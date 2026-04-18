В этом экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Англии и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 19 апреля с коэффициентом для ставки за 4.17.

«Краснодар» — «Балтика»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

В прошлом туре РПЛ «Краснодар» провёл крайне напряжённый матч, сыграв на выезде с одним из главных конкурентов — «Зенитом». Встреча в Санкт-Петербурге получилась равной: после счёта 1:1 «быки» во втором тайме получили численное преимущество и могли вырвать победу, однако даже ничья стала важным психологическим результатом. Судя по тренировочному процессу, команда Мурада Мусаева подходит к ближайшему матчу в отличном настроении.

У «Балтики» ситуация куда менее оптимистичная. Команда постепенно теряет ту уверенность, которая позволяла ей осенью успешно противостоять даже топ-клубам. Сейчас коллектив из Калининграда испытывает серьёзные трудности и не может стабильно набирать очки даже в матчах с аутсайдерами. К тому же главный тренер Андрей Талалаев временно недоступен из-за дисквалификации и недавно перенесённой операции.

У гостей серьёзные кадровые проблемы. В недавнем матче с «Пари НН» команда потеряла сразу нескольких игроков — Брайана Хиля, Элдара Чивича и Тентона Йенне. Да, у «Балтики» есть серия без поражений из пяти игр, но за этот отрезок лишь один соперник представлял верхнюю часть таблицы. К тому же две победы за пять туров — не тот результат, на который рассчитывал амбициозный клуб.

С учётом текущей формы и кадровой ситуации преимущество на стороне «Краснодара», который при поддержке своих болельщиков имеет все шансы добиться победы.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.64.

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Развязка чемпионской гонки в АПЛ становится всё ближе. На протяжении трёх последних сезонов «Арсенал» стабильно финишировал вторым, однако в этом году команда Микеля Артеты явно нацелена на долгожданное чемпионство. Ещё в середине марта казалось, что лондонцы уверенно идут к титулу, но неожиданное домашнее поражение от «Борнмута» в прошлом туре заметно осложнило ситуацию.

Прогнозы и ставки на футбол

«Манчестер Сити», несмотря на периодические осечки по ходу сезона, в последние недели выглядит более уверенно и стабильно. Более того, команда Хосепа Гвардиолы подходит к очной встрече с конкурентом в выгодной позиции: победа над «Арсеналом» и успех в перенесённом матче с «Кристал Пэлас» позволят полностью нивелировать отставание по очкам.

Для «канониров» ситуация усложняется ещё и параллельной борьбой в Лиге чемпионов, что создаёт дополнительную нагрузку. В то же время «Сити» имеет и психологическое преимущество — не так давно «горожане» уверенно обыграли лондонцев в финале Кубка английской лиги со счётом 2:0.

Форма манчестерского клуба впечатляет: разгром «Ливерпуля» (4:0) в Кубке Англии и уверенная победа над «Челси» (3:0) в чемпионате лишь подтверждают их текущую мощь. На этом фоне «Арсенал» переживает, пожалуй, самый сложный отрезок сезона — нулевая ничья со «Спортингом» и поражение в АПЛ говорят о некотором спаде.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.82.

«Бавария» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, набрав 76 очков после 29 туров и демонстрируя впечатляющую разницу мячей — 105:27. Команда Венсана Компани опережает ближайшего преследователя на внушительные 12 баллов и фактически держит чемпионскую гонку под контролем.

В последних матчах мюнхенцы подтвердили свой высокий уровень: разгром «Санкт-Паули» (5:0) в чемпионате и победы над мадридским «Реалом» (2:1 и 4:3) в Лиге чемпионов позволили им выйти в полуфинал турнира. Атакующая линия команды работает без сбоев — лидер бомбардирской гонки Гарри Кейн уже забил более 30 мячей в чемпионате.

Несмотря на ряд кадровых потерь, «Бавария» выглядит практически безупречно и продолжает борьбу за требл. Под руководством Компани команда действует как отлаженный механизм, способный добиваться результата даже при ротации состава.

«Штутгарт» также проводит сильный сезон и идёт на третьем месте с 56 очками. Команда сохраняет реальные шансы на попадание в Лигу чемпионов, хотя конкуренция в верхней части таблицы остаётся высокой — отрыв от преследователей минимален. В прошлом туре «швабы» уверенно разобрались с «Гамбургом» (4:0), продемонстрировав доминирование по всем ключевым показателям.

С учётом текущей формы, глубины состава и домашнего фактора «Бавария» выглядит явным фаворитом. Однако «Штутгарт» способен навязать борьбу, особенно если сумеет воспользоваться возможной ротацией хозяев после матчей Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.40.

4.17 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.17.