прогноз на матч российской Премьер-лиги, ставка за 2.10

22 апреля в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Зенит». Начало игры — в 19:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Локомотив — Зенит с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Локомотив»

Турнирное положение: московский коллектив продолжает активную борьбу за медали в текущем сезоне чемпионата страны.

Сейчас в активе «железнодорожников» 48 зачетных баллов и третья строчка в турнирной таблице.

Команда из Москвы смогла за 25 матчей забить 51 мяч, а пропустила всего 33.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: на прошлых выходных «зелено-красные» смогли на выезде победить «Оренбург» (1:0).

До этого же москвичи сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проиграли «Спартаку» (1:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: под вопросом выход на поле Сергея Пиняева.

Состояние команды: в настоящий момент подопечные Михаила Галактионова отстают на семь очков от первого «Зенита» и на три очка опережает «Спартак» и «Балтику».

«Локомотив» точно будет доволен любому призовому месту. Если команда финиширует в тройке, то сезон можно будет считать успешным.

«Зенит»

Турнирное положение: питерцы стремятся во что бы то ни стало стать чемпионами по итогам текущего сезона.

Пока что «сине-бело-голубые» идут хорошо и занимают первую строчку в турнирной таблице с 48 очками.

У команды из Санкт-Петербурга отличная разница забитых и пропущенных мячей — 45:17.

Последние матчи: в прошлых турах питерский коллектив выиграл у махачкалинского «Динамо» (1:0) и сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

До этого же зенитовцы покинули розыгрыш Кубка России, уступив по пенальти «Спартаку».

Не сыграют: травмирован Вадим Шилов. Также в команде с берегов Невы вряд ли выйдет на поле Густаво Мантуан.

Состояние команды: для подопечных Сергея Семака главной и единственной задачей является чемпионский титул. «Зенит» устроят только золотые медали в год столетия.

«Зенит» только после последнего тура обошел «Краснодар» и вышел в лидеры, обогнав его на один зачетный балл.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл 2 из последних 7 матчей

«Зенит» не проигрывает на протяжении 8 матчей

В последнем очном поединке команд «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.55, а победа «Локомотива» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.98 и 1.83.

Прогноз: «Зенит» обычно хорошо играет против сильных команд, поэтому думается, что команда Семака заберет три очка.

Ставка: победа «Зенита» за 2.10.

Прогноз: команды вполне могут показать результативный футбол — они любят забивать.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.98.