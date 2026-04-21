Во вторник, 21 апреля, «Брайтон» примет «Челси» в рамках 34-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

05' Продолжает «Брайтон» атаковать, ошарашенными выглядят игроки «Челси».

04' Гоол! 1:0. Подача с углового «Брайтона», в одно касание пробил Ферди Кадыоглу, мяч сквозь ноги защитника гостей влетел в ворота Санчеса.

03' Классная передача Гроса в штрафную «Челси», с ходу пробил Каору Митома, сумел в прыжке отбить мяч на угловой «Брайтона» Роберт Санчес.

02' Активно начало от игроков «Брайтона», сделали хозяева уже несколько прострелов в штрафную «Челси», гости отбились.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Брайтона».

До матча

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув, вмещающем 31 872 зрителя.

21:40 Главным судьей матча будет Крэйг Поусон.

Стартовые составы команд

«Брайтон»: Вербрюгген, ван Хекке, Кадыоглу, Боскальи, Митома, Виффер, Грос, Хиншелвуд, Балеби, Минте, Рюттер.

«Челси»: Санчес, Фофана, Кукурелья, Гюсто, Чалоба, Хато, Кайседо, Фернандес, Лавиа, нету, Делап.

«Брайтон»

«Чайки» бьются за попадание в еврокубки.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.  При этом «Брайтон» на 2 очка отстает от топ-6.  А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Чайки» одолели «Бернли» (2:0).  До того команда сумела переиграть «Ливерпуль» (2:1).  Да и поединок с «Сандерлендом» завершился успехом (1:0).  В пяти своих последних матчах «Брайтон» разжился 4 победами.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

«Чайки» нынче преуспевают в плане результатов.  Команда победила 3 раза кряду.  Причем «Брайтон» традиционно удачно противостоит «Челси».  В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Челси»

«Аристократы» борются за выход в Лигу чемпионов.  Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.  Причем «Челси» на 4 очка отстает от пятой позиции.  При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.  Предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Аристократы» были биты «Манчестер Сити» (0:3).  До того команда учинила разгром скромному «Порт Вейлу» (7:0).  А вот чуть ранее она вчистую уступила «Эвертону» (0:3).  При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

«Аристократы» нынче попали в пике.  Команда испытывает проблемы в матчах с более-менее пристойными оппонентами.  При этом «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Парадокс, но вне родных стен «аристократы» выступают весьма продуктивно.  В этом поединке «аристократы» явно будут максимально активны в атаке.  У команды шикарный подбор качественных исполнителей.

Личные встречи

В первом круге в Лондоне 27-го сентября 2025 года победил «Брайтон» со счётом 1:3, За всю историю команды сыграли между собой 30 матчей, в 17 играх победил «Челси», в 7 «Брайтон», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

