19 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Штутгарт». Начало игры — в 18:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Бавария — Штутгарт с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 76 очков за 29 встреч при разнице мячей 105:27.
Последние матчи: в последнем матче мюнхенцы одержали победу над мадридским «Реалом» (4:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
До того команда обыграла «Санкт-Паули» (5:0) в Бундеслиге и «Реал» (2:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Бишоф, Кардозо, Карл, Киала, Мике, Ульрайх.
Состояние команды: «Бавария» продолжает борьбу за очередной «требл» в своей истории и пока команда Венсана Компани напоминает машину, которая может дать сбой только в не самых очевидных случаях.
Практически нет сомнений, что под руководством бельгийца баварцы смогут выиграть чемпионат страны, но за Кубок Германии и Лигу чемпионов «ротен» стоит побороться.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» занимает третье место в Бундеслиге, набрав 56 баллов за 29 туров при разнице голов 60:38.
Последние матчи: в предыдущем матче швабы без проблем обыграли «Гамбург» со счетом 4:0 в Бундеслиге.
До того команда проиграла дортмундской «Боруссии» (0:2) и одержала победу над «Аугсбургом» (5:2).
Не сыграют: дисквалифицирован — Ундав.
Состояние команды: «Штутгарт» несмотря на борьбу на несколько фронтов бьется за место в топ-4 Бундеслиги.
Команда отстает от занимающих 3-е место «Хоффенхайма» на два очка и идет вровень с «Лейпцигом», который швабы обгоняют только по дополнительным показателям.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» не может обыграть «Баварию» в последних четырех матчах
- «Бавария» не проигрывала в 16-ти последних матчах во всех турнирах
- В последнем очном матче победителем вышла «Бавария», разгромив швабов со счетом 5:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является абсолютным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу мюнхенцев ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 6.00, а победа «Штутгарта» — в 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.23 и 3.65.
Прогноз: Обе команды умеют и любят играть результативно и этот матч вряд ли станет исключением.
Ставка: Тотал больше 4 за 1.92.
Прогноз: также можно поставить на то, что в этом матче «Бавария» продолжит победное шествие в Бундеслиге без особых проблем
Ставка: Победа «Баварии» с форой -1,5 за 1.93.