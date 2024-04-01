ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Фиро остановила Бланчфилд, Бакли нокаутировал Люке. Обзор карда UFC Atlantic City

    Бланчфилд не смогла пройти Фиро, Бакли финишировал Люке, Рузибоев удосрочил Дюмаса

    Бои ММА UFC Сборная России Алекса Грассо
    Вся лентаСамое главное
    Рис ДжеймсТрансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля Хоакин БаклиФиро остановила Бланчфилд, Бакли нокаутировал Люке. Обзор карда UFC Atlantic City Янник СиннерЯркая победа Синнера, сенсация от Александровой, «13-летний» Алькарас и болезненное поражение Медведева
    Все новости спорта
    Хоакин Бакли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоакин Бакли
    31 марта состоялся турнир Atlantic City. В главном событии вечера встретились Эрин Бланчфилд и Манон Фиро

    Результаты боев предварительного карда

    1. Анхель Пачеко в легчайшем весе уступил Каолану Лограну единогласным решением судей

    2. Андре Петровски в среднем весе проиграл нокаутом во втором раунде Джейкобу Малкуну

    3. Бой Мелиссы Гатто в женском наилегчайшем весе с Викторией Дудаковой был отменен

    4. Ибо Аслан в полутяжелом дивизионе нокаутировал в третьем раунде Антона Туркаля

    5. Коннор Мэтьюз в полулегком дивизионе потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Денниса Бузукья

    5. Хулио Арсе в полулегком весе нокаутировал во втором раунде Герберта Бернса

    6. Вирна Яндироба в женском минимальном весе одолела единогласным решением Лупиту Годинез

    7. Нэйт Ландвер в полулегком дивизионе нокаутировал в первом раунде Джамала Эммерса

    Лучшие моменты турнира UFC Атлантик-Сити

    Бои основного карда

    Основной кард турнира открывало противостояние Чиди Нджокуани и Риса Макки в полусреднем весе. Поединок начался с активной работы американца лоу-киками. Чиди выбросил ударов ногами, гораздо больше, чем джебов. Впрочем, ближе к середине отрезка оппонент действовал также.

    Более того, ирландец перебивал противника и на руках. После перерыва Рис начал вязать соперника у сетки в клинче. Нджокуани оборонялся от переводов, отстреливаясь локтями и хуками на ближней дистанции.

    В третьем раунде Макки продолжил вести монотонную работу у сетки. Однако кроме пассивного контроля он больше ничего не сумел предложить Чиди. Американец все также грамотно защищался и, пережив стартовый натиск, забрал концовку.

    Нджокуани пошел вперед, набрасывая удары сопернику, а также перед финальным свистком провел удачный тейкдаун. Было удивительно, что мнение судей разделились. Первый рефери отдал бой со счетом 29:28 Макки, а двое других остались стороне Нджокуани.

  • «Я еще не закончил с боксом» — громкое интервью Нганну после поражения нокаутом от Джошуа
  • Нганну упал в нокаут от Джошуа в боксерском бою, но пообещал вернуться на ринг еще сильнее
  • 16/03/2024

    • Следующими в октагон в рамках полулегкого веса вышли Билл Алджео и Кайл Нельсон. Данный поединок получился хоть и недолгим, но довольно богатым на события. Уже с первых секунд бойцы устроили откровенную рубку.

    В этой череде разменов Кайл выглядел предпочтительнее. Он нанес оппоненту ряд жестких попаданий, отправив его в нокдаун. У Алджео мало, что получалось. Он с трудом пережил стартовый натиск, восстановился, но ничем не ответил канадцу.

    Взяв небольшую паузу, Нельсон вновь принялся расстреливать противника. В лицо Билла залетели локоть и амплитудный оверхенд, но он по-прежнему стоял на ногах. Впрочем, активности от американца было немного.

    Кайл продолжил его расстреливать и рефери, видя бессилие Алджео, остановил поединок на отметке в 4 минуты и 10 секунд. Таким образом, Нельсон одержал яркую победу техническим нокаутом, устроив сопернику настоящий декласс.

    Седрик Дюмас
    globallookpress.com

    Очередной поединок основного карда в среднем весе с участием Нурсултона Рузибоева и Седрика Дюмаса закончился еще быстрее, чем предыдущая встреча. Узбекский боец сразу захватил центр октагона и начал работать первым номером.

    Нурсултон очень грамотно действовал на сближении. Он ловил оппонента хуком и сразу же отходил назад. А вот Дюмас раз за разом ловил удары лицом и не мог ничем ответить. От него последовали несколько джебов, но они пришлись в блок соперника.

