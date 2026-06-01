2 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Марокко и Мадагаскара. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Марокко — Мадагаскар с коэффициентом для ставки за 1.95.

Марокко

Турнирное положение: Марокко сыграет в финальной части мундиаля после того, как выиграла свою группу африканской квалификации.

Команда, которая в отборе ни разу не потеряла очки, сыграет в одном квартете чемпионата мира 2026 года вместе с Бразилией, Шотландией и Гаити.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле разгромила Бурунди со счетом 5:0.

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также оказался на высоте, когда теперь уже в нейтральных стенах переиграл Парагвай (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Марокко семь раз выиграл (включая неосновное время) при одной ничьей.

Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Мадагаскар

Турнирное положение: Мадагаскар, в отличие от соперника, не сыграет в финальной части мундиаля, хотя заняла второе место в своей группе африканской квалификации.

Команда тем самым претендовала на попадание стыковые поединки континентального отбора, однако в рейтинге вторых сборных не оказалась среди топ-4 для продолжения борьбы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральной арене сыграл вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже смог оказаться на высоте, когда снова-таки в нейтральных стенах одержал разгромную победу над Кыргызстаном (5:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Мадагаскар проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Райан Равелусун — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Марокко забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей Мадагаскар выиграл

в шести из семи последних матчей Мадагаскар не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.12. Ничья — в 6.90, успех Мадагаскара — в 34.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.15.

Прогноз: в двух последних матчах против нынешнего соперника хозяева забили больше 2,5 голов. Столько же они забили и в их последнем поединке против Бурунди.

Между тем, гости уступают оппоненту в классе, поэтому могут пропустить больше 2,5 голов, особенно на выезде.

Ставка: индивидуальный тотал Марокко больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из шести последних матчей Мадагаскара.

Ставка: обе команды забьют за 3.50