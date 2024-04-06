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    «Хайденхайм» не будет сидеть в обороне

    «Хайденхайм» — «Бавария». Ставка (к. 1.84) и прогноз на чемпионат Германии 6 апреля 2024 года

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    Никлас Бесте — один из самых ярких игроков Бундеслиги
    «Хайденхайм» — «Бавария». Матч пройдет в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 16:30 (мск) «Хайденхайм» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Апреля 2024 года
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    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: команда Франка Шмидта находится сейчас на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с 30 очками и фактически гарантировала себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. Это огромный успех для скромного клуба из Бундеслиги 2.

    Последние матчи: в 27-м туре «Хайденхайм» выдал яркую встречу против «Штутгарта» (3:3). Команда была очень близка к победе, но пропустила на последних минутах добавленного времени. Дублем за «Хайденхайм» отметился нападающий Тим Кляйдинст, еще один мяч в свои ворота забил Нюбель.

    Хайденхайм — Бавария: коэффициенты букмекеров

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    До этого «Хайденхайм» сыграл дома вничью с «Боруссией» МХ (1:1) и уступил «Аугсбургу» (0:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: дисквалифицирован полузащитник Доведан, получивший прямую красную карточку в прошлом туре в конце матча.

    Состояние команды: в этом сезоне «Хайденхайм» стал одной из главных сенсаций чемпионата. Команда играет в смелый атакующий футбол и никогда не подстраивается под соперника, будь то «Байер», «Бавария» или другие.

    «Бавария»

    Турнирное положение: сейчас «Бавария» идет на втором месте в таблице немецкой Бундеслиги с 60 очками. О золотых медалях можно фактически забыть, отставание от «Байера» уже 13 очков.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре последовало поражение от «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2 на своем поле. Соперник забыл быстрый гол, стал играть рационально, строго в обороне, а в конце забил еще и второй мяч в контратаке.

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    До этого была победы над «Дармштадтом» (5:2) и «Майнцем» (6:1).

    Не сыграют: из основных игроков под вопросом участие Нойера и Павловича, травмированы резервисты Бойе и Сарр.

    Состояние команды: весь сезон «Бавария» играет очень нервно и неровно, есть проблемы во взаимоотношениях между игроками и тренерским штабом, которые периодически проникают наружу, что не способствует хорошей атмосфере.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Бавария» дома обыграла «Хайденхайм» со счетом 4:2

    • «Бавария» забила 78 мячей в чемпионате — лучший показатель

    • «Хайденхайм» имеет разницу 38-47 и забивает практически в каждом матче

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Хайденхайма» дают 7,50, а на «Баварию» — 1,36. Ничью букмекеры оценивают в 6,20.

    Тотал меньше 3,5 идет за 2,03, а тотал больше 3,5 за 1,84.

    Прогноз: хозяева имеют очень яркое трио в нападение (Бесте-Динкчи-Кляйдинст), разрывающее любую оборону в Бундеслиге.

    Первый уже дорос до сборной Германии, остальные тоже стучатся в нее. «Бавария» же после поражения в последнем туре будет идти большими силами вперед, чтобы реабилитироваться и вернуть себе доверие болельщиков.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1,84.

    Прогноз: в качестве более рискового варианта можно попробовать вариант с двумя голами «Хайденхайма» в матче. Защиту «Баварии» в этом сезоне вряд ли можно назвать эталоном.

    Ставка: «Хайденхайм» забьет два и более голов (ИТ1 ТБ1,5) за 3,30.

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    Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Бавария» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «Хайденхайм» не будет сидеть в обороне
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