19 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 2.46.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков за 32 встречи при разнице мячей 39:37.
Последние матчи: предыдущий поединок «Эвертон» провел не лучшим образом, сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2) в АПЛ.
До того команда обыграла «Челси» (3:0) и проиграла «Арсеналу» (0:2).
Не сыграют: травмирован — Грилиш.
Состояние команды: Команда Дэвида Мойеса близка к зоне еврокубков, отставая от шестой строчки только на один балл.
«Ириски» имеют отличные возможности попасть впервые за долгое время познать вкус континентальных кубков и вряд ли «Эвертон» будет вальяжно пользоваться своими возможностями.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Красные» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 балла за 32 тура при разнице мячей 52:42.
Последние матчи: предыдущий поединок «Ливерпуль» провел неудачно, потерпев поражение от «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов.
До того команда обыграла «Фулхэм» (2:0) в АПЛ и проиграла «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Алиссон, Байчетич, Брэдли, Экитике, Эндо, Гомес, Леони.
Состояние команды: «Ливерпуль» на протяжении всего сезона сильно штормит, но дополнительная лигочемпионская квота дает надежды команде Арне Слота выйти вновь в главный континентальный турнир.
«Красные» уже лишились шансов на победу в том или ином турнире и теперь главной задачей «Ливерпуля» является попадание в Лигу чемпионов.
Статистика для ставок
- «Эвертон» проиграл только в одной игре из пяти последних
- «Ливерпуль» выиграл только в одной встрече из пяти последних
- Матч между командами в первом круге завершился победой «Ливерпуля» — 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных» ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.40, а победа «Эвертона» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.88.
Прогноз: Матчи между командами всегда выдаются напряженными и вряд ли эта встреча станет исключением, в котором болельщики увидят немало предупреждений.
Ставка: Тотал желтых карточек больше 4,5 за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды не выявят победителя в этом матче.
Ставка: Ничья за 3.40