Челябинске, команда Никитина не убавит в агрессии и постарается увеличить разрыв до трех побед, на что она в текущей форме, безусловно, способна.
Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.90.
Прогноз: Тем не менее «Трактор» на своей территории — крайне опасный соперник, который нередко добивается результата за счет яркой игры в атаке. Поэтому «Локомотиву» будет важно провести образцовую в контексте оборонительных действий встречу, которая не закончилась бы большим количеством заброшенных шайб.
Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.18.