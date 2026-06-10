11 июня в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Алтай». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Ордабасы» борется за чемпионство и Кубок. Команда на данный момент находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата.
Амбициозный «Ордабасы» на 2 очка опережает «Кайрат». А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда запишет себе в актив. «Ордабасы» нанес поражение тому самому «Кайрату» (2:1).
Зато скромный «Тобол» был обыгран уверенно (3:0). Плюс немного ранее команда переиграла еще и «Жетысу» (2:1).
В пяти своих последних матчах «Ордабасы» одержал четыре победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота всего два.
Состояние команды: «Ордабасы» победил в четырех своих последних поединках. Причем в половине из них команда оставила свои ворота сухими.
Команда мотивирована преуспеть на обоих фронтах. Ресурсов для этого должно вполне хватить, да и столь скромных оппонентов она не должна замечать.
«Алтай»
Турнирное положение: «Алтай» отчаянно сражается за выживание в элитном дивизионе. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Нестабильный «Алтай» победил всего один раз в чемпионате. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не уступила мощной «Астане» (1:1). Вообще же, «Алтай» не побеждает 2 матча кряду.
До того команда с боем уступила «Окжетпесу» (0:1). А вот поединок с «Кызылжаром» завершился викторией (2:1).
При этом «Алтай» в 5 своих последних поединках разжился лишь одной победой. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Алтай» нынче находится в кризисе. Команда в среднем пропускает фактически один мяч за матч.
Парадокс, но в двух своих последних гостевых поединках команда не уступила. Да и сам проход в полуфинал Кубка страны для столь скромного клуба уже считается настоящим достижением.
Команда лишь однажды противостояла «Ордабасы». Месяц назад соперники в рамках чемпионата расписали безголевой паритет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ордабасы» безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в 10.00.
Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за 2.25, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.62.
Прогноз: «Ордабасы» намерен соорудить голевой задел перед ответным поединком, тогда как оппонент в плане реализации выглядит откровенно бледно.
Ставка: Фора «Ордабасы» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.18.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алтай» забил всего 6 мячей в 12 матчах чемпионата
- «Ордабасы» достаточно выгодно смотрится в атаке
- «Алтаю» в текущем сезоне крайне натужно даются победы
- «Ордабасы» намерен продлить свою четырехматчевую победную серию
- «Ордабасы» в трех своих последних поединках забивал не менее двух мячей