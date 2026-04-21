Во вторник, 21 апреля, «Брайтон» примет «Челси» в рамках 34-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

05' Продолжает «Брайтон» атаковать, ошарашенными выглядят игроки «Челси».

04' Гоол! 1:0. Подача с углового «Брайтона», в одно касание пробил Ферди Кадыоглу, мяч сквозь ноги защитника гостей влетел в ворота Санчеса.

03' Классная передача Гроса в штрафную «Челси», с ходу пробил Каору Митома, сумел в прыжке отбить мяч на угловой «Брайтона» Роберт Санчес.

02' Активно начало от игроков «Брайтона», сделали хозяева уже несколько прострелов в штрафную «Челси», гости отбились.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Брайтона».

До матча

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув, вмещающем 31 872 зрителя.

21:40 Главным судьей матча будет Крэйг Поусон.

Стартовые составы команд

«Брайтон»: Вербрюгген, ван Хекке, Кадыоглу, Боскальи, Митома, Виффер, Грос, Хиншелвуд, Балеби, Минте, Рюттер.

«Челси»: Санчес, Фофана, Кукурелья, Гюсто, Чалоба, Хато, Кайседо, Фернандес, Лавиа, нету, Делап.

«Брайтон»

«Чайки» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы. При этом «Брайтон» на 2 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» одолели «Бернли» (2:0). До того команда сумела переиграть «Ливерпуль» (2:1). Да и поединок с «Сандерлендом» завершился успехом (1:0). В пяти своих последних матчах «Брайтон» разжился 4 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

«Чайки» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду. Причем «Брайтон» традиционно удачно противостоит «Челси». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Челси»

«Аристократы» борются за выход в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Причем «Челси» на 4 очка отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» были биты «Манчестер Сити» (0:3). До того команда учинила разгром скромному «Порт Вейлу» (7:0). А вот чуть ранее она вчистую уступила «Эвертону» (0:3). При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

«Аристократы» нынче попали в пике. Команда испытывает проблемы в матчах с более-менее пристойными оппонентами. При этом «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч. Парадокс, но вне родных стен «аристократы» выступают весьма продуктивно. В этом поединке «аристократы» явно будут максимально активны в атаке. У команды шикарный подбор качественных исполнителей.

Личные встречи

В первом круге в Лондоне 27-го сентября 2025 года победил «Брайтон» со счётом 1:3, За всю историю команды сыграли между собой 30 матчей, в 17 играх победил «Челси», в 7 «Брайтон», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.62