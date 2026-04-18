Симеоне стремится к первому Кубку Испании за 13 лет

На «Ла Картухе» — финал Кубка Короля! Мадридский «Атлетико» почти ни за что не борется в Примере, но зато вышел в полуфинал Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» — более свежий и стабильный, но с меньшим опытом таких матчей. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+4' Звучит свисток на перерыв! «Сосьедад» ведёт после первого тайма, очень качественный тайм провели баски! «Атлетико» явно будет злее во второй половине, а пока отдыхаем 15 минут!

45+3' В офсайде оказался Гедеш и решил выбить мяч после свистка — арбитр решил не показывать карточку.

45+1' ГООООООООЛ! Впереди «Сосьедад»! Оярсабаль с пенальти уложил мяч в левый нижний угол, Муссо прыгнул в другую сторону. 1:2!

45' Добавлено 3 минуты.

44' Моментально арбитр показал жёлтую карточку киперу «Атлетико».

43' Пенальти в ворота «Атлетико»! Муссо на выходе не успел сыграть в мяч и кулаками попал в голову Гедешу!

Статистика матча 2 Удары в створ 3 2 Удары мимо 1 53 Владение мячом 47 0 Угловые удары 4 8 Фолы 7

42' Лукман получил мяч на линии штрафной и пытался бить в ближний угол, не попал в створ.

40' Лукман отмахнулся по лицу Арамбуру, даже нос разбил сопернику!

38' Оярсабаль нарушил правила в борьбе с Молиной.

37' Гедеш получил мяч у штрафной «Атлетико» и с левой бил в ближний угол – выше ворот.

36' Гедеш сбил Коке у бровки, в этот раз решил не показывать карточку арбитр.

35' Солер пробил со штрафного и попал в стенку.

33' Ле Норман получил жёлтую карточку за фол на Барренечеа, грубо сыграл у своей штрафной.

31' Лукман опасно простреливал с левого фланга, у Гризманна не получился удар пяткой.

30' Оярсабаль получил жёлтую карточку, грубовато наступил на ногу Ле Норману.

29' Муссо забрал мяч после навеса с угла поля.

28' Сучич мощно бил из-за штрафной и попал в соперника. Снова угловой подаёт «Сосьедад».

26' Гедеш скинул головой в центр штрафной, не получилось пробить у игроков «Сосьедада».

25' Барренечеа перехватил мяч на половине поля «Атлетико», скинул в штрафную, а удар Солера заблокировал защитник!

23' Гедеш очень мощно пробил из-за штрафной — рядом с девяткой пролетел мяч, даже коснулся сетки с обратной стороны!

21' Муссо легко забрал мяч после навеса Гомеса со штрафного.

20' Симеоне нарушил правила у своей штрафной, «Сосьедад» подаёт штрафной.

19' ГООООООООООЛ! «Атлетико» сравнивает счёт! Гризманн отдал Лукману в штрафную, Адемола вторым касанием с левой ноги уложил мяч в нижний угол! 1:1, огненный тайм в Севилье!

17' Альварес рухнул на газон в штрафной в борьбе с защитником «Сосьедада», арбитр не фиксирует фол!

17' Барренечеа мощно пробил из-за штрафной, на месте Муссо!

16' Отлично отработал в защите Гризманн, не дал Гедешу сделать передачу в центр с левого фланга.

14' Гризманн нарушил правила на половине поля соперника, в подкате сбил Солера.

13' Гедеш убежал по левому флангу и отдавал вдоль штрафной, Руджери перехватил пас.

12' У Гризманна не получилась стенка с Альваресом, мяч отскочил к вратарю «Сосьедада».

11' Лукман забрасывал мяч в штрафную «Сосьедада», Марреро забрал мяч.

09' Оярсабаль забрасывал мяч на левый фланг, Муссо вовремя вышел и перехватил передачу.

08' Марреро уверенно вышел из ворот и сыграл на перехвате.

07' Лукман упустил мяч за лицевую линию, с левого фланга пытался пройти в штрафную.

06' Гризманн неточно навесил в штрафную, но мяч остался у мадридцев.

06' Туррьентес нарушил правила на своей половине поля, «Атлетико» подаёт штрафной.

