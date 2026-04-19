В этом экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, Италии и Беларуси. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 20 апреля с коэффициентом для ставки за 4.14.

«Днепр-Могилёв» — «Торпедо-БелАЗ»

Футбол. Чемпионат Беларуси. Высшая лига

«Днепр-Могилёв» постепенно осваивается после возвращения в Высшую лигу. В трёх стартовых турах команда набрала четыре очка, однако первую победу смогла одержать лишь в последнем матче, обыграв «Белшину» в областном дерби. До этого была нулевая ничья с «Нафтаном», который считается одним из аутсайдеров чемпионата.

Отдельного внимания заслуживает оборона «Днепра». В трёх турах команда пропустила всего два мяча, причём один стал результатом автогола, а другой — следствием спорного пенальти.

«Торпедо-БелАЗ» начал сезон не слишком стабильно — у команды лишь одна победа в последних четырёх встречах. Однако стоит учитывать уровень соперников: жодинцы уже успели сыграть против чемпиона и вице-чемпиона страны, уступив им с минимальным счётом, а также прошли через непростые матчи в Кубке Беларуси.

История личных встреч говорит в пользу «Торпедо-БелАЗ». За последние 15 лет жодинцы лишь однажды уступили «Днепру», одержав большинство побед в очных матчах. Даже в недавних играх преимущество оставалось за автозаводцами. С учётом текущей формы и статистики противостояния именно «Торпедо-БелАЗ» выглядит фаворитом. При этом вряд ли стоит ожидать результативной игры — обе команды делают ставку на осторожный футбол.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.63.

«Лечче» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» продолжает отчаянную борьбу за сохранение прописки в Серии А. После 32-х туров команда набрала 27 очков и находится вблизи зоны вылета. В активе клуба всего семь побед при шести ничьих и 19 поражениях. Последние результаты не радуют — серия неудач уже достигла четырёх матчей подряд.

Ситуация остаётся крайне напряжённой: «Лечче» ведёт прямую борьбу за спасительное место, конкурируя прежде всего с «Кремонезе». При этом команда Эусебио Ди Франческо не демонстрирует стабильности, а за последние месяцы сумела взять очки лишь в отдельных встречах.

«Фиорентина» находится в куда более комфортном положении. Команда занимает 15-е место с 35 очками и уже создала себе задел от зоны вылета. Такой результат стал возможен благодаря восьми победам и 11 ничьим в чемпионате.

Флорентийцы заметно прибавили во второй части сезона. С февраля команда проигрывает крайне редко, а в последних турах продолжает набирать очки. В прошлом матче Серии А «фиалки» минимально обыграли «Лацио» (1:0).

С учётом текущей формы и турнирной ситуации гости выглядят фаворитами. «Фиорентина» набрала ход и способна воспользоваться слабостями соперника, тогда как «Лечче» рискует продолжить серию поражений.

Ставка: Победа «Фиорентины» с нулевой форой за 1.57.

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Кристал Пэлас» подходит к концовке сезона с насыщенным графиком. Ранее команда Оливера Гласнера пробилась в полуфинал Лиги конференций, выбив «Фиорентину», и теперь встретится с «Шахтёром». При этом в АПЛ положение «орлов» не выглядит безнадёжным: 13-е место и отставание всего в шесть очков от зоны еврокубков при наличии игры в запасе сохраняют интригу.

Атака «Пэлас» в последнее время прибавила. Команда по-прежнему входит в число наименее результативных в лиге, но с марта ситуация улучшилась: результативные матчи против «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и той же «Фиорентины» добавляют оптимизма перед встречей с соперником, испытывающим проблемы в обороне.

«Вест Хэм» ведёт борьбу за выживание и постепенно набирает ход. Команда Нуну Эшпириту Санту сумела набрать важные очки в матчах против сильных соперников, включая ничьи с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также уверенную победу над «Вулверхэмптоном». В последних турах «молотобойцы» выглядят организованнее и конкурентоспособнее.

У «Вест Хэма» есть серьёзная проблема — игра в обороне, особенно в выездных матчах против «Кристал Пэлас». Статистика очных встреч на «Селхерст Парк» говорит о том, что гости регулярно пропускают здесь не менее двух мячей.

С учётом всех факторов матч обещает получиться открытым и результативным. «Кристал Пэлас» имеет преимущество в классе и атакующем потенциале, но может испытывать усталость после еврокубков. «Вест Хэм» более свеж и мотивирован борьбой за выживание, однако нестабильность в защите остаётся ключевой проблемой.

Ставка: Обе команды забьют за 1.62.

Общий коэффициент — 4.14.