В воскресенье, 19 апреля, «Краснодар» примет «Балтику» в рамках 25-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16' Ласерда оказался в убойной позиции в штрафной «Краснодара», но грамотно сокративший с ним дистанцию вратарь хозяев Агкацев помешал нанести удар.

15' Прострел Батчи в штрафную «Балтики», в падении пробил Кривцов, мяч мимо створа ворот Ивана Кукушкина пролетел.

15' В высоком темпе развивается игра.

13' Повреждение у Ласерды, но сумел самостоятельно продолжить встречу нападающий «Балтики».

12' Подача Сперцяна со штрафного «Краснодара» к воротам «Балтики», Никита Кривцов сделал скидку головой, но первым на мяче оказался игрок из Калининграда.

11' С мячом игроки «Краснодара».

10' Удар Гассама с подбора из пределов штрафной «Краснодара», мяч сильно выше ворот пролетел.

09' Футболисты максимально заряжены на борьбу.

08' Подача со штрафного «Балтики», Иван Беликов головой скинул мяч на дальнюю штангу ворот «Краснодара», не дотянулся в падении Илья Петров.

06' Удар головой из пределов штрафной «Балтики» нанес Витор Тормена, мяч мимо ворот проскакал.

06' Удар Сперцяна из-за пределов штрафной «Балтики», мяч зацепив ногу защитника гостей Андраде пролетел рядом со штангой.

05' Игроки «Краснодара» играя в пас, планомерно развивают позиционную атаку.

04' Инициатива у «Краснодара», от обороны начинают встречу футболисты «Балтики».

03' Подача Батчи вдоль ворот «Балтики», но Кордобе не позволил нанести удар головой защитник гостей Кевин Андраде.

02' Подача Оласы со штрафного «Краснодара» к воротам «Балтики», не без труда отбились калининградцы.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Балтики».

До матча

19:32 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, вмещающей 35 059 зрителей.

19:10 Главным судьей матча будет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Краснодара»

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба, Боселли.

Стартовый состав «Балтики»

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров Илья, Титков, Петров Максим, Ласерда.

«Краснодар»

«Быки» продолжают ожесточенную борьбу за чемпионство в РПЛ. «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 53 очками в активе, опережая «Зенит» на один балл. На своем поле команда также выступает очень мощно, набрав 30 очков из 36-и возможных дома. По этому показателю «Краснодар» занимает 2-е место в лиге, уступая лидерство «Зениту». В прошлом поединке РПЛ «быки» сыграли вничью с «сине-бело-голубыми» со счетом 1:1, сравняв счет на 69-й минуте. Матчем ранее «Краснодар» также разошелся миром с московским «Динамо» (0:0) в Кубке России. У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период «Краснодар» сумел победить 4 раза при двух ничейных результатах.

«Краснодар» проводит очередной мощный сезон, составляя серьезную конкуренцию в борьбе в чемпионство. Если «быки» останутся такими же стабильными, то сохранить 1-ю строчку будет куда проще. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим бомбардиром чемпионата России. За 22 встречи в РПЛ форвард забил 14 голов и сделал 5 голевых передач. Не помогут команде в отчетной встрече: Кокшаров, Петров, Стежко (у всех — травмы) и Ленини (перебор желтых карточек).

«Балтика»

Калининградская команда располагается на 4-й позиции в таблице РПЛ с 44 очками в активе после 24-х туров. «Балтика» отстает от третьей строчки всего на один балл. Команда довольно неплохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. «Балтика» сумела набрать 18 очков из 36-и возможных при чужих трибунах. В прошедшей встрече РПЛ калининградцы сыграли вничью с «Пари НН» (2:2), а до этого с таким же счетом поделил очки с махачкалинским «Динамо». «Балтика» не проигрывает в чемпионате России на протяжении 5-и последних матчей. За этот отрезок команда дважды победила и трижды сыграла вничью, забив 10 голов при 5-и пропущенных.

«Балтика» проводит фантастический сезон, опережая в таблице ЦСКА, «Спартак» и московское «Динамо». Осталось только сохранить свои позиции, а то и попытаться запрыгнуть повыше. В последних 5-и очных встречах «Балтика» трижды сыграла вничью с «Краснодаром» и дважды уступила. На сейчас раз калининградцы играют на чужом поле, будет сложнее доминировать над «быками».

Личные встречи

В первом круге РПЛ в ноябре 2025 года в Калининграде команды сыграли вничью 1:1. За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей, в 2 играх победил «Краснодар», в 1 «Балтика», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.88