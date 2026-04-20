прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.71

21 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетик — Осасуна с коэффициентом для ставки за 2.71.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Баски» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» на 6 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баски» уступили «Вильярреалу» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:2). А вот поединок с «Бетисом» принес успех (2:1).

В пяти своих последних матчах «Атлетик» победил один раз. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Баски» нынче находятся в кризисе. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Атлетик» традиционно неудачно противостоит «Осасуне». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красные» бьются за попадание в шестерку. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Осасуна» на 5 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Красные» не смогли одолеть «Бетис» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Алавесом» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (1:0).

При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красные» нынче находятся в неплохих кондициях. Команда не уступила 3 раза кряду.

При этом «Осасуна» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и на чужих полях «красные» разжились лишь 10 очками в 16 поединках.

Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации. Тем паче, есть неплохой шанс побороться за выход в еврокубки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Атлетик» находится в кризисе, тогда как «Осасуна» в последних матчах выглядела симпатично.

2.71 Первый гол забьет «Осасуна»

Ставка: Первый гол забьет «Осасуна» за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.50 Ничья

Ставка: Ничья за 3.50

