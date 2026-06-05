прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 3.40

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Катар и Сальвадор. Начало игры — в 23:00 мск.

Катар

Турнирное положение: Катарцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.

При этом Катар на один пункт опередил ОАЭ. Команда забила 2 мяча в двух матчах квалификации.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Катарцы уступили Ирландии (0:1).

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До того команда по всем статьям проиграла Тунису (0:3). А вот поединок с Сирией завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах Катар добыл одну ничью. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

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Состояние команды: Катарцы нынче просели в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.

Причем Катар не может победить уже пять матчей подряд. Да и в двух последних поединках катарцы не сумели отличиться.

Сальвадор

Турнирное положение: Сальвадорцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Сальвадор на 6 очков отстал от второй позиции. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Сальвадорцы минимально уступили Южной Корее.

До того команда нанесла поражение Мартинике (1:0). А вот чуть ранее она расписала боевой паритет с доминиканцами (2:2).

При этом Сальвадор в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Сальвадорцы нынче выглядят не лучшим образом. Команде натужно даются голы.

При этом Сальвадор имеет сложности с надёжностью тылов. Команда в отборочном турнире в среднем пропускала 2 мяча за матч.

Команде крайне натужно даются матчи с более или менее крепкими оппонентами. Да и катарцам она уступила в обоих очных поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Катар в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: Катар явно способен поднатореть в плане реализации, да и сальвадорцам голы даются с заметной натугой.

3.40 Фора Катара -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Катар — Сальвадор принесёт прибыль 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Фора Катара -1.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.40 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Катар — Сальвадор принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет