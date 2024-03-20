Намаюнас подерется с Рибас, Шахбазян встретится с Добсоном. Анонс карда UFC Vegas 89

24 марта состоится турнир UFC Vegas 89. В главном событии вечера подерутся Роуз Намаюнас и Аманда Рибас

Бои предварительного карда

1. Мохаммед Усман в тяжелом весе встретится с Миком Паркином

2. Игорь Да Силва подерется с Андре Лимой в наилегчайшем весе

3. Монтсеррат Рендон в женском легчайшем весе проведет бой с Дарьей Железняковой

4. Стивен Нгуен в полулегком весе подерется с Ярно Эрннесом

5. Майлс Джонс в легчайшем дивизионе сразится с Коди Гибсоном

6. Рикардо Рамос в полулегком весе встретится с Джулианом Эросой

7. Трей Огден в легком дивизионе подерется с Куртом Холобау

8. Луис Пахуэло в полулегком весе проведет бой с Фернандо Падиллой

UFC Vegas 89: Ribas vs Namajunas — March 23 | Fight Promo

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира поединок в полулегком весе с участием Билли Куарантилло и Юссефа Залала. 35-летний американец в преддверии этой встречи чередовал победы с поражениями.

На его счету 2 выигрыша и 2 проигрыша в четырех предыдущих боях. У Билли также была попытка забраться в рейтинг, но бой с ветераном Эдсоном Барбозой закончился для него поражением нокаутом.

Залал подходит к этой встрече на серии из пяти побед кряду, правда набита она была в других промоушенах. Марокканец в 2022 году покинул UFC из-за неудачных выступлений.

Первый забег Юссефа в лиге Даны Уайта завершился ничьей и тремя поражениями кряду. Так что у Билли Куарантилло есть отличная возможность одержать победу, потому как уровень соперника далеко не самый высокий.

Следующими в октагон в рамках легчайшего дивизиона выйдут Пэйтон Талбот и Камерон Сааймон. Оба бойца довольно молоды. Талботу 25 лет, а его оппоненту на 2 года меньше.

Для Пэйтона это будет второй поединок в UFC. В своем дебюте Талбот хоть и не без труда, но сумел выиграть удушающим приемом у Ника Агирре. У американца есть некоторые проблемы в стойке, но вот в борьбе Пэйтон очень хорош.

Стоит также отметить, что он еще не потерпел в своей карьере ни единого поражения и идет на серии из семи выигрышей кряду в смешанных единоборствах. Камерон до недавнего времени тоже считался непобежденным.

Но в последнем своем поединке Сааймон уступил единогласным решением Кристиану Родригезу. Всего же в UFC у южноафриканца 3 победы и одно поражение. Однако громких соперников ранее на его пути в промоушене не было.

Он бил посредственных бойцов вроде Теренса Митчелла, которые ни на что не претендуют в легчайшем весе. Поэтому пройти такого оппонента вчерашнему дебютанту Пэйтону Талботу вполне по силам.

Эдмен Шахбазян globallookpress.com

Далее состоится поединок в среднем весе с участием Эдмена Шахбазяна и ЭйДжея Добсона. Бойцы в преддверии очного противостояния пребывают в далеко не лучшей форме. У Добсона в UFC 2 поражения и одна победа.

И все 3 поединка закончились унылым решением. Каких-либо сильных сторон у Добсона нет. Он неплохо контролирует дистанцию, но при этом есть проблемы с ударной мощью и защитой от тейкдаунов.

Впрочем, у его очередного соперника проблем не меньше. Шахбазян ранее подавал большие надежды и даже успел забраться на некоторое время в топ-15 среднего дивизиона.

Но за последние 5 поединков у него 4 поражения и лишь одна победа. Он проиграл всем топовым бойцам, а сумел победить лишь середняка Далчу Лунгиамбулу нокаутом. Шансы Шахбазяна и Добсона на успех примерно равны. Такой поединок может даже дойти вплоть до раздельного решения судей.

Намаюнас и Тафа настроены только на победу

Роуз Намаюнас (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретятся Карл Уильямс и Джастин Тафа. Бойцы плавно подбираются к пику и пребывают в неплохой форме. Уильямс выиграл 2 предыдущих поединка в UFC решением.

Однако уровень оппозиции был максимально низкий. Он одолел Чейза Шермана и Лукаса Бжески, проигрывающих всем подряд. Общая победная серия Карла в преддверии этой встречи достигает 6 выигранных поединков кряду.

Впрочем, лишь в одном из них он побеждал нокаутом. Отсутствие тяжелого поставленного удара главный минус американца. А вот его грядущий оппонент радует болельщиков досрочными финишами гораздо чаще.

Тафа сейчас идет на серии из трех досрочных побед кряду нокаутами в первом раунде. Австралиец недавно мог попасть в топ-15, но его поединок с Маркусом Де Лимой отменился из-за проблем со здоровьем.

Уильямса в данном противостоянии ожидает настоящая проверка на прочность. Уровень Тафы гораздо выше, чем у его предыдущих оппонентов в UFC. Для Джастина Карл выглядит проходимым противником.

В тяжелом весе исход всего поединка может решить один эпизод. Ранее Уильямс не смог удосрочить даже посредственных бойцов, стоящих на грани вылета из лиги. А вот Тафа со своим тяжелым ударом способен все закончить уже в первом раунде.

В главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона подерутся седьмой номер рейтинга Аманда Рибас и экс-чемпионка минимальной весовой категории Роуз Намаюнас.

У девушек в преддверии данного поединка одинаковая статистика: 2 победы и 2 поражения в четырех предыдущих встречах. Намаюнас дважды победила в минимальной категории Вэйли Чжан, затем лишилась титула в бою с Карлой Эспарзой и неудачно дебютировала в наилегчайшем весе против Манон Фиро.

Рибас также чередовала победы с поражениями, выступая в двух весовых категориях: в минимальной и в наилегчайшей. Стилистически Роуз и Аманда чем-то похожи друг на друга.

В более молодые годы обе часто боролись, но в последнее время предпочитают вести поединки в стойке. Нельзя сказать, что Роуз и Аманда являются выдающимися панчерами — у каждой из них только по 2 победы нокаутами в карьере.

Но едва ли в их очном бою стоит ожидать быстрого финиша. Скорее, это будет тактическая перестрелка на протяжении всех трех раундов. Явного фаворита в таком противостоянии нет.

У Рибас и Намаюнас одинаковая статистика и похожие стили. А значит, в их поединке может произойти абсолютно все.