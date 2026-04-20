Голов будет в достатке

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.15

21 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Алавес». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Алавес с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» еще не потеряли шансы догнать «Барселону». Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал» Мадрид на 9 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» уступили «Баварии» (3:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не смогла одолеть «Жирону» (1:1). А вот первый поединок с «Баварией» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Реал» Мадрид победил один раз. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Сливочные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Реал» Мадрид традиционно успешно противостоит «Алавесу». В последних пяти очных поединках команда победила 5 раз.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» бьются за место под солнцем. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Алавес» на один балл опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Славные» не уступили «Реал Сосьедаду» (3:3).

До того команда подписала мировую с «Осасуной» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сельте» (4:3).

При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Славные» в плане результатов несколько прибавили. Команда не уступила 4 раза кряду.

При этом «Алавес» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс команда пропускала в 13 поединках из 31.

Команде срочно нужно набирать очки. В этом поединке «славные» вполне будут рады и ничьей, и явно будут действовать строго от обороны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал» Мадрид в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.

Прогноз: «Реал» Мадрид нынче выглядит бледновато, и слишком часто допускает ошибки в обороне.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Реал» учинит разгром «Алавесу».

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.70

Пять причин, почему ставка зайдет