22 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Сельта». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона — Сельта с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Барселона»
Турнирное положение: «Кулес» мчатся к чемпионскому титулу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Барселона» на 9 очков опережает «Реал». А вот забивает команда в среднем меньше 3 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Кулес» одолели «Атлетико» (2:1), однако вылетели из Лиги чемпионов.
До того команда уверенно переиграла «Эспаньол» (4:1). А вот первый поединок с «Атлетико» завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Барселона» победила 4 раза. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Кулес» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда имеет шансы окончательно закрыть интригу в чемпионской гонке.
Причем «Барселона» традиционно успешно противостоит «Сельте». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» бьются за место в еврокубках. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Сельта» на 2 очка отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Фрайбургу» (1:3).
До того команда была разбита «Овьедо» (0:3). А вот чуть ранее она проиграла тому же «Фрайбургу» (0:3).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кельты» в плане результатов заметно приуныли. Команда уступила 3 раза кряду.
При этом «Сельта» в трех последних матчах неизменно пропускала по 3 мяча. Плюс отрыв от седьмого места составляет всего 2 очка.
Команда уступила каталонцам в двух последних очных поединках. А вот последняя виктория над «Барсой» случилась еще 3 года назад.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.66, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.30.
Прогноз: «Барселона» настроена как можно скорее выиграть чемпионат, да и «кельты» в последних матчах выглядели откровенно убого.
Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет подано больше десяти угловых.
Ставка: Тотал угловых больше 10.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кельты» уступили в 3 своих последних матчах
- «Барселона» привычно шикарно выглядит в атаке
- Каталонцы в среднем забивают больше 2 мячей за матч
- «Барселона» на своем поле набрала 48 очков в 16 поединках
- «Сельта» в 3 своих последних матчах неизменно пропускала по 3 мяча