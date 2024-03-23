Грассо, Пенья или Харрисон — кто главная звезда женского ММА после Нунес?

Аманда Нунес закончила карьеру и UFC нужна новая преемница «Львицы». Некоторые девушки уже готовы стать суперзвездой промоушена

1.Татьяна Суарес

Татьяна Суарес ценный актив для женского ММА потому, что она является непобежденным бойцом. Среди девушек подобное явление — это большая редкость. Достаточно того факта, что среди бойцов из топ-10 дивизионов UFC она единственная с нулем в графе поражений.

При десяти выигранных поединках в семи из них Татьяна побеждала досрочно. Сильной стороной американки является борьба. Она бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе и чемпионка мира по БЖЖ.

В плане стиля ведения боев очень похожа на Ронду Роузи, и пока Татьяна полностью повторяет ее путь, снося всех соперниц. Сейчас она занимает вторую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона. В рейтинге Р4Р идет пока девятой.

Однако громких побед в карьере Суарес предостаточно. До травмы колена в 2019-м побеждала нынешнюю чемпионку наилегчайшей категории Алексу Грассо на ее же территории. А недавно Татьяна не оставила шансов Джессике Андраде, выиграв у нее сабмишном.

Вероятно, уже в следующем бою Суарес подерется за титул. И в своей нынешней форме она может победить не только Вэйли Чжан, но и Алексу Грассо в потенциальном реванше. А это путь на вершину Р4Р и к статусу суперзвезды.

2. Вэйли Чжан

Вэйли Чжан globallookpress.com

Вэйли из тех бойцов, кто с возрастом становится только сильнее. В свои 34 года она находится на пике. После двух поражений от Роуз Намаюнас китаянка сильно прибавила. Она уничтожила главную звезду в истории женского минимального дивизиона Йоану Енджейчик.

Затем не менее эффективно отобрала титул у Карлы Эспарзы, финишировав ее во втором раунде. В рамках первой защиты титула Чжан все 25 минут избивала Аманду Лемос. Вэйли своими доминирующими выступлениями уже обратила на себя внимание со стороны руководства UFC.

Недавно промоушен предлагал ей поединок за второй титул с Грассо, но девушкам не удалось договориться по срокам. Впрочем, в случае уверенной победы на UFC 300 над соотечественницей Янь Сяонань шанс проявить себя в женском наилегчайшем дивизионе Вэйли точно получит.

Чжан главное лицо ММА в Китае среди всех бойцов. Никакого спада пока что в ее выступлениях не видно. Вэйли однозначно способна пошуметь не только в своем весе, но и на категорию выше с Шевченко, Фиро, Грассо и остальными.

3. Джулианна Пенья

Джулиана Пенья vs Аманда Нунес: Вспоминаем бой

В отсутствие Аманды Нунес именно Пенья главная звезда женского легчайшего дивизиона. Она уже давно в титульной гонке. При этом «Лисица» показывает поразительную стабильность.

С самого момента дебюта в UFC, а именно с 2015 года, не было такого, чтобы Джулиана проигрывала в промоушене 2 поединка кряду. После неудачи она каждый раз возвращалась в клетку с победой.

Пенья, пожалуй, самый популярный представитель дивизиона в медиа. Причем свои слова, сказанные на пресс-конференциях, Джулиана подтверждает яркими выступлениями в клетке.

Ожесточенные рубки на ближней дистанции и постоянные размены сопровождаются практически каждым выходом «Лисицы» в октагон. Пенья очень зрелищный боец, и подобного можно увидеть не в каждом мужском поединке.

И также не стоит забывать, что именно Джулиана является последним бойцом, кому удалось победить саму Аманду Нунес. В декабре 2021-го Пенья не оставила шансов «Львице», выиграв у нее удушающим приемом.

Но и в реванше Джулиана показала себя достойно. Выиграть снова у Нунес не удалось, однако американка выстояла все 5 раундов, продемонстрировав невероятную волю к победе.

Ясно только одно: с Джулианной Пеньей никогда не бывает скучно. Каждый ее поединок похож на триллер или боевик с невероятным сценарием.

4. Кайла Харрисон

Larissa Pacheco vs Kayla Harrison 3 (Women's Lightweight Title Bout) | 2022 PFL Championship

За пределами UFC Кайла Харрисон безоговорочно самый успешный боец в смешанных единоборствах среди женщин. Олимпийская чемпионка по дзюдо дебютировала в ММА только в 2018 году.

Однако за эти 6 лет взлет по карьерной лестнице получился невероятным. Кайла построила неплохую карьеру в PFL, где была чемпионкой в полулегком весе. До ноября 2022 года американка шла на серии из 14-ти побед без единого поражения.

Но в финале десятого сезона PFL в полулегком весе среди женщин она уступила единогласным решением судей в третьем поединке Лариссе Пачеко. Впрочем, единственная неудача в карьере никак не сказалась на репутации Харрисон.

Более того, зимой этого года ее подписали в UFC и дали громкий поединок на 300-м юбилейном турнире против бывшей чемпионки легчайшей категории Холли Холм. В случае победы Кайла вправе рассчитывать даже на статус претендента.

С учетом того, что Харрисон сейчас 33 года, она может застолбить за собой место главной звезды женского ММА на протяжении 3-4 последующих лет.

5. Алекса Грассо

Алекса Грассо и Валентина Шевченко globallookpress.com

Взлет мексиканки вверх по карьерной лестнице получился еще более молниеносным, чем у той же Харрисон. До весны прошлого года Алексу воспринимали, как бойца уровнем чуть выше среднего.

Но буквально один поединок на UFC 285 изменил абсолютно все. Вряд ли кто-то мог предположить, что Грассо сумеет сместить с трона доминирующую чемпионку женского наилегчайшего дивизиона Валентину Шевченко.

4 марта 2023 Алексе удалось сотворить, казалось бы, невозможное. Она одолела «Пулю» удушающим приемом в четвертом раунде и стала новой чемпионкой, а в реванше с ней в сентябре свела бой к ничьей и сохранила пояс.

Благодаря этим двум поединкам, мексиканка неожиданно стала первым номером P4P среди женщин. Пожалуй, на данный момент именно Грассо является главной звездой UFC среди женщин в отсутствие Нунес.

Но единственный вопрос заключается в том, сколько еще продержится Алекса на верхушке рейтинга? Сейчас в женском наилегчайшем дивизионе жесточайшая конкуренция. Да и бывшая чемпионка Валентина Шевченко тоже не сказала своего последнего слова.

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