В этом экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии и России, а также встречу в Кубке Италии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 21 апреля с коэффициентом для ставки за 4.60.

«Интер» — «Комо»

Футбол. Кубок Италии

«Интер» после неудачного отрезка в марте вновь набрал ход и выдал серию из трёх побед в Серии А, поочерёдно обыграв «Рому» (5:2), «Комо» (4:3) и «Кальяри» (3:0). Особенно показательным получился матч против «Комо», где команда уступала после первого тайма, но сумела перевернуть игру благодаря дублям Маркуса Тюрама и Дензела Дюмфриса.

«Интер» стабильно успешно играет против «Комо»: за последние сезоны команда регулярно добивается побед, в том числе уже дважды обыгрывала соперника под руководством Кристиана Киву.

«Комо», напротив, переживает спад. В трёх последних матчах команда не смогла победить — были поражения от «Интера» (3:4) и «Сассуоло» (1:2), а также ничья с «Удинезе» (0:0). Несмотря на текущие трудности, «Комо» в этом сезоне уже доказывал, что может успешно играть против сильных соперников, обыгрывая «Ювентус» и «Лацио», а также отбирая очки у «Милана» и «Наполи».

Фактор опыта может сыграть ключевую роль. «Интер» привык к решающим стадиям турниров и умеет добиваться результата в таких матчах. С учётом текущей формы и класса исполнителей хозяева выглядят фаворитами и имеют хорошие шансы довести противостояние до победного итога и выйти в финал.

Ставка: Победа «Интера» за 1.73.

ЦСКА — «Ростов»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

ЦСКА продолжает борьбу за попадание в топ-3 РПЛ и после 25 туров занимает пятое место с 43 очками, отставая от призовой тройки на пять баллов. При этом дома армейцы выступают очень уверенно — третье место в лиге по этому показателю и 28 набранных очков из 36 возможных. В 12 матчах на своём поле команда забила 24 мяча.

Однако последние результаты не самые стабильные: ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и поражение от «Сочи» (0:1) притормозили ход красно-синих. До этого у москвичей была серия из трёх побед подряд, включая уверенный матч в Кубке России. В целом после зимней паузы игра ЦСКА стала менее надёжной, особенно в обороне — клуб регулярно пропускает.

«Ростов» занимает 10-е место с 26 очками и ведёт борьбу за сохранение прописки в лиге, опережая зону стыковых матчей всего на три балла. В последних матчах команда выглядит нестабильно: поражение от «Сочи» (0:1), ничья со «Спартаком» (1:1) и лишь одна победа в пяти встречах.

Главная проблема ростовчан — слабая результативность. За последние пять матчей клуб забил всего два мяча. При этом оборона действует относительно неплохо, но этого недостаточно, чтобы компенсировать проблемы в атаке.

«Ростов» способен навязывать борьбу более сильным соперникам и уже неоднократно создавал проблемы ЦСКА в очных встречах. Тем не менее на выезде сделать это значительно сложнее.

Ставка: Обе команды забьют за 1.80.

«Брайтон» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Брайтон» подходит к домашнему матчу в отличном состоянии и с серьёзной турнирной мотивацией. Команда набрала 47 очков и всего на один балл отстаёт от еврокубковой зоны, продолжая борьбу за топ-6.

На своём поле «чайки» действуют уверенно: лишь три поражения в 16 матчах, причём все — с минимальной разницей. В последних турах команда демонстрирует стабильность: были победы над «Ливерпулем», «Сандерлендом» и «Бёрнли», а также ничья с «Тоттенхэмом».

«Челси», напротив, переживает серьёзный спад. Лондонцы потерпели четыре поражения подряд в АПЛ — от «Эвертона», «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». При этом команда не смогла забить ни одного гола в этих матчах, а её безголевая серия в чемпионате приближается к 400 минутам.

Единственный успех за последнее время — разгром «Порт Вейла» в Кубке Англии (7:0), однако на фоне провалов в чемпионате это не меняет общей картины. Сейчас «Челси» занимает шестое место, но рискует выпасть из еврокубковой зоны, если серия неудач продолжится.

Основные проблемы гостей — слабая реализация моментов и ошибки в обороне. Несмотря на неплохую статистику выездных матчей в целом по сезону, текущая форма «Челси» нивелирует эти показатели. На фоне кризиса соперника «Брайтон» выглядит явным фаворитом. Команда находится на подъёме и уверенно играет дома.

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.48.

Общий коэффициент — 4.60.