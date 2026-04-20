21 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брайтон — Челси с коэффициентом для ставки за 2.62.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Брайтон» на 2 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» одолели «Бернли» (2:0).
До того команда сумела переиграть «Ливерпуль» (2:1). Да и поединок с «Сандерлендом» завершился успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах «Брайтон» разжился 4 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Чайки» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду.
Причем «Брайтон» традиционно удачно противостоит «Челси». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» борются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Челси» на 4 очка отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» были биты «Манчестер Сити» (0:3).
До того команда учинила разгром скромному «Порт Вейлу» (7:0). А вот чуть ранее она вчистую уступила «Эвертону» (0:3).
При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Аристократы» нынче попали в пике. Команда испытывает проблемы в матчах с более-менее пристойными оппонентами.
При этом «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч. Парадокс, но вне родных стен «аристократы» выступают весьма продуктивно.
В этом поединке «аристократы» явно будут максимально активны в атаке. У команды шикарный подбор качественных исполнителей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брайтон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.
Прогноз: «Аристократы» пытаются побороться за попадание в Лигу чемпионов, к тому же продуктивно выступают на выезде.
Ставка: Победа «Челси» за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.75
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Аристократы» имеют шикарный подбор атакующих исполнителей
- «Челси» находится на 3-м месте по результатам выездных матчей
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Челси» борется за выход в Лигу чемпионов, к тому же мотивирован впервые за полтора года одолеть «чаек»
- «Брайтон» в родных стенах в среднем пропускает один мяч за матч