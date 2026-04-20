21 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетик — Осасуна с коэффициентом для ставки за 2.71.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Баски» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» на 6 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баски» уступили «Вильярреалу» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Хетафе» (0:2). А вот поединок с «Бетисом» принес успех (2:1).
В пяти своих последних матчах «Атлетик» победил один раз. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Баски» нынче находятся в кризисе. Команда уступила дважды кряду.
Причем «Атлетик» традиционно неудачно противостоит «Осасуне». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Красные» бьются за попадание в шестерку. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Осасуна» на 5 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Красные» не смогли одолеть «Бетис» (1:1).
До того команда расписала мировую с «Алавесом» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (1:0).
При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красные» нынче находятся в неплохих кондициях. Команда не уступила 3 раза кряду.
При этом «Осасуна» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и на чужих полях «красные» разжились лишь 10 очками в 16 поединках.
Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации. Тем паче, есть неплохой шанс побороться за выход в еврокубки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.
Прогноз: «Атлетик» находится в кризисе, тогда как «Осасуна» в последних матчах выглядела симпатично.
Ставка: Первый гол забьет «Осасуна» за 2.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Баски» уступили в двух своих последних матчах
- «Атлетик» пропускал в 21 последнем поединке
- «Осасуна» не проигрывает 3 матча кряду
- «Атлетик» забил всего 3 гола в 5 последних матчах
- «Баски» в родных стенах в среднем пропускают чаще гола за матч