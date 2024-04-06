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    Команда Юрана доставит много проблем «быкам»

    «Пари НН» — «Краснодар». Ставка (к. 2.03) и прогноз на чемпионат России 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Краснодар»
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    Константин Кучаев — хавбек «Пари НН»
    «Пари НН» — «Краснодар». Матч пройдет в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги 6 апреля, начало — 16:30 (мск) «Пари НН» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Апреля 2024 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Пари НН»

    Турнирное положение: команда Сергея Юрана сейчас занимает 10-е место в таблице РПЛ с 28 очками. Отрыв от зоны вылета довольно комфортный, но, конечно, тренерский штаб перед своими футболистами ставит более амбициозные задачи.

    Последние матчи: в 22-м туре «Пари НН» уступил «Балтике» в гостях со счетом 0:2. Соперник был намного лучше и заслуженно победил. Ситуация для нижегородцев дополнительно омрачилась удалением капитана команды Кирилла Гоцука.

    Пари НН — Краснодар: коэффициенты букмекеров

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    Ранее «Пари НН» с минимальным счетом 1:0 победил в гостях «Рубин» и сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    Не сыграют: дисквалифицирован капитан и главный оплот обороны Гоцук, давно травмирован полузащитник Жигулев, но это вряд ли можно назвать потерей.

    Состояние команды: пока масштабная зимняя селекция не сильно дает плоды. Многочисленные новички (Кучаев, Марадишвили, Царукян) пока тяжело адаптируются к требованиям Сергея Юрана и ничем не выделяются из общей массы.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда Магомеда Мусаева продолжает бороться за золотые медали. Сейчас «Краснодар» на втором месте в таблице РПЛ с 40 очками и на балл отстает от лидера «Зенита».

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  • Вчера

    • Последние матчи: в 22-м туре «Краснодар» упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1) в самой концовке встречи. «Быки» открыли счет в начале игры после автогола Сулейманова, играли неплохо, но дожать соперника не смогли.

    Ранее было поражение от «Ростова» (1:2) и ничья с «Рубином» (1:1).

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    Не сыграют: травмирован крайний защитник Сергей Петров, остальные игроки все в строю.

    Состояние команды: на «Краснодаре» не могла не отразиться смена главного тренера. При Мураде Мусаеве, скорее всего, команда будет играть в более открытый футбол, чем при Владимире Ивиче. По крайней мере, его философия это подразумевает.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Краснодар» одержал уверенную победу со счетом 3:0

    • В прошлом сезоне «быки» обе встречи выиграли 1:0

    • Во второй части сезона «Краснодар» набрал всего два очка в трех матчах, «Пари НН» имеет 4 очка в 3 играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,80, а на «Краснодар» — 2,10. Ничья оценивается букмекерами в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,67, а тотал больше 2,5 идет за 2,28.

    Прогноз: зимой «Пари НН» хорошо укрепил среднюю линию креативными футболистами с хорошим пасом и ударом, в связи с этим игра команды Сергея Юрана стала более комбинационной и атакующей.

    «Краснодар» пока перестраивается под требования Мурада Мусаева, после зимней паузы неожиданно вернулись проблемы в защите. Голы с обеих сторон в этой встрече должны быть.

    Ставка: обе забьют за 2,03.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с обоюдным результативным футболом. Быстрый гол, особенно со стороны хозяев, может вскрыть игру и получится много забитых мячей.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за
    4,60    .

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    Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» с коэффициентом 2.03. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. Команда Юрана доставит много проблем «быкам»
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