05' Оярсабаль пытался вырезать пас на половину поля «Атлетико», но слишком сильно запустил мяч вперёд.

04' Альварес пробил со штрафного с острого угла, Марреро кулаками выбил мяч из штрафной!

04' Лукман заработал штрафной на левом фланге, Арамбуру повалил Адемолу.

03' «Атлетико» слегка в шоке после пропущенного мяча, приходят в себя мадридцы.

01' ГОООООООООЛ! «Сосьедад» сразу же выходит вперёд, вот это невероятно начало! Гедеш навесил с левого фланга, а Барренечеа высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в самый угол ворот! 0:1, огненный старт!

01' «Сосьедад» начал с центра, финал Кубка Испании стартовал!

До матча

22:00 С обеих сторон стадиона болельщики растянули огромные перфомансы — невероятная атмосфера на стадионе в Севилье!

21:55 В Севилье сегодня прекрасная погода, около 25 градусов и солнечно. А команды уже в подтрибунке «Ла Картухи», готовы выходить на поле!

21:50 На «Ла Картухе» гремит предматчевое шоу, а в самом центре поля выставлен сам Кубок, за который сегодня будут биться команды.

21:45 Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Муссо, Молина, Пубиль, Ле Норман, Руджери, Льоренте, Симеоне, Коке, Лукман, Гризманн, Альварес.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Арамбуру, Мартин, Чалета-Цар, Гомес, Туррьентес, Солер, Барренечеа, Сучич, Гедеш, Оярсабаль.

21:35 Финал Кубка Испании обслужит Хавьер Альберола Рохас — арбитр Примеры с сезона-2017/18, на счету которого уже 160+ матчей в элите. Это будет его первый финал Кубка короля, хотя в текущем розыгрыше он уже работал на матчах ранних стадий. Ассистировать ему будут Альфредо Родригес и Хорхе Буэно, четвёртый арбитр — Адриан Кордеро, за VAR отвечает Хорхе Фигероа при поддержке Даниэля Трухильо и Луиса Марио Мильи.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне живёт на контрастах. С одной стороны — проход «Барселоны» в Лиге чемпионов и ощущение, что в больших матчах «Атлетико» по-прежнему умеет собираться. С другой — пять поражений в шести последних играх во всех турнирах и отсутствие турнирной мотивации в Ла Лиге.

С точки зрения качества состава и опыта финалов у мадридцев всё в порядке. Связка Гризманна и Альвареса остаётся ключевой впереди, в центре поля есть привычный баланс через Коке и Льоренте, а при необходимости команда может упростить игру и сыграть строго по результату.

Но главный вопрос — форма. «Атлетико» только что провёл тяжёлый еврокубковый матч, и физическая свежесть может стать проблемой. Плюс есть кадровые нюансы: Барриос вне игры, есть сомнения по Хименесу и Ганцко, и это влияет на стабильность обороны.

При этом в Кубке у «Атлетико» всё выглядит куда убедительнее, до финала команда дошла уверенно, а сам турнир остаётся самым реальным шансом на трофей. Да и в матчах на вылет команда Симеоне традиционно чувствует себя комфортнее, чем на дистанции.

«Реал Сосьедад»

У басков была неделя на подготовку, и это важное преимущество на фоне плотного графика соперника. В чемпионате «Сосьедад» держится в борьбе за еврокубки, но основной акцент сейчас очевиден — есть редкий шанс взять Кубок.

Команда Пеллегрино Матараццо прошла в финал через непростую сетку, выбив «Атлетик», и в турнире выглядит очень уверенно — шесть побед подряд. При этом стиль остаётся узнаваемым: контроль мяча, работа через фланги и активное участие полузащиты в создании моментов. Ключевая фигура впереди — Оярсабаль, который стабильно даёт результат и в Кубке, и в чемпионате. Вокруг него строится вся атакующая игра, а поддержка со стороны Мендеса и фланговых игроков делает «Сосьедад» достаточно вариативным.

Есть и проблемы, в первую очередь кадровые. Сразу несколько игроков вне игры, включая Субельдию, Захаряна и Одриосолу, но в целом состав остаётся конкурентоспособным. Плюс важная деталь: в Кубке против «Атлетико» у басков исторически неплохие результаты, они уже обыгрывали мадридцев и даже брали финал.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.05.