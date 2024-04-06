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    «Локомотив» сделает еще один шаг к финалу?

    «Трактор» — «Локомотив». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Локомотив»
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    «Локомотив» добился двух побед подряд
    В третьем матче полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Трактор Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Трактор» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 06 Апреля 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 14:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Трактор»

    Путь к плей-офф: По ходу регулярки челябинцы пережили непростой период, но на финише сезона смогли набрать лучшие игровые кондиции. И хотя в таблице Востока «Трактор» оказался лишь шестым (80 очков), он явно мог претендовать на большее.

    Последние матчи: Шестая строчка вывела «Трактор» на «Салават Юлаев», серия с которым остановилась на шестом матче в Челябинске, где хозяева добились волевой победы, уступая по ходу встречи 0:2 — 4:2.

    Трактор — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Еще безудержнее «Трактор» провел раунд с «Динамо» Москва — сильнейшим клубом по итогам регулярки. И хотя ни в одной встрече челябинцы не имели явного преимущества, покончить с обладателем Кубка Континента им удалось всухую — 4:0.

    Полуфинальная серия с «Локомотивом» началась не так радужно: в первой встрече команда Алексея Заварухина, ведя в счете, отпустила игру и устроилась на крупное поражение (2:5). Во втором матче челябинцы продержались до овертайма, но уступили, пропустив гол на 3-й его минуте (2:3 ОТ).

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    Не сыграют: В списке потерь челябинцев числится Андрей Чибисов.

    Состояние команды: В обоих матчах в Ярославле «Трактор» старался не отказываться от своей модели игры, но в случае с «Локо» это пока не работает. В преддверии домашнего этапа команда Заварухина в ускоренном темпе проведет работу над ошибками и, вполне вероятно, изменит/улучшит свою схему.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: На финальном отрезке регулярного чемпионата «Локомотив» — с двумя другими клубами — упоминался в контексте борьбы за лидерство на Западе, но по итогам 68 матчей он обосновался на третьей строчке с 93 очками.

    Последние матчи: Кубковая кампания ярославцев началась с соперничества с ЦСКА, который вошел в плей-офф без реальных шансов защитить титул действующего чемпиона. Серия продлилась пять матчей, а точку «Локо» поставил максимально эффектно на домашнем льду (6:3).

    Ударно команда Игоря Никитина начала и четвертьфинал с «Авангардом», добившись трех побед в четырех встречах. Но додавить соперника, сменившего тренера, удалось лишь в седьмом матче, да еще и на катке «Арены G-Drive» (2:0).

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    • На фоне упорного противостояния с омичами «Локомотив» здорово начал полуфинал. В дебютной игре он оформил разгром (5:2), а во второй встрече вырвал победу в овертайме благодаря шайбе Георгия Иванова (3:2 ОТ). В Челябинск ярославцы едут в выгодном положении — 2:0.

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    Не сыграют: На текущий момент в составе «Локомотива» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Домашний этап серии «Локомотив» завершил со стопроцентным успехом, однако даже 2:0 в этом противостоянии ничего не значат, а вот победа в третьем матче, за которую ярославцы будут всеми силами цепляться, способна значительно все упростить.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» потерпел всего одно поражение в восьми последних домашних матчах

    • В четырех встречах из предыдущих пяти в Челябинске результативность «Трактора» непременно находилась на уровне 3+ голов

    • Всего в одной игре из последних четырех на выезде «Локомотив» пропустил больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.50, аналогичный коэффициент сейчас дается на победу «Локомотива». Ничья оценивается в 4.20.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

    Прогноз: Серия с «Авангардом» показала «Локомотиву», насколько важно продолжать оказывать давление на соперника в попытках развить преимущество, иначе соперничество — даже при явном превосходстве — может затянуться на семь матчей.

    Четко осознавая значимость победы в Челябинске, команда Никитина не убавит в агрессии и постарается увеличить разрыв до трех побед, на что она в текущей форме, безусловно, способна.

    Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.90.

    Прогноз: Тем не менее «Трактор» на своей территории — крайне опасный соперник, который нередко добивается результата за счет яркой игры в атаке. Поэтому «Локомотиву» будет важно провести образцовую в контексте оборонительных действий встречу, которая не закончилась бы большим количеством заброшенных шайб.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» сделает еще один шаг к финалу?
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