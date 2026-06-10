прогноз на полуфинал Кубка Казахстана, ставка за 3.14

11 июня в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Женис». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.14.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» окопался в нижней части турнирной таблицы. Команда на текущий момент находится на 12 месте.

Скромный «Кайсар» всего на один пункт оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: в своём предыдущем поединке команда уступила «Елимаю» (2:3). Причем команда проигрывала по ходу всей встречи.

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Зато поединок с сильным «Кайратом» принес достойный результат в виде ничьей (0:0). Плюс немного ранее команда обыграла «Тобол» (2:1).

В пяти своих последних матчах «Кайсар» одержал всего лишь одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота восемь.

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Состояние команды: «Кайсар» не смог победить в двух своих последних поединках. Да и пропускает команда в среднем больше одного мяча за матч.

Команда слишком часто играет вничью. В 13 поединках чемпионата Казахстана она уже семь раз подписывала мирные соглашения. А вот победил «Кайсар» лишь однажды в текущем чемпионате.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» пребывает в группе середняков высшего дивизиона. Команда занимает 8 место в турнирной таблице.

Нестабильный «Женис» по 4 раза победил, уступил и сыграл вничью. При этом команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Каспий» (1:0). Единственный мяч был забит в конце первого тайма.

До того команда с боем уступила «Елимаю» (1:2). Да и поединок с «Кайратом» завершился досадным поражением (1:2).

Стоит отметить, что «Женис» в 5 своих последних поединках разжился тремя победами. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Женис» до последней победы уступил два раза подряд. Да и голы нынче даются команде довольно натужно.

В трех своих последних гостевых поединках команда не уступила. Да и «Кайсару» она не проигрывает уже два года.

Команда в трех последних очных поединках сыграла вничью с «Кайсаром». Да и отсутствие ярко выраженного бомбардира является серьёзной проблемой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» видится фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.14, а победа оппонента — в 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.40 и 1.54.

Прогноз: «Женис» выглядит монолитнее соперника, имеющего заметные проблемы с надёжностью тылов.

3.14 Победа «Жениса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.14 на матч «Кайсар» — «Женис» принесёт прибыль 2140₽, общая выплата — 3140₽

Ставка: Победа «Жениса» за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.40 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Кайсар» — «Женис» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет