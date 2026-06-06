прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.24

7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Косово и Андорра. Начало игры — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

Косово

Турнирное положение: Сборная Косово заняла вторую строчку в группе B, набрав 11 очков после шести матчей при трех победах, двух матчей вничью и одном поражении.

За шесть матчей команда заработала 13 очков при четырех победах, трех поражениях и одном поединке вничью.

Последние матчи: Сборная Косово смогла пробиться в полуфинал квалификации чемпионата мира, где обыграла сборную Словении со счетом 4:3. Однако в финале команда проиграла Турции со счетом 0:1.

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После этого Косово сыграло товарищеский матч против Чехии, который был проигран со счетом 1:2. В поединке за команду отличился полузащитник Линдон Эмерлаху.

Состояние команды: Косово совершила чудо в квалификации, учитывая прошлые результаты и остановилась в шаге от участия на чемпионате мира. Отметим, что в группе сборная забила шесть очков и пропустила пять очков.

Андорра

Турнирное положение: Андорра, ожидаемо для многих, провалила отбор к чемпионату мира, набрав всего один балл при одном матче вничью и семь поражений.

Последние матчи В последнем матче Андорра смогла обыграть Лихтенштейн в товарищеском поединке со счетом 2:0.

Ранее команда смогла с минимальным счетом проиграла поединок против Ирака (0:1), сыграла вничью против Сан-Марино (0:0) и проиграла Черногории со счетом 0:2.

Состояние команды: Для Андорры данный поединок станет последним из шести товарищеских поединков. Отметим, что в пяти сыгранных у команды три поражения, одна победа и одна встреча вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают явное предпочтение Косово с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа Андорры — в 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.24 и 1.59.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд Это основная ставка.

2.24 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Косово — Андорра принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.24.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в поединке.

7.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч Косово — Андорра позволит вывести на карту выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Ничья в матче за 7.00.