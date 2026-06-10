прогноз на полуфинал Кубка Казахстана, ставка за 2.00

11 июня в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Алтай». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» борется за чемпионство и Кубок. Команда на данный момент находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата.

Амбициозный «Ордабасы» на 2 очка опережает «Кайрат». А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда запишет себе в актив. «Ордабасы» нанес поражение тому самому «Кайрату» (2:1).

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Зато скромный «Тобол» был обыгран уверенно (3:0). Плюс немного ранее команда переиграла еще и «Жетысу» (2:1).

В пяти своих последних матчах «Ордабасы» одержал четыре победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота всего два.

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Состояние команды: «Ордабасы» победил в четырех своих последних поединках. Причем в половине из них команда оставила свои ворота сухими.

Команда мотивирована преуспеть на обоих фронтах. Ресурсов для этого должно вполне хватить, да и столь скромных оппонентов она не должна замечать.

«Алтай»

Турнирное положение: «Алтай» отчаянно сражается за выживание в элитном дивизионе. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Нестабильный «Алтай» победил всего один раз в чемпионате. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не уступила мощной «Астане» (1:1). Вообще же, «Алтай» не побеждает 2 матча кряду.

До того команда с боем уступила «Окжетпесу» (0:1). А вот поединок с «Кызылжаром» завершился викторией (2:1).

При этом «Алтай» в 5 своих последних поединках разжился лишь одной победой. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Алтай» нынче находится в кризисе. Команда в среднем пропускает фактически один мяч за матч.

Парадокс, но в двух своих последних гостевых поединках команда не уступила. Да и сам проход в полуфинал Кубка страны для столь скромного клуба уже считается настоящим достижением.

Команда лишь однажды противостояла «Ордабасы». Месяц назад соперники в рамках чемпионата расписали безголевой паритет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ордабасы» безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в 10.00.

Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за 2.25, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.62.

Прогноз: «Ордабасы» намерен соорудить голевой задел перед ответным поединком, тогда как оппонент в плане реализации выглядит откровенно бледно.

2.00 Фора «Ордабасы» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ордабасы» — «Алтай» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Ордабасы» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

3.18 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.18 на матч «Ордабасы» — «Алтай» позволит вывести на карту выигрыш 2180₽, общая выплата — 3180₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.18.

Пять причин, почему ставка зайдет