18 апреля в рамках финального матча Кубка Испании сыграют «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад с коэффициентом для ставки за 3.05.

«Атлетико»

Путь к финалу: «Матрасники» начали свой путь в Кубке Испании со стадии 1/16 финала, в котором обыграли «Балеарес» со счетом 3:2. Уже в 1/8 финала «Атлетико» одолел «Депортиво» (1:0).

В четвертьфинале турнира команда разгромила «Бетис» со счетом 5:0. В полуфинале «Атлетико» попалась «Барселона» и по сумме двух встреч «матрасники» оказались сильнее (4:0 и 0:3).

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Барселоне» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но «матрасникам» все же удалось пробиться в полуфинал турнира по сумме двух встреч.

В последних 6-и матчах во всех турнирах «Атлетико» проиграл 5 раз и однажды победил «Барселону» (2:0) в Лиге чемпионов. За этот отрезок «матрасники» пропустили 12 голов при 9-и забитых.

Состояние команды: «Атлетико» подходит к финалу Кубка Испании в полной боевой готовности. Несмотря на неудачный отрезок, команда удачно выступает в Лиге чемпионов, а сейчас могут завоевать трофей.

В Кубке Испании лучший бомбардир у «Атлетико» — это нападающий Антуан Гризманн. За 5 встреч форвард забил 5 голов, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

«Реал Сосьедад»

Путь к финалу: Если «Атлетико» начал свой путь на турнире со стадии 1/16 финала, то «Реал Сосьедад» стартовал с 1/64 финала. На этой стадии команда обыграла «СД Негрейру» (3:0).

В 1/8 финала «Реал Сосьедад» встретился с «Осасуной», которую прошел не без проблем. Команда одержала победу со счетом 3:2. В четвертьфинале с таким же счетом «Реал Сосьедад» обыграл «Алавес», а в полуфинале прошел «Атлетик» (1:0 и 1:0).

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с тем же «Алавесом» (3:3), а до этого обыграла «Леванте» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

В последних 5-и встречах у «Реал Сосьедад» 2 поражения от «Вильярреала» (1:3) и «Атлетико» (2:3). За этот период команда также дважды победила и однажды сыграла вничью.

Не сыграют: Эррера, Одриосола, Руперес и Субельдиа (у всех — травмы).

Состояние команды: «Реал Сосьедад» способен доставить проблемы «Атлетико» в финале Кубка Испании. Команда не проваливается на протяжении нынешнего сезона и имеет неплохой атакующий потенциал.

В последних 5-и очных встречах «Реал Сосьедад» дважды сыграл вничью с «матрасниками» и трижды проиграл. Получится ли на сей раз составить конкуренцию сопернику? Команда бросит все силы на то, чтобы победить.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах во всех турнирах «Атлетико» проиграл 5 раз

«Реал Сосьедад» проиграл только 1 раз в последних 4-х встречах

В последних 5-и очных встречах «Атлетико» ни разу не проиграл «Реал Сосьедад»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение «Атлетико» с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.60, а победа «Реал Сосьедад» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Реал Сосьедад» доставит серьезные проблемы «Атлетико» в финале Кубка Испании.

3.05 Победа «Реал Сосьедад» с форой (0).

Ставка: Победа «Реал Сосьедад» с форой (0) за 3.05.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно. Прогнозируем ничейный результат по итогам первых 45-и минут.

2.25 Ничья в 1-м тайме.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.25.