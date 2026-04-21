прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.24

22 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Хетафе». Начало встречи — в 21:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Клуб из Сан-Себастьяна занимает седьмое место в таблице Примеры. Набрано 42 очка.

В 31-м матче «Реал Сосьедад» одержал 11 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений при разнице мячей 49:48.

Последние матчи: Ранее «Реал Сосьедад» порадовал своих фанатов в Кубке Испании. В финальном матче команда в упорной борьбе одолела мадридский «Атлетико» и завоевала трофей.

В целом «Реал Сосьедад» не проигрывает ровно месяц. Последний раз клуб из Сан-Себастьяна уступил 20 марта — в этот день был неудачный визит к «Вильярреалу» (1:3).

Состояние команды: «Реал Сосьедад» отлично играет в родных стенах. На своем поле команда постоянно набирает очки. В предыдущих десяти домашних матчах не было зафиксировано ни одного поражения.

В последних турах «Сосьедад» выглядит чуть стабильнее: с конца февраля команда уступила лишь дважды, уступив «Атлетико» (2:3) и «Вильярреалу» (1:2), причём оба поражения были в матчах с соперниками более высокого уровня. В остальных встречах баски регулярно набирали очки.

«Хетафе»

Турнирное положение: В таблице Ла Лиги «Хетафе» располагается на восьмой позиции. В активе команды 41 балл по итогам 31 тура.

Ранее «Хетафе» одержал 12 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Клуб забил 27 мячей и пропустил 32 гола.

Последние матчи: Текущий месяц «Хетафе» начал с победы. 5 апреля команда дома обыграла «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0.

Но 13 апреля «Хетафе» не удалось набрать очков в выездном противостоянии с «Леванте». В гостях было поражение со счетом 0:2.

Состояние команды: «Хетафе» за последние два месяца потерпел три поражения. Помимо минимального проигрыша «Атлетико» (0:1), команда уступила «Севилье» и «Леванте» с одинаковым счётом 0:1, хотя в этих матчах могла рассчитывать на более благоприятный результат.

В то же время «Хетафе» показал и сильные стороны, обыграв «Реал» Мадрид (1:0), «Бетис» (2:0) и «Атлетик» (2:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал Сосьедад» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.51.

Прогноз: «Реал Сосьедад» очень хорошо играет дома. Скорее всего, клуб из Сан-Себастьяна завоюет три очка в родных стенах.

Прогноз: в предстоящем матче обе команды будут атаковать, и, скорее всего, смогут обменяться голами.

