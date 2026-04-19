«Динамо» Махачкала балансирует на грани зоны стыков и отчаянно цепляется за очки, «Зенит» же идёт по чемпионскому графику и не имеет права на осечку в борьбе с «Краснодаром». Разница в статусе очевидна, но контекст делает эту игру куда менее однозначной, чем может показаться. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

17' Мрезиг первым касанием пробил из-за штрафной, но слабым получился удар.

16' Дркушич что-то наподобие баскетбольного заслона исполнил, нарушил правила в атаке при розыгрыше штрафного.

15' Соболев заработал штрафной на половине поля соперника.

13' Дуглас Сантос навешивал с левого фланга, Волк успел сохранить мяч в пределах поля.

11' Аззи головой пытался скинуть в центр штрафной, Адамов на выходе забрал мяч.

10' «Динамо» заработало угловой.

08' Аззи навесил в штрафную с правого фланга, Нино головой выбил мяч.

07' Энрике перестарался с прессингом на правом фланге и сбил Сундукова, когда тот выносил мяч.

06' Вендел внешней стороной стопы пытался отдать в штрафную, неточно получилось.

05' Сундуков сбил Глушенкова в центре поля — недоволен фолом игрок «Зенита».

04' Нино хорошо сыграл на перехвате и не дал Аззи пройти к воротам «Зенита».

02' «Динамо» начинает с контроля, «Зенит» пока что не провёл ни одной атаки.

01' «Зенит» начал с центра, поехали!

До матча

14:30 Погода в Каспийске сегодня отличная для футбола (около 14 градусов), а поле на «Анжи-Арене» в отличном состоянии.

14:10 Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Ахмедов, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Л. Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.

14:00 Главным арбитром матча назначен Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; VAR — Алексей Сухой; АVAR — Анатолий Жабченко.

«Динамо» Махачкала

После прихода Вадима Евсеева команда заметно прибавила. «Динамо» стало играть смелее впереди и перестало быть исключительно оборонительной командой, а по созданным моментам весной махачкалинцы идут в числе лучших в лиге и даже опережают «Зенит». Проблема в том, что стабильности по-прежнему нет — победы чередуются с потерями очков, причём особенно болезненными выглядят ничьи, где команда упускает преимущество в концовках.

Дополнительно влияют кадровые потери в атаке. Мастури дисквалифицирован, участие Агаларова под вопросом, и это резко снижает вариативность впереди. А против соперника с лучшей обороной лиги такие нюансы обычно становятся критичными.

При этом настрой у хозяев будет максимальным. Недавнее поражение от «Зенита» в Кубке, где исход решил спорный пенальти, добавляет принципиальности. Плюс сам Евсеев традиционно не упускает возможности подогреть такие матчи — и эмоциональный фон у «Динамо» точно будет соответствующим.

«Зенит»

Петербуржцы подходят к игре с чётким пониманием: каждый матч — как финал. После вылета из Кубка других задач, кроме чемпионства, не осталось. Весной «Зенит» выглядит гораздо собраннее, чем в предыдущие полтора года: минимум потерь и стабильный набор очков.

Даже ничья с «Краснодаром» — скорее плюс, чем минус по содержанию. Команда Семака контролировала игру, а в меньшинстве едва не вырвала победу. В целом «Зенит» остаётся одной из самых организованных команд лиги, особенно без мяча.

По допущенным моментам и ударам у «Зенита» один из лучших показателей в РПЛ, и именно за счёт структуры «Зенит» часто «сушит» соперников. На этом фоне проблемы атаки «Динамо» выглядят ещё более серьёзно.

Особых кадровых проблем нет: Педро доступен после отмены удаления, Мантуан под вопросом, но глубины состава хватает. В атаке остаётся привычная конкуренция, хотя некоторые игроки, вроде Дурана, так и не закрепились в старте.