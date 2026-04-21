«Реал» возвращается к матчам Ла Лиги после вылета из Лиги чемпионов, серии без побед и со всё более призрачными шансами на титул. Домашняя игра против «Алавеса» выглядит как возможность остановить спад, но глобальные перемены в команде будут только летом. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:05 Матч обслужит Хуан Мартинес. Ему будут помогать ассистенты Диего Барберо и Мигель Мартинес, четвёртый арбитр — Мануэль Камачо. За систему VAR отвечает Хавьер Иглесиас, ассистент VAR — Рауль Мартин Гонсалес.

«Реал Мадрид»

Мадридцы подходят к этому матчу на серии из четырёх игр без побед во всех турнирах. В чемпионате — поражение от «Мальорки» и ничья с «Жироной», в Европе — вылет от «Баварии» после драматичной ответной встречи. В итоге команда отстаёт от «Барселоны» на девять очков за семь туров до финиша, и борьба за титул остаётся скорее теоретической.

Сезон, который ещё недавно выглядел перспективно, почти точно закончится без трофеев, а разговоры всё чаще уходят в сторону будущего — тренера и состава. При этом «Реал» остаётся крайне стабильным в одном аспекте: в очных матчах с «Алавесом» мадридцы выиграли восемь подряд и идут за девятой победой кряду.

Даже на фоне нестабильности у команды остаётся ресурс в атаке. Возвращение Чуамени добавляет баланса в центре поля, а связка Винисиус — Мбаппе остаётся главным источником угрозы. Вопрос в другом — насколько «Реал» сможет сохранить концентрацию после эмоционального удара в Лиге чемпионов.

«Алавес»

«Алавес» решает куда более приземлённую, но не менее жёсткую задачу — борьбу за выживание. Команда идёт 17-й и опережает зону вылета всего на одно очко, поэтому каждый матч сейчас имеет критическое значение.

После смены тренера команда стала играть более открыто: ничьи 2:2 и 3:3, победа 4:3 над «Сельтой» — «Алавес» регулярно создаёт моменты и забивает, но платит за это обороной. В трёх последних выездных матчах команда неизменно пропускала по три мяча.

Отдельно стоит отметить Люкаса Бойе, который дважды подряд спасал команду голами в концовках, выходя на замену. Его роль может вырасти и в этом матче, особенно если «Алавес» снова будет искать шанс в переходах и стандартах.