    Рузибоев даже не думал сбавлять обороты. Медленно и плавно он продолжал разбивать оппонента. В одном из эпизодов Нурсултон снова попал Дюмасу в голову, а тот начал апеллировать рефери, что был тычок в глаз.

    Судья на это никак не отреагировал, а потерявший контентрацию Седрик, пропустил еще один удар в голову, после которого упал в нокдаун. Далее Рузибоев забил его на земле хаммерфистами и закончил бой за 3 минуты.

  • 5 причин, почему Шон Стрикленд идеальный чемпион для UFC
  • Стрикленд даже после потери пояса остается главным любимцем фанатов
  • 29/03/2024

    • А вот в следующем поединке между Крисом Вайдманом и Бруно Силвой, также проходившем в среднем весе, тычок в глаз стал причиной остановки встречи. Начался бой с пассивной разведки. Правда, после нее Вайдман резко пошел вперед с ударами на соперника.

    Он потряс Бруно, но не сумел добить его. Далее от Вайдмана последовал тычок в глаз. Силва после паузы восстановился и продолжил драться. Если первый раунд он провел неубедительно, то вот во втором отрезке ему удалось перехватить инициативу.

    Вайдман пытался сбавить темп клинчем и при выходе из него бойцы обоюдными тычками в глаз вынудили рефери взять еще одну паузу. Далее бой вновь продолжился, а его кульминация настала в заключительном отрезке. Крис Вайдман снова действовал неаккуратно и на этот раз попал Силве пальцами в оба глаза.

    Бруно не сумел продолжить поединок, а судьи техническим решением отдали победу Вайдману. Впрочем, оставлять это бразилец так просто не намерен. Силва уже заявил, что собирается подать апелляцию и добиться отмены результата.

    Бакли и Фиро одержали важные победы

    Манон Фиро
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона состоялся бой 11-го номера рейтинга Висенте Люке и Хоакина Бакли. Первый раунд их противостояния получился скучным с большим количеством тактической работы и перемещений.

    Висенте хоть и действовал первым номером, но особого урона сопернику он не нанес. Люке удачно пробивал мидл-киками по корпусу, а его соперник грамотно встречал бразильца хуками на отходе. Хоакин также периодически выбрасывал хай-кики, но Висенте их блокировал.

    Впрочем, отдать кому-либо из бойцов первую пятиминутку сложно. Во втором раунде Бакли постепенно завладел инициативой. Он стал перебивать Люке в стойке, заставив того от безысходности бороться.

    Висенте пошел в ноги противнику, но Хоакин заблокировал тейкдаун, завязал бразильца в клинче, после чего тот рухнул на канвас. Бакли мгновенно занял доминирующую позицию в гранд-энд-паунде и принялся разбивать Люке.

    Хоакин обрушил на оппонента град ударов, не позволив Висенте ничего сделать. После нескольких десятков выброшенных хаммерфистов от американца рефери остановил бой. В итоге Бакли одержал победу над топовым оппонентом и теперь должен потеснить его с 11-й позиции в рейтинге.

  • Грассо, Пенья или Харрисон — кто главная звезда женского ММА после Нунес?
  • Каждая их этих девушек может стать новой главной звездой в женском ММА
  • 23/03/2024

    • В главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона встретились второй и третий номера ростера Эрин Бланчфилд и Манон Фиро. Этот бой и вовсе растянулся на все 5 раундов, хотя казалось, что его исход решится уже в самом начале.

    Манон с первых секунд активно прессинговала соперницу в стойке, но внезапно угодила в гильотину при клинче. Бланчфилд выжала максимум из того эпизода. Фиро была на грани поражения, но через какое-то время ей удалось разорвать дистанцию и продолжить бой в стойке.

    После перерыва француженка пошла вперед отыгрываться. В стойке она перебивала Бланчфилд в большинстве эпизодов. Эрин при первой же удобной попытке пыталась идти в ноги, но это выглядело слишком читаемо. Манон заблокировала абсолютно все попытки тейкдаунов.

    Так продолжалось вплоть до пятого раунда. Эрин поняла, что ее тактика не работает и пошла вперед рубиться с Фиро на ближней дистанции в надежде срубить соперницу лаки-панчем. Тем не менее, донести жесткие попадания до головы Фиро ей не удалось.

    Манон грамотно передвигалась и продолжала наносить точные джебы. Француженка довела поединок до логического завершения в свою пользу единогласным решением судей. Для Манон это уже седьмая победа кряду в UFC. Вероятно, в следующем поединке Фиро подерется за титул с Алексой Грассо.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лечче — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры