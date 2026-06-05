6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Катар и Сальвадор. Начало игры — в 23:00 мск.
Катар
Турнирное положение: Катарцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.
При этом Катар на один пункт опередил ОАЭ. Команда забила 2 мяча в двух матчах квалификации.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Катарцы уступили Ирландии (0:1).
До того команда по всем статьям проиграла Тунису (0:3). А вот поединок с Сирией завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах Катар добыл одну ничью. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: Катарцы нынче просели в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.
Причем Катар не может победить уже пять матчей подряд. Да и в двух последних поединках катарцы не сумели отличиться.
Сальвадор
Турнирное положение: Сальвадорцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Сальвадор на 6 очков отстал от второй позиции. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Сальвадорцы минимально уступили Южной Корее.
До того команда нанесла поражение Мартинике (1:0). А вот чуть ранее она расписала боевой паритет с доминиканцами (2:2).
При этом Сальвадор в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Сальвадорцы нынче выглядят не лучшим образом. Команде натужно даются голы.
При этом Сальвадор имеет сложности с надёжностью тылов. Команда в отборочном турнире в среднем пропускала 2 мяча за матч.
Команде крайне натужно даются матчи с более или менее крепкими оппонентами. Да и катарцам она уступила в обоих очных поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Катар в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.
Прогноз: Катар явно способен поднатореть в плане реализации, да и сальвадорцам голы даются с заметной натугой.
Ставка: Фора Катара -1.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Сальвадор в среднем пропускает 2 мяча за матч
- Катарцы имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Катар не побеждает уже 5 матчей подряд
- Сальвадор уступил катарцам в обоих очных поединках
- Катарцы забивают в среднем гол за матч