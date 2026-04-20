21 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетик — Осасуна с коэффициентом для ставки за 2.71.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Баски» бьются за выход в еврокубки.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» на 6 очков отстает от еврозоны.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Баски» уступили «Вильярреалу» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:2).  А вот поединок с «Бетисом» принес успех (2:1).

В пяти своих последних матчах «Атлетик» победил один раз.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Баски» нынче находятся в кризисе.  Команда уступила дважды кряду.

Причем «Атлетик» традиционно неудачно противостоит «Осасуне».  В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красные» бьются за попадание в шестерку.  Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Осасуна» на 5 очков отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно.  «Красные» не смогли одолеть «Бетис» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Алавесом» (2:2).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (1:0).

При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красные» нынче находятся в неплохих кондициях.  Команда не уступила 3 раза кряду.

При этом «Осасуна» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и на чужих полях «красные» разжились лишь 10 очками в 16 поединках.

Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.  Тем паче, есть неплохой шанс побороться за выход в еврокубки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетик» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Атлетик» находится в кризисе, тогда как «Осасуна» в последних матчах выглядела симпатично.

Ставка: Первый гол забьет «Осасуна» за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.50

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Баски» уступили в двух своих последних матчах
  • «Атлетик» пропускал в 21 последнем поединке
  • «Осасуна» не проигрывает 3 матча кряду
  • «Атлетик» забил всего 3 гола в 5 последних матчах
  • «Баски» в родных стенах в среднем пропускают чаще гола за матч