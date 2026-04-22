В среду, 22 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Бёрнли» примет «Манчестер Сити». Игра начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

21:58 На поле игроки «Бёрнли» и «Манчестер Сити», через пару минут матч начнётся!

21:46 Прохладно в Бёрнли, всего 8 градусов тепла, но дождя не ожидается.

21:38 Главный арбитр встречи — 42-летний Эндрю Мэдли.

21:30 Сегодняшний матч пройдёт в Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур», вмещающем 22 546 зрителей.

Стартовые составы команд

«Бёрнли»: Дубравка, Уокер, Экдаль, Хамфрис, Эстеве, Хартман, Чауна, Уорд-Проуз, Лорент, Энтони, Флемминг.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Матеуш Нуньеш, Хусанов, Гехи, Аит-Нури, Бернарду Силва, О'Райли, Семеньо, Шерки, Доку, Холанн.

«Бёрнли»

Команда Скотта Паркера давно увязла на дне таблицы АПЛ и фактически потеряла шансы на выживание: есть чисто математические, но после сегодняшнего матча почти наверняка не останется и их. «Бёрнли» идёт 19-м и за пять туров до конца отстаёт от 17-го места на 13 очков: забивают мало (34 мяча — меньше только у «Вулверхэмптона» с последней строчки), пропускают много (67 голов — больше всех), побеждают редко (4 победы) — в общем, всё закономерно.

За 24 тура с начала ноября «Бёрнли» одержал всего одну победу — 3:2 с «Кристал Пэлас» в феврале, а за семь последних туров набрал всего два очка благодаря ничьим с «Челси» (1:1) и «Борнмутом» (0:0). Мотивации на остаток сезона по сути нет никакой, потому перспективы навязать борьбу праймовому и заряженному «Манчестер Сити», выглядят, мягко говоря, туманно.

«Манчестер Сити»

«Сити» входит в решающий для себя отрезок сезона. Ещё зимой казалось, что команда Гвардиолы уже выключилась из чемпионской гонки и никак не достанет «Арсенал», однако уже сегодня она может выйти на первое место: «Манчестер» отстаёт от лондонцев на три очка, проведя на матч меньше, и в случае победы над «Бёрнли» точно возглавит таблицу — либо по разнице, либо по количеству забитых голов.

«Ман Сити» вообще ни разу не огорчился вылету от «Реала» из Лиги чемпионов и после этого одержал четыре важнейшие победы: сначала разобрался с «Арсеналом» в финале Кубка лиги (2:0), затем выбил «Ливерпуль» из четвертьфинала Кубка Англии (4:0), после чего в АПЛ разгромил «Челси» (3:0) и выиграл у «Арсенала» (2:1), благодаря чему сравнялся с ним по потерянным очкам и даже стал фаворитом чемпионской гонки по версии букмекеров.

Личные встречи

«Сити» безоговорочно доминирует в личных встречах: команда Гвардиолы выиграла у «Бёрнли» уже 14 матчей подряд с унизительным общим счётом 51:3, а последний раз теряла очки ещё в феврале 2018 года.

