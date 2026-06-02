прогноз на финал Кубка Нордесте, ставка за 2.05

3 июня в финале плей-офф Кубка Нордесте Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Витория». Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Форталеза — Витория с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Львы» намерены сходу вернуться в элитный дивизион. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы Серии B.

При этом «Форталеза» на 2 пункта отстаёт от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Атлетику» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Спорт Ресифи» (2:0). Да и поединок с «Лондриной» завершился яркой викторией (3:0).

В пяти своих последних матчах «Форталеза» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Львы» нынче нестабильны в плане результатов. Команда до последнего поражения победила дважды кряду.

Причем «Форталеза» традиционно неудачно противостоит «Витории». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трёх поражениях.

«Витория»

Турнирное положение: «Красно-чёрные» сражаются за выживание в элите бразильского футбола. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Витория» на 2 пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-чёрные» были биты «Сантосом» (1:3).

До того команда нанесла поражение АБС (4:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Интернасьонал» (2:0).

При этом «Витория» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красно-чёрные» в последних матчах выглядели вполне выгодно. Вот только надёжность тылов оставляет желать лучшего.

При этом «Витория» неудачно выступает на полях соперников. В девяти выездных матчах чемпионата команда набрала всего 3 очка.

«Красно-чёрные» в последних матчах прибавили в плане реализации. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Витория» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: «Витория» явно способна поднатореть в плане реализации, тогда как «львы» нынче крайне нестабильны.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Форталеза» — «Витория» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Витории» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Форталеза» — «Витория» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05.

