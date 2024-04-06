«Пари НН» — «Краснодар». Матч пройдет в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги 6 апреля, начало — 16:30 (мск) «Пари НН» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: команда Сергея Юрана сейчас занимает 10-е место в таблице РПЛ с 28 очками. Отрыв от зоны вылета довольно комфортный, но, конечно, тренерский штаб перед своими футболистами ставит более амбициозные задачи.

Последние матчи: в 22-м туре «Пари НН» уступил «Балтике» в гостях со счетом 0:2. Соперник был намного лучше и заслуженно победил. Ситуация для нижегородцев дополнительно омрачилась удалением капитана команды Кирилла Гоцука.

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Ранее «Пари НН» с минимальным счетом 1:0 победил в гостях «Рубин» и сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: дисквалифицирован капитан и главный оплот обороны Гоцук, давно травмирован полузащитник Жигулев, но это вряд ли можно назвать потерей.

Состояние команды: пока масштабная зимняя селекция не сильно дает плоды. Многочисленные новички (Кучаев, Марадишвили, Царукян) пока тяжело адаптируются к требованиям Сергея Юрана и ничем не выделяются из общей массы.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда Магомеда Мусаева продолжает бороться за золотые медали. Сейчас «Краснодар» на втором месте в таблице РПЛ с 40 очками и на балл отстает от лидера «Зенита».

Последние матчи: в 22-м туре «Краснодар» упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1) в самой концовке встречи. «Быки» открыли счет в начале игры после автогола Сулейманова, играли неплохо, но дожать соперника не смогли.

Ранее было поражение от «Ростова» (1:2) и ничья с «Рубином» (1:1).

Не сыграют: травмирован крайний защитник Сергей Петров, остальные игроки все в строю.

Состояние команды: на «Краснодаре» не могла не отразиться смена главного тренера. При Мураде Мусаеве, скорее всего, команда будет играть в более открытый футбол, чем при Владимире Ивиче. По крайней мере, его философия это подразумевает.

Статистика для ставок

В первом круге «Краснодар» одержал уверенную победу со счетом 3:0

В прошлом сезоне «быки» обе встречи выиграли 1:0

Во второй части сезона «Краснодар» набрал всего два очка в трех матчах, «Пари НН» имеет 4 очка в 3 играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,80, а на «Краснодар» — 2,10. Ничья оценивается букмекерами в 3,50.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,67, а тотал больше 2,5 идет за 2,28.

Прогноз: зимой «Пари НН» хорошо укрепил среднюю линию креативными футболистами с хорошим пасом и ударом, в связи с этим игра команды Сергея Юрана стала более комбинационной и атакующей.

«Краснодар» пока перестраивается под требования Мурада Мусаева, после зимней паузы неожиданно вернулись проблемы в защите. Голы с обеих сторон в этой встрече должны быть.

Ставка: обе забьют за 2,03.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с обоюдным результативным футболом. Быстрый гол, особенно со стороны хозяев, может вскрыть игру и получится много забитых мячей.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за

4,60.