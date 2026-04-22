Бывший футболист Александр Бубнов отреагировал на возможное назначение Михаила Галактионова главным тренером ЦСКА.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов

«В ЦСКА давление намного сильнее, чем в "Локомотиве".  Причём со всех сторон будет: и со стороны болельщиков, потому что их больше просто, и со стороны руководства.  И самое главное, перед ЦСКА ставятся более высокие задачи традиционно, чем в "Локомотиве".

Развивать молодых можно.  Осинькин тоже развивал — так наразвивал, что сейчас вся лига в его воспитанниках.  А ЦСКА, помимо развивать молодых, нужно ещё и добиваться трофеев, правильно, результатов.  Поэтому при всём уважении к Галактионову считаю, что он пока не готов, несмотря на то что он очень опытный тренер, достаточно давно в РПЛ работает», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».