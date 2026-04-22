«Локомотив» принимает «Зенит» в одном из ключевых матчей 26-го тура РПЛ, где столкнутся открытый стиль хозяев и прагматичный контроль гостей. Петербуржцы впервые в сезоне вышли на первое место и постараются его удержать, тогда как «железнодорожники» защищают третью строчку и пытаются не выпасть из гонки за медали. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:25 Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

«Локомотив» — «Зенит» LiveSport.Ru

19:20 «Локомотив» и «Зенит» вышли на разминку! Всё ближе стартовый свисток.

Разминка игроков «Зенита» LiveSport.Ru

Разминка игроков «Локомотива» LiveSport.Ru

19:15 Матч рассудит Алексей Сухой. Ассистенты главного арбитра — Игорь Демешко и Александр Богданов. Резервный судья — Андрей Прокопов. ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Рафаэль Шафеев.

«РЖД Арена» перед матчем LiveSport.Ru

«Локомотив»

«Локомотив» идёт третьим, но ощущение стабильности обманчиво. Команда Михаила Галактионова чередует результаты: победа над «Оренбургом» (1:0), ничья с махачкалинским «Динамо» (1:1), поражение от «Спартака» (1:2). В последних пяти матчах лиги — 8 забитых и 9 пропущенных, и это лучше всего описывает текущий баланс: впереди достаточно идей, но оборона регулярно даёт сбои. До игры с «Оренбургом» команда не могла сыграть «на ноль» 12 матчей подряд.

При этом кадровая ситуация относительно спокойная, хотя глубина состава ограничена — серьёзных потерь нет, но и пространства для ротации немного. «Локомотив» остаётся зависимым от качества исполнения и часто играет широко и быстро, сознательно принимая риск. Такая модель даёт моменты, но против соперника с выстроенной структурой легко превращается в «качели».

«Зенит»

«Зенит» подходит к матчу в статусе лидера чемпионата. Победа над махачкалинским «Динамо» позволила выйти на первое место, а весной команда Сергея Семака стабильно набирает очки — в РПЛ петербуржцы не проигрывают с марта. При этом нельзя сказать, что контроль в играх абсолютный: ничья с «Краснодаром» (1:1) и вылет из Кубка от «Спартака» показывают, что реализация не всегда соответствует качеству игры.

Зато кадровая ситуация у гостей максимально комфортная: основной костяк в строю, вариативность высокая, а глубина состава позволяет гибко реагировать на сценарий матча. Ключевой инструмент «Зенита» — прагматизм: команда умеет гасить чужую инициативу и не втягиваться в хаотичный футбол. Это особенно важно против «Локомотива», который регулярно раскрывается.

Контекст и цифры

«Локомотив» остаётся единственной командой РПЛ, которая не проигрывалв дома в этом сезоне, однако побед и ничьих у него почти поровну. «Зенит» — одна из лучших выездных команд лиги и уступает по этому показателю только «Краснодару».

В первом круге петербуржцы выиграли 2:0, а в Москве команды традиционно играют результативно. При этом «Зенит» не проигрывает сопернику три матча подряд, а разрыв в таблице составляет семь очков.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.