Дерби Мерсисайда подходит в момент, когда команды находятся на противоположных эмоциональных полюсах. «Эвертон» борется за еврокубки и набрал 10 очков из 15 возможных, тогда как «Ливерпуль» переживает спад с четырьмя поражениями в пяти матчах и вылетом из всех кубковых турниров. Фактор поля и физическая свежесть на стороне хозяев, но класс и турнирная мотивация гостей остаются значимыми. Ожидается жёсткий, интенсивный матч с высокой ценой ошибки: «Эвертон» попытается навязать силовой и организованный футбол, а «Ливерпуль» — компенсировать кризис за счёт индивидуального мастерства и давления.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева.

До матча

15:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

15:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

15:45 Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия); Ассистент: Дэниел Кук (Англия); Ассистент: Джеймс Мейнворинг (Англия); Резервный: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия).

15:35 Матч пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль, Англия), вместимостью 52 888 зрителей.

Стартовые составы команд

Эвертон: Джордан Пикфорд, Джейк О'Брайен, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гейе, Кирнан Дьюсбери-Холл, Илиман Ндиайе, Дуайт Макнил, Бету.

Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Доминик Собослаи, Флориан Вирц, Коди Гакпо, Райан Гравенберх, Кёртис Джонс, Александер Исак, Мохамед Салах.

Эвертон

«Ириски» подходят к дерби в статусе одной из самых стабильных команд последних туров. После 32 матчей у команды Дэвида Мойеса 47 очков и разница мячей 39:37, что позволяет занимать 8-е место и находиться всего в одном балле от еврокубковой зоны. За последние пять встреч «Эвертон» набрал 10 очков, проиграв лишь однажды — лидеру чемпионата «Арсеналу» (0:2). В активе — яркие победы над «Челси» (3:0) и «Ньюкаслом» (3:2), что подчёркивает прогресс команды в играх против топ-соперников. В атаке «ириски» заметно прибавили, регулярно забивая по 2–3 мяча, при этом сохранив организованную оборону. Дополнительный фактор — относительно щадящий календарь, позволивший подойти к дерби без серьёзной усталости. Кадровая ситуация стабильна: вне игры остаются Джек Грилиш и Карлос Алькарас, но это долгосрочные потери, к которым команда уже адаптировалась. На своём поле «Эвертон» не проигрывает «Ливерпулю» более четырёх лет, а две последние домашние победы были «сухими» (2:0 и 3:0).

Ливерпуль

У «красных» противоположная динамика. Команда Арне Слота идёт пятой с 52 очками, но форма вызывает серьёзные вопросы: четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах. Единственная победа — над «Фулхэмом» (2:0), причём и она не выглядела убедительно. Вылет из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:2, 0:2) стал болезненным ударом: за два матча «Ливерпуль» не забил ни разу, несмотря на 2.31 xG во второй игре. Проблемы усугубляются кадровой ситуацией — травмированы Уго Экитике (долгосрочно), Алиссон Бекер, Конор Брэдли и Ватару Эндо. Это влияет на баланс в каждой линии. Гостевая форма также настораживает: пять поражений в шести последних выездных матчах, при низкой результативности — часто команда ограничивается одним голом или не забивает вовсе. При этом отрыв от преследователей за топ-4 составляет лишь четыре очка, что усиливает давление на результат.

Личные встречи

Мерсисайдское дерби — одно из самых частых в английском футболе: команды встречались 247 раз. Преимущество на стороне «Ливерпуля» — 101 победа против 68 у «Эвертона». В первом круге «красные» выиграли 2:1. Однако на поле «Эвертона» картина иная: лишь одна победа «Ливерпуля» в последних восьми визитах и всего два поражения хозяев в 12 последних домашних дерби (при десяти ничьих). Более того, «Эвертон» не проигрывает дома принципиальному сопернику уже свыше четырёх лет.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.46.