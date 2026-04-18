19 апреля в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» Махачкала и «Зенит». Начало встречи — в 14:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Динамо Махачкала — Зенит с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. Махачкалинское «Динамо» опережает зону стыковых матчей всего на один балл.

Борьба за выживание еще впереди, ведь конкуренты активно наступают на пятки. Также, «Динамо» Мх довольно неплохо выступает на своем поле, занимая 9-е место по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 87-й минуте. Матчем ранее махачкалинцы также поделили очки с «Балтикой» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Команда не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок махачкалинское «Динамо» уступило ЦСКА (1:3) в РПЛ и «Зениту» (0:1) в Кубке России.

Не сыграют: Мастоури (перебор желтых карточек), Сандрачук и Шумахов (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Динамо» Мх неплохо стартовало после зимней паузы, выиграв пару матчем, а затем наступил спад. Сейчас команде с трудой удается набирать очки.

К тому же, махачкалинское «Динамо» не очень удачно выступает против «Зенита». Команда проиграла в 5-и последних очных матчах. Получится ли навязать борьбу в предстоящем поединке? На своем поле «Динамо» попытается доставить проблемы «сине-бело-голубых».

«Зенит»

Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» продолжает вести ожесточенную борьбу за чемпионство в РПЛ. «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 52 очками в активе, отставая от «Краснодара» на один балл.

Стоит отметить, что команда выступает на чужом поле гораздо хуже, нежели дома. По этому показателю «Зенит» занимает 5-е место в лиге, набрав 17 очков из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). Матчем ранее «Зенит» уступил по пенальти «Спартаку» и вылетел из Кубка России.

До этого у команды было 4 победы подряд во всех турнирах. За этот отрезок «сине-бело-голубые» одолели «Крылья Советов» (2:1), московское «Динамо» (3:1), махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Спартак» (2:0).

Не сыграют: Педро (красная карточка) и Шилов (травма).

Состояние команды: «Зениту» недопустимо терять очки во время чемпионской гонки. Сейчас у команды Сергея Семака присутствует запредельная мотивация стабильно побеждать.

В последних матчах лидером команды стал нападающий Александр Соболев, который в прошедших 4-х встречах забил два гола и сделал голевую передачу. Именно он может стать ключевым игроком в предстоящем поединке против махачкалинского «Динамо».

Прогноз Руслана Пименова

Многократный чемпион, призер и обладатель Кубка Руслан Пименов в интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от поединка 25-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»:

Если «Зенит» сыграет, как с «Краснодаром», Махачкале будет тяжело. Но если возьмутся за старое и станут катать мяч поперек-назад, все может закончиться и ничьей. Будут действовать быстрее, получат большие шансы на победу. Не стал бы делать упор на возможном возвращении Мантуана, хотя игрок он скоростной. С краснодарцами все выглядели неплохо, но удаление все перевернуло. Отсутствие Педро никак не скажется, он и так вышел лишь на замену. Если Семак сохранит тот стартовый состав, как по мне, это идеальное сочетание. Махачкалинцы сыграют так же, как и против «Локомотива», в свою новую игру, то есть атакующий футбол тоже будет присутствовать. Другое дело, что дисквалификация хорошо вышедшего на замену и забившего в Черкизово пенальти Мастури ослабит потенциал хозяев. Сомневаюсь, что успеет должным образом восстановиться и замененный в перерыве Агаларов — вот это очень серьезно. Понятно, Махачкале больше придется обороняться, но совсем уж закрытой игры не жду. Думаю, 0:2. Руслан Пименов бывший футболист «Локомотива»

Статистика для ставок

«Динамо» Мх не может победить на протяжении 4-х последних матчей

«Зенит» также не смог одержать победу в двух последних встречах

В последних 5-и очных встречах «Зенит» непременно обыгрывал «Динамо» Мх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Зениту» с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.65, а победа «Динамо» Мх — в 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.

Прогноз: Можно предположить, что «Зенит» пропустит хотя-бы один гол в предстоящем матче.

2.40 Обе забьют.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Обе забьют за 2.40.

Прогноз: «Зенит» одержит победу. Команда Сергея Семака будет максимально сосредоточена на том, чтобы догнать и перегнать «Краснодар».

2.07 Победа «Зенита» с форой (-1).

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Победа «Зенита» с форой (-1) за 2.07.