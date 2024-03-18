Туиваса проиграл Тыбуре, Сент-Прю удивил в бою Нзечукву. Обзор карда UFC Vegas 88

Результаты боев предварительного карда
1. Чэд Анхелигер в легчайшем весе единогласным решением одолел Харалампоса Григориу
2. Кори Маккенна в женском минимальном весе уступила сабмишном в первом раунде Жаклин Аморим
3. Джош Кулибао в полулегком весе уступил раздельным решением Данни Силве
4. Тиаго Мойзес в легком дивизионе нокаутировал в третьем раунде Митча Рамиреза
5. Одэ Осборн в наилегчайшем весе уступил сабмишном в первом раунде Жафелю Фильо
6. Жосиан Нунес в женском легчайшем дивизионе уступила единогласным решением Челси Чендлер
7. Майк Дэвис в легком весе одолел сабмишном во втором раунде Натана Леви
8. Джеральд Мершарт в среднем весе выиграл сабмишном во втором раунде у Брайана Барберены
Бои основного карда
Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в женском легчайшем весе с участием Пэнни Кианзад и Мэйси Чиассон. Девушки в преддверии очной встречи занимали шестую и десятую позиции в рейтинге.
Американка с самого начала поединка решила застать соперницу врасплох. Чиассон не дала поработать противнице в стойке и сразу принялась вязать ее на земле. С учетом проблем Пэнни в партере Мэйси легко стянула ее вниз.
Довольно неожиданно Чиассон сама попалась на контратаку. Впрочем, ей удалось выбраться из треугольника и занять доминирующую позицию. Полторы минуты контроля на земле позволили Мэйси измотать Кианзад уже в первом раунде.
Ближе к концу стартового отрезка Чиассон накинула гильотину на шею соперницы и провела удачный сабмишн. Таким образом, американка закрыла предыдущее поражение нокаутом и теперь должна сместить Пэнни с шестой строчки в рейтинге.
Следующими в октагон вышли Кристиан Родригез и Айзек Дулгарян, чей поединок проходил в полулегком весе. Для этнического армянина, представляющего США, это был дебютный бой в промоушене.
Айзек даже не думал размениваться с оппонентом в стойке. Он стремительно стянул визави на землю в попытке одержать быструю досрочную победу. Дулгарян обрушил на Кристиана весь арсенал приемов на канвасе.
Родригез буквально выживал под натиском на протяжении всех пяти минут. Первый раунд новичок лиги забрал в свой актив с подавляющим преимуществом со счетом 10:8. Во втором отрезке он также действовал с позиции силы, но активности с его стороны было уже меньше.
А вот в заключительном раунде Дулгараян сильно выдохся. Родригез мгновенно перехватил инициативу, и теперь уже он разбивал соперника абсолютно на всех этажах. Помимо преимущества в стойке Кристиан также без проблем работал первым номером на земле.
По такой концовке мнения судей о выборе победителя разделились. Решающую роль сказала статистика акцентированных ударов (88:24 в пользу Родригеза). В итоге Кристиан выиграл бой раздельным решением, а Дулгарян потерпел первое поражение в карьере.
Далее состоялся поединок в полутяжелом весе с участием бывшего претендента на временный титул Овинса Сент-Прю и вчерашнего кандидата на попадание в топ-15 Кеннеди Нзечукву.
Сорокалетний ветеран «OSP» со старта боя начал оказывать давление на оппонента. Он грамотно действовал на сближении и постоянно ловил соперника после промахов. Во втором отрезке активности от Нзечукву стало больше.
Преимущество в размахе рук помогло ему выйти победителем из нескольких разменов. Но Сент-Прю, несмотря на пропущенные удары, продолжал стоять на ногах и даже не падал в нокдаун. Концовка их противостояния получилась огненной.
Бойцы столкнулись лицом к лицу в центре клетки и рубились на максимум возможностей, полностью забыв про оборону. Пара точных джебов потрясли Овинса. Ветеран пребывал в состоянии грогги и был близок к досрочному поражению.
Однако «OSP» пришел в себя, стремительно пошел вперед и забрал последнюю минуту в свой актив за счет давления. Судьи в данном противостоянии оказались на стороне ветерана — победа Овинса Сент-Прю раздельным решением.
Баттл и Туиваса обескуражены своими выступлениями
В со-главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона прошел поединок Брайана Баттла и Энджа Луса. Швейцарец задал очень высокий темп. Луса сходу пошел вперед, выбрасывая все, что можно.
Однако даже половина ударов с его стороны не долетели до цели. Брайан действовал вторым номером, но он грамотно встречал оппонента мидл-киками и джебами. Далее ему удалось поработать первым номером в клинче.
Из-за того, что Эндж неправильно разложил силы, уже к концовке стартового отрезка он выглядел уставшим. Да и большинство разменов на ближней дистанции забрал Брайан Баттл.
После перерыва швейцарцу так и не удалось перехватить инициативу. Его активность не приносила никаких дивидендов. Луса бил по воздуху, тогда как Баттл попадал точно в цель. Спастись от поражения Энджу удалось лишь благодаря случайному стечению обстоятельств.
В одном из эпизодов Брайан попал в глаз сопернику. Луса понимал, что проигрывает поединок в одностороннем порядке. По окончании пятиминутной паузы швейцарец заявил рефери и докторам, что не может продолжать драться. Поединок был признан несостоявшимся, хотя Баттл заслуживал в нем победу.
В главном событии вечера состоялся бой в тяжелом весе с участием девятого и десятого номеров рейтинга Тая Туивасы и Марчины Тыбуры. На старте у австралийца все получалось.
Туиваса встретил Марчина на сближении серией мощных попаданий и едва не отправил его в нокдаун. Тыбура сразу же понял, что в стойке он вряд ли сможет конкурировать с превосходящим его в силе удара соперником.
Марчин начал пытаться загнать оппонента спиной к сетке. Некоторое время попытки провести тейкдаун выглядели безуспешными. Но после активной работы в клинче поляку все-таки удалось стянуть Туивасу на землю.
Тыбура никогда не был выдающимся борцом, однако у него без проблем получилось забрать спину своего соперника. Закрыв гильотину, Марчин принялся душить Туивасу. Тай долгое время сопротивлялся, но к концу первого раунда все-таки сдался.
Для австралийца это уже четвертое досрочное поражение кряду. Вероятно, после такой неудачной серии Туиваса покинет первую десятку рейтинга тяжеловесов и далее у него произойдет серьезное понижение уровня оппозиции.