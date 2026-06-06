7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Косово и Андорра. Начало игры — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.
Косово
Турнирное положение: Сборная Косово заняла вторую строчку в группе B, набрав 11 очков после шести матчей при трех победах, двух матчей вничью и одном поражении.
За шесть матчей команда заработала 13 очков при четырех победах, трех поражениях и одном поединке вничью.
Последние матчи: Сборная Косово смогла пробиться в полуфинал квалификации чемпионата мира, где обыграла сборную Словении со счетом 4:3. Однако в финале команда проиграла Турции со счетом 0:1.
После этого Косово сыграло товарищеский матч против Чехии, который был проигран со счетом 1:2. В поединке за команду отличился полузащитник Линдон Эмерлаху.
Состояние команды: Косово совершила чудо в квалификации, учитывая прошлые результаты и остановилась в шаге от участия на чемпионате мира. Отметим, что в группе сборная забила шесть очков и пропустила пять очков.
Андорра
Турнирное положение: Андорра, ожидаемо для многих, провалила отбор к чемпионату мира, набрав всего один балл при одном матче вничью и семь поражений.
Последние матчи В последнем матче Андорра смогла обыграть Лихтенштейн в товарищеском поединке со счетом 2:0.
Ранее команда смогла с минимальным счетом проиграла поединок против Ирака (0:1), сыграла вничью против Сан-Марино (0:0) и проиграла Черногории со счетом 0:2.
Состояние команды: Для Андорры данный поединок станет последним из шести товарищеских поединков. Отметим, что в пяти сыгранных у команды три поражения, одна победа и одна встреча вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают явное предпочтение Косово с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.00, а победа Андорры — в 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.24 и 1.59.
Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.24.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в поединке.
Ставка: Ничья в матче за 7.00.