19 апреля в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Балтика». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Краснодар — Балтика с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» продолжают ожесточенную борьбу за чемпионство в РПЛ. «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на один балл.

На своем поле команда также выступает очень мощно, набрав 30 очков из 36-и возможных дома. По этому показателю «Краснодар» занимает 2-е место в лиге, уступая лидерство «Зениту».

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «быки» сыграли вничью с «сине-бело-голубыми» со счетом 1:1, сравняв счет на 69-й минуте. Матчем ранее «Краснодар» также разошелся миром с московским «Динамо» (0:0) в Кубке России.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период «Краснодар» сумел победить 4 раза при двух ничейных результатах.

Не сыграют: Кокшаров, Петров, Стежко (у всех — травмы) и Ленини (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Краснодар» проводит очередной мощный сезон, составляя серьезную конкуренцию в борьбе в чемпионство. Если «быки» останутся такими же стабильными, то сохранить 1-ю строчку будет куда проще.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим бомбардиром чемпионата России. За 22 встречи в РПЛ форвард забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградская команда располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 44 очками в активе после 24-х туров. «Балтика» отстает от третьей строчки всего на один балл.

Команда довольно неплохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. «Балтика» сумела набрать 18 очков из 36-и возможных при чужих трибунах.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ калининградцы сыграли вничью с «Пари НН» (2:2), а до этого с таким же счетом поделил очки с махачкалинским «Динамо».

«Балтика» не проигрывает в чемпионате России на протяжении 5-и последних матчей. За этот отрезок команда дважды победила и трижды сыграла вничью, забив 10 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: «Балтика» проводит фантастический сезон, опережая в таблице ЦСКА, «Спартак» и московское «Динамо». Осталось только сохранить свои позиции, а то и попытаться запрыгнуть повыше.

В последних 5-и очных встречах «Балтика» трижды сыграла вничью с «Краснодаром» и дважды уступила. На сейчас раз калининградцы играют на чужом поле, будет сложнее доминировать над «быками».

Прогноз Руслана Пименова

Двукратный чемпион России Руслан Пименов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на центральную и заключительную встречу 25-го тура «Краснодар» — «Балтика»:

«Краснодар» в хорошем настроении, но хватит ли при такой короткой скамейки запаса прочности против отлично готовой команды? Балтийцы после небольших осечек захотят доказать, что все не случайно и не напрасно. Не удивлюсь, если с таким атлетичным соперником чемпион и дома потеряет очки. Балтийцы могут просто в прямом смысле слова «перебить» краснодарских легионеров. Что касается повреждения Сперцяна в Питере, там как раз ничего страшного не было, тем более доиграл до конца. Показал фото голеностопа, но для меня это совсем не красная карточка. Сам хотел выбить мяч и попал по шипам Педро — ну кожу ты стесал, ну синяк. Обычный эпизод, часть футбола. Дисквалификация Ленини не проблема, поскольку возвращается Черников. Не вижу проблем и с тем, что Кривцов играет справа — креативный, техничный, может везде, вообще мне этот игрок очень нравится. Руслан Пименов бывший футболист «Локомотива»

Пименов также высказался о проблемах «Балтики» перед матчем с «Краснодаром»:

У «Балтики», если травмы Хиля и Ильи Петрова серьезны, кадровая ситуация куда хуже. Сальвадорца уносили, поэтому не думаю, что сможет сыграть. Без них минус 50 процентов от атакующего потенциала. Отсутствие Бориско, который проводит хороший сезон, тоже не в плюс, разумеется. При всем том, что классно сыграл нападающий Нижнего, Кукушкин пустил между ног. «Балтика» может не дать развернуться «Краснодару», но при таких потерях все же не устоит — 2:1. Руслан Пименов бывший футболист «Локомотива»

Статистика для ставок

«Краснодар» сыграл вничью в двух последних матчах

«Балтика» не проигрывает на протяжении 5-и последних встреч

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Краснодару» с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа «Балтики» — в 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: В 1-м тайме команды забьют как минимум один мяч.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Краснодар» — «Балтика» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.88.

Прогноз: «Краснодар» забьет ключевые голы во 2-м тайме.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Краснодар» — «Балтика» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Победа «Краснодара» во 2-м тайме за 1.87.