прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.44

7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Китай (жен) и Россия (жен). Начало игры — в 14:00 мск.

Китай (жен)

Турнирное положение: Китаянки переживают сложный период. Команда не столь удачно выступила на Женской Кубке Азии, где остановилась на стадии полуфинала.

Более того, Китай (жен) уверенно прошел групповой турнир, выиграв все 3 поединка. В этой связи поражение от австралиек выглядело еще более досадным.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке китаянки уступили России (1:2). Причем решающий мяч был пропущен в самом эндшпиле.

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Ну а до того было то самое поражение от Австралии (1:2). Притом, что Тайвань был обыгран в дополнительное время (2:0).

В пяти своих последних матчах Китай (жен) добыл 3 победы. В этих поединках команда отличилась 9 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 5 раз.

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Состояние команды: Китаянки нынче угодили в некоторый кризис. Все-таки команда уступила дважды кряду.

Россиянки для женской сборной Китая считаются сладким соперником. В пяти последних очных поединках китаянки победили 4 раза при одном поражении.

Россия (жен)

Турнирное положение: Женская сборная России проводит лишь контрольные матчи. В нынешнем календарном году она провела уже 5 спаррингов.

В последних матчах Россия (жен) не преуспевает в плане реализации. Всего 3 мяча команда забила в трёх своих последних поединках.

Последние матчи: предыдущий контрольный поединок россиянки завершили победой над китаянками (2:1). Победу принесла вышедшая на замену Азалия Залмиева.

Ну а до того команда не сумела одолеть молодёжку до 19 лет (0:0). Зато чуть ранее она с минимальным счётом все же одолела этого соперника.

Между тем, Россия (жен) в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Россиянки отличаются высокой надёжностью тылов. В трёх последних спаррингах они пропустили всего один мяч.

Подбор игроков у россиянок достаточно качественный. Да и недавняя победа над китаянками явно станет мотивирующим фактором для повторения успеха.

Россиянки не познают горечи поражений 3 матча подряд. Вот только до свежей победы над китаянками команда уступила им четырежды кряду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Китай (жен) считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.05, а победа оппоненток — в 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.84 и 1.86.

Прогноз: Недавняя виктория над китаянками показала силу женской сборной России, да и китаянки в последнее время несколько приуныли в плане результатов.

2.44 Россия (жен) не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Китай (жен) — Россия (жен) принесёт чистый выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Россия (жен) не проиграет за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

2.24 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Китай (жен) — Россия (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.24.

Пять причин, почему ставка зайдет