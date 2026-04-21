Будет ли разгром?

прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 2.18

22 апреля в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.18.

«Бернли»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже практически лишилась шансов на сохранение прописки в элите английского футбола.

Сейчас в активе «бордовых» всего 20 очков и 19-я строчка в турнирной таблице чемпионата Англии.

Коллектив из Бернли пропустил больше всех и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 34:67.

Последние матчи: в прошлых играх команда из графства Ланкашир проиграла «Ноттингем Форест» (1:;), «Брайтону» (0:2) и «Фулхэму» (1:3).

Только до этого «Бернли» смог набрать очки, сыграв вничью с «Борнмутом» (0:0).

Не сыграют: в лазарете Йордан Бейер, Джош Каллен, Ганнибал Меджбри и Коннор Робертс.

Состояние команды: подопечные Скотта Паркера за пять туров до конца чемпионата на 12 баллов отстают от спасительной зоны. Спасти «Бернли» может только чудо, которое вряд ли случится, ведь нужно побеждать во всех без исключения матчах.

С вероятностью в 99 процентов «Бернли» следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» мчатся к своему очередному чемпионскому титулу, но борьба все еще продолжается.

Команда из Манчестера пока что идет второй в турнирной таблице с 67 зачетными баллами в активе.

«Голубые» смогли за 32 матча 65 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах манчестерский коллектив переиграл «Арсенал» (2:1) и «Челси» (3:0).

Также манчестерцы выиграли у «Арсенала» (2:0) в финале Кубка английской лиги и обыграли «Ливерпуль» (4:0) в Кубке Англии.

Не сыграют: травмирован Рубен Диаш.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиола весь сезон догоняли и вот в концовке смогли догнать «Арсенал» по потерянным очкам. Сейчас «Манчестер Сити» отстает от лондонцев на три балла, но имеет игру в запасе, поэтому многие эксперты называют именно «горожан», которые на ходу, фаворитами гонки.

«Сити» вполне может рассчитывать на требл, ведь команда уже выиграла Кубок английской лиги, пробилась в полуфинал Кубка Англии и ведет активную борьбу за титул чемпионов страны.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл 4 последних матча

«Бернли» не может победить на протяжении 8 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» является однозначным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 8.50, а победа «Бернли» — в 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 2.90.

Прогноз: «Манчестер Сити» намного сильнее, на ходу и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-2,5 за 2.18.

Прогноз: «Манчестер Сити» может забить много, но при этом далеко не факт, что сохранит свои ворота в неприкосновенности.

Ставка: обе забьют за 2.03.