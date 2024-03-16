«Я еще не закончил с боксом» — громкое интервью Нганну после поражения нокаутом от Джошуа

Второй бой для Нганну на ринге получился не таким впечатляющим, как дебют с Фьюри. «Хищник» был нокаутирован Энтони Джошуа уже во втором раунде, однако несмотря на поражение, Фрэнсис обещает продолжить выступать в боксе

Бой с Джошуа пошел не по плану

Фрэнсис Нганну заявил, что чувствовал себя не совсем хорошо ни перед боем, ни в самом поединке против Энтони Джошуа, хотя этим он не оправдывает свое поражение.

Во втором поединке по профессиональному боксу бывший чемпион UFC в тяжелом весе не добился и доли успеха, который был достигнут в дебюте с Тайсоном Фьюри.

Тогда «Хищник» проиграл раздельным решением судей. Но на этот раз Фрэнсис был отправлен в нокдаун в первом раунде, а затем аналогичным образом оказался на канвасе и во втором.

Конец наступил сразу после того, как Нганну поднялся на ноги. Джошуа нанес ему мощный удар справа сверху, который драматично выключил свет в глазах камерунца.

Нганну знал, что нокаут от Джошуа вполне реальный исход, но он даже и не предполагал, как все обернется на самом деле.

«Мы все знали, что это может случиться. Я не мог предвидеть, что все произойдет подобным образом, но я всегда знал, что это может случиться. По крайней мере, я был готов к нокауту»

Энтони Джошуа globallookpress.com

Перед тем, как «Хищник» вышел на ринг, он сказал, что с ним было что-то не так, когда разминался за кулисами. Фрэнсис уверен, что это чувство, вероятно, испытывали некоторые из его прошлых соперников, выступая против него, и именно поэтому он не принижает заслуги Джошуа.

«Я помню, как был в раздевалке, пытаясь разогреться, и, не поверите, у меня ничего не получалось. Я засыпал. Я вспотел, но чувствовал, что засыпаю. Но я предполагаю, что некоторые люди, с которыми я дрался ранее, особенно те, кого я победил, чувствовали себя так раньше»

«Но я почувствовал это впервые. Вот, почему я взял после боя паузу на пару дней и потратил немного времени на себя. Очевидно, мне нужно было обдумать все, что произошло во время боя»

Нганну не уточнил изначально запланированное время проведения боя, но кард в Саудовской Аравии шел несколько часов, и главное событие состоялось только после трех часов ночи по местному времени.

Возможно, это сыграло какую-то роль в том, что Нганну чувствовал странные ощущения, когда разогревался, однако он не стал принижать победу Джошуа, ссылаясь на плохое самочувствие.

Нганну не ищет оправданий своему поражению

Anthony Joshua BRUTALLY KOs Francis Ngannou in Boxing Match | Ringside Footage

Фрэнсис отказался возлагать какую-либо вину на своих тренеров или товарищей по команде, потому как, в конечном счете, он знал, что в тот вечер все выполнили свою работу кроме него.

«Благодарю Энтони Джошуа, его команду, и всех, кто выполнил свою работу должным образом. Снимаю шляпу и перед моей командой, потому что они проделали отличную работу»

«Думаю, я был единственным, кто не выполнил план должным образом и, возможно, чувствовал себя как-то странно в тот вечер. Я был единственным, кто не проснулся, скажем так. Все пришли и сделали то, что должны были сделать. Ни на ком нет вины. Вся вина лежит только на мне. Такова игра»

После боя Нганну сказал, что у него не было каких-либо затяжных последствий нокаута, хотя он обращался к врачам и у него уже на ближайшие дни запланирована встреча с неврологом.

Камерунец пока не спешит снова участвовать в каких-либо поединках, но это не из-за проблем со здоровьем. По словам Фрэнсиса Нганну, с ним все в порядке.

«Хищник» сказал, что хочет расслабиться после нескольких очень напряженных месяцев. В октябре прошлого года он дрался с Фьюри 10 раундов, а затем после небольшой паузы начал новый тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к бою с Джошуа в марте.

«Я был в сознании сразу после нокаута и с тех пор все было хорошо. Конечно, я собираюсь провести еще кое-какие медицинские обследования, на всякий случай»

«Прямо сейчас я не знаю точно, какого боя жду следующим. Я знаю, что мне понадобится некоторое время, чтобы отдохнуть, сосредоточиться на себе, а затем, когда я буду готов, то вернусь к тренировкам»

«Мы можем начать обсуждать бои. Что касается результата прошедшего боя, то я далее буду просто жить своей жизнью. То, какая у тебя профессия, не имеет значение. Главное помнить, что у нас есть жизнь, которая продолжается и будет продолжаться», — добавил Нганну.

Хищник подтвердил, что подерется в PFL с Феррейрой

Ренан Феррейра globallookpress.com

Несмотря на неудачу в прошлые выходные, Нганну настаивает, что он не закончил с боксом. Он также планирует выполнить свое обязательство по контракту с PFL.

Впрочем, в данный период времени «Хищник» не может сказать наверняка, что будет дальше. Он уверен, что в обоих видах спорта ему предстоит преодолеть множество испытаний.

«Я не закончил с боксом, я не закончил с ММА. В принципе, прямо сейчас у меня есть соперник в PFL в лице Ренана Феррейры. Это будет мой следующий противник в ММА, но, опять же, у меня впереди много боев»

«Я все еще могу совмещать 2 дисциплины, я обязательно вернусь в строй. Я не заброшу бокс потому, что мне комфортнее в ММА. Я по-прежнему собираюсь выступать и в ринге, и в клетке»

«Это часть того, что мы делаем. Мы принимаем вызовы. Иногда это срабатывает, иногда нет. Но мы работаем над этим»

Ренан Феррейра уже ждет камерунца в PFL. Но Нганну по-прежнему открыт для любых звездных тяжеловесов в боксе, включая потенциальный поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Это еще не конец — совсем не конец. Мы только начинаем. Единственное, чего нам будет не хватать в этом году — это времени. Но я думаю, у нас впереди еще много времени в ближайшем будущем»

«А пока, я собираюсь провести время со своей семьей, моими друзьями, а затем вернуться к поединкам», — сказал напоследок Фрэнсис Нганну в интервью для MMA Fighting.