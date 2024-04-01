Фиро остановила Бланчфилд, Бакли нокаутировал Люке. Обзор карда UFC Atlantic City

Результаты боев предварительного карда
1. Анхель Пачеко в легчайшем весе уступил Каолану Лограну единогласным решением судей
2. Андре Петровски в среднем весе проиграл нокаутом во втором раунде Джейкобу Малкуну
3. Бой Мелиссы Гатто в женском наилегчайшем весе с Викторией Дудаковой был отменен
4. Ибо Аслан в полутяжелом дивизионе нокаутировал в третьем раунде Антона Туркаля
5. Коннор Мэтьюз в полулегком дивизионе потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Денниса Бузукья
5. Хулио Арсе в полулегком весе нокаутировал во втором раунде Герберта Бернса
6. Вирна Яндироба в женском минимальном весе одолела единогласным решением Лупиту Годинез
7. Нэйт Ландвер в полулегком дивизионе нокаутировал в первом раунде Джамала Эммерса
Бои основного карда
Основной кард турнира открывало противостояние Чиди Нджокуани и Риса Макки в полусреднем весе. Поединок начался с активной работы американца лоу-киками. Чиди выбросил ударов ногами, гораздо больше, чем джебов. Впрочем, ближе к середине отрезка оппонент действовал также.
Более того, ирландец перебивал противника и на руках. После перерыва Рис начал вязать соперника у сетки в клинче. Нджокуани оборонялся от переводов, отстреливаясь локтями и хуками на ближней дистанции.
В третьем раунде Макки продолжил вести монотонную работу у сетки. Однако кроме пассивного контроля он больше ничего не сумел предложить Чиди. Американец все также грамотно защищался и, пережив стартовый натиск, забрал концовку.
Нджокуани пошел вперед, набрасывая удары сопернику, а также перед финальным свистком провел удачный тейкдаун. Было удивительно, что мнение судей разделились. Первый рефери отдал бой со счетом 29:28 Макки, а двое других остались стороне Нджокуани.
Следующими в октагон в рамках полулегкого веса вышли Билл Алджео и Кайл Нельсон. Данный поединок получился хоть и недолгим, но довольно богатым на события. Уже с первых секунд бойцы устроили откровенную рубку.
В этой череде разменов Кайл выглядел предпочтительнее. Он нанес оппоненту ряд жестких попаданий, отправив его в нокдаун. У Алджео мало, что получалось. Он с трудом пережил стартовый натиск, восстановился, но ничем не ответил канадцу.
Взяв небольшую паузу, Нельсон вновь принялся расстреливать противника. В лицо Билла залетели локоть и амплитудный оверхенд, но он по-прежнему стоял на ногах. Впрочем, активности от американца было немного.
Кайл продолжил его расстреливать и рефери, видя бессилие Алджео, остановил поединок на отметке в 4 минуты и 10 секунд. Таким образом, Нельсон одержал яркую победу техническим нокаутом, устроив сопернику настоящий декласс.
Очередной поединок основного карда в среднем весе с участием Нурсултона Рузибоева и Седрика Дюмаса закончился еще быстрее, чем предыдущая встреча. Узбекский боец сразу захватил центр октагона и начал работать первым номером.
Нурсултон очень грамотно действовал на сближении. Он ловил оппонента хуком и сразу же отходил назад. А вот Дюмас раз за разом ловил удары лицом и не мог ничем ответить. От него последовали несколько джебов, но они пришлись в блок соперника.
Рузибоев даже не думал сбавлять обороты. Медленно и плавно он продолжал разбивать оппонента. В одном из эпизодов Нурсултон снова попал Дюмасу в голову, а тот начал апеллировать рефери, что был тычок в глаз.
Судья на это никак не отреагировал, а потерявший контентрацию Седрик, пропустил еще один удар в голову, после которого упал в нокдаун. Далее Рузибоев забил его на земле хаммерфистами и закончил бой за 3 минуты.
А вот в следующем поединке между Крисом Вайдманом и Бруно Силвой, также проходившем в среднем весе, тычок в глаз стал причиной остановки встречи. Начался бой с пассивной разведки. Правда, после нее Вайдман резко пошел вперед с ударами на соперника.
Он потряс Бруно, но не сумел добить его. Далее от Вайдмана последовал тычок в глаз. Силва после паузы восстановился и продолжил драться. Если первый раунд он провел неубедительно, то вот во втором отрезке ему удалось перехватить инициативу.
Вайдман пытался сбавить темп клинчем и при выходе из него бойцы обоюдными тычками в глаз вынудили рефери взять еще одну паузу. Далее бой вновь продолжился, а его кульминация настала в заключительном отрезке. Крис Вайдман снова действовал неаккуратно и на этот раз попал Силве пальцами в оба глаза.
Бруно не сумел продолжить поединок, а судьи техническим решением отдали победу Вайдману. Впрочем, оставлять это бразилец так просто не намерен. Силва уже заявил, что собирается подать апелляцию и добиться отмены результата.
Бакли и Фиро одержали важные победы
В со-главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона состоялся бой 11-го номера рейтинга Висенте Люке и Хоакина Бакли. Первый раунд их противостояния получился скучным с большим количеством тактической работы и перемещений.
Висенте хоть и действовал первым номером, но особого урона сопернику он не нанес. Люке удачно пробивал мидл-киками по корпусу, а его соперник грамотно встречал бразильца хуками на отходе. Хоакин также периодически выбрасывал хай-кики, но Висенте их блокировал.
Впрочем, отдать кому-либо из бойцов первую пятиминутку сложно. Во втором раунде Бакли постепенно завладел инициативой. Он стал перебивать Люке в стойке, заставив того от безысходности бороться.
Висенте пошел в ноги противнику, но Хоакин заблокировал тейкдаун, завязал бразильца в клинче, после чего тот рухнул на канвас. Бакли мгновенно занял доминирующую позицию в гранд-энд-паунде и принялся разбивать Люке.
Хоакин обрушил на оппонента град ударов, не позволив Висенте ничего сделать. После нескольких десятков выброшенных хаммерфистов от американца рефери остановил бой. В итоге Бакли одержал победу над топовым оппонентом и теперь должен потеснить его с 11-й позиции в рейтинге.
В главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона встретились второй и третий номера ростера Эрин Бланчфилд и Манон Фиро. Этот бой и вовсе растянулся на все 5 раундов, хотя казалось, что его исход решится уже в самом начале.
Манон с первых секунд активно прессинговала соперницу в стойке, но внезапно угодила в гильотину при клинче. Бланчфилд выжала максимум из того эпизода. Фиро была на грани поражения, но через какое-то время ей удалось разорвать дистанцию и продолжить бой в стойке.
После перерыва француженка пошла вперед отыгрываться. В стойке она перебивала Бланчфилд в большинстве эпизодов. Эрин при первой же удобной попытке пыталась идти в ноги, но это выглядело слишком читаемо. Манон заблокировала абсолютно все попытки тейкдаунов.
Так продолжалось вплоть до пятого раунда. Эрин поняла, что ее тактика не работает и пошла вперед рубиться с Фиро на ближней дистанции в надежде срубить соперницу лаки-панчем. Тем не менее, донести жесткие попадания до головы Фиро ей не удалось.
Манон грамотно передвигалась и продолжала наносить точные джебы. Француженка довела поединок до логического завершения в свою пользу единогласным решением судей. Для Манон это уже седьмая победа кряду в UFC. Вероятно, в следующем поединке Фиро подерется за титул с Алексой Грассо